TIZIMÍN.— A unos días de finalizar el año y como se esperaba, el precio del kilo de carnero en pie alcanza la cifra récord de $70, algunos productores han desplazado todo lo disponible para vender en esta temporada de mayor demanda del platillo típico de la ciudad elaborado con carne de ovino.

Gustavo Quintal Tapia, presidente de los ovinocultores, dijo que se venía venir esta temporada buena, pues desde a principios de este año el precio del carnero vivo alcanzó los 60 pesos y conforme avanzaron los meses se mantuvo a 65 pesos, hasta que a mediados de este mes lograron ventas de 70 pesos el kilogramo.

Por estos precios, el platillo de carnero asado ya se ofrece a 100 pesos en los aproximadamente 20 puntos de venta que se instalan los fines de semana en diversas colonias de la ciudad, donde todo el año se consume el carnero asado y la demanda aumenta durante la feria de Reyes, sobre todo en los alrededores del coso taurino.

Según los criadores de ganado ovino, el mayor consumo se registra en Tizimín, seguido de Sucilá y Panabá, pero en la feria de esta ciudad de los Tres Reyes se ha convertido en el platillo típico que incluso genera comentarios como “si vienes a la feria de Tizimín y no comes carnero, es como que no hayas asistido”.

Y los visitantes lo aplican según expresan en las redes sociales donde al ver el programa de la feria, enseguida les viene a la mente, carnero asado, desde luego con su bebida preferida en los alrededores de los tablados.

De esta misma carne, por kilogramo y marinado, es decir, listo para poner en el asador, se ofrece en las redes sociales a 160 y 170 el kilogramo, lo que para los productores y quienes se dedican a la reventa representa un ingreso considerable.

Quintal Tapia, reveló que este año fue de recuperación de la actividad y nota entusiasmo y motivación en los productores de ovinos, y también se nota que muchas familias han optado por la cría de animales en los patios sus casas.

Con esto generan un ahorro, pues al vender un animal de 40 kilogramos, por ejemplo, les genera un ingreso de más de 2 mil 500 pesos, y si tienen varios animales, pues obtienen una buena utilidad ya que un carnero bien criado puede llegar hasta los 60 o 70 kilogramos en un periodo de 5 a 6 meses.

En la actualidad, la Asociación Ganadera Local Especializada en Ganado Ovino de Tizimín Yucatán (Agleoty) lo conforman 58 agremiados que poseen en promedio 1,100 vientres de alta genética que les permite repoblar sus hatos.

Esto a pesar de que en la actualidad existen compradores de Mérida y diversas partes de Quintana Roo que llegan específicamente en busca de hembras para iniciar en este negocio debido a que se han dado cuenta que es altamente rentable.

Aunque los productores locales conocen por tradición las razas pelibuey, katahdin, black belly, en los últimos años están empleando sementales de razas traídas del norte del país en busca de mejorar la producción cárnica.

Además de los animales de los socios de la agrupación, se estima que más de un 30% de la población rural tizimileña tiene en su patio algún borrego, pues para criarlo se aplica la práctica estabulada que consiste en el pastoreo y suministro de alimento balanceado, aunque alguno criadores engordan únicamente con alimento, es decir, sin forraje.

Basta con ingresar a la página borregos Tizimín, para encontrar una amplia oferta de estos animales. De hecho, en esta temporada se ofrecieron como opción de regalo para los niños, para que mediante la cría con mamila inculquen el gusto por el campo desde pequeños.

Después de unos meses de crianza, el animalito que adquirieron en 800 pesos o mil pesos, se convierte en deliciosos platillos de carne asada, acompañado de salsa de repollo, tomate, cilantro, rábano, cebolla con naranja agria y picante al gusto del consumidor.— ISAURO CHI DÍAZ

