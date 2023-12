MOTUL.— El mototaxista Emilio Euán y Dzul denunció que un pasajero intentó robarle las ganancias del día.

El afectado escribió en las redes sociales lo siguiente:

“Compañeros mototaxistas, hago pública que a las 21:30 horas sufrí un intento de robo en el momento de prestarle el servicio a una persona de la comunidad, quiso arrebatarme la mochila donde siempre pongo mi dinero.

“El individuo se molestó porque le dije que no lo podía llevar hasta la cantina “El Silencio” porque tenía de pasajera a una dama que se iba hasta la tienda “El Tigre”, que sólo lo podía llegar hasta el paradero”.

El motociclista relató que hacía su alto en el semáforo de la calle 27 con 32, cuando el ladrón le dio un golpe en la espalda para llevarse la mochila con el dinero.

Pero al ver que no se la pudo quitar al dueño, porque siempre la trae colgada en la cintura, intentó volcar el mototaxi. “Con todo el pasaje dentro, fue cuando reaccioné para enfrentarlo porque la verdad no me esperaba el golpe que me propinó por la espalda y tardé un poco en reaccionar.

“Se me fue encima a golpes, por lo que tuve que defenderme; nos liamos a golpes y no fue muy fácil enfrentar a un individuo de más de 1.80 metros de estatura y con más de 120 kilos de peso.

“Por suerte él salió huyendo cuando vio que también le caían los golpes”, anotó el denunciante.

El mototaxista afirmó que el sobrino de un exalcalde de Motul, hijo de un carpintero apodado “Chay”, fue quien quiso asaltarlo.

“Tengamos cuidado con las personas que transportamos de un lado a otro.

“Los conocemos a veces de cara, pero no sabemos en realidad qué tipo de gente son. Soy de las personas que no llevo a nadie con aliento alcohólico.

“En esta ocasión dejé que se subiera este individuo porque sé quién es y de qué familia proviene, jamás imaginé que fuera una persona vulgar y con tales mañas”, lamentó Euán y Dzul.

Aseveró que ya interpuso la denuncia de los hechos en la Fiscalía General del Estado para que se aplique la ley.— M.C.T.