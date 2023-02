Arranca plan en Tekax contra los accidentes viales

TEKAX.— Ante el alto número de accidentes entre motociclistas registrados en los últimos días, el departamento de Seguridad Pública municipal instaló retenes móviles que funcionarán todos los días, tanto de noche como de día.

De acuerdo con las autoridades, ayer fue día de concientizar a los ciudadanos sobre los guiadores que no portan bien el casco o que sus pasajeros no traigan puesto el suyo, ya que hoy al que reincida se le retirará el vehículo.

Anteayer en la mañana un menor de 17 años que guiaba una motocicleta perdió la vida tras ser arrollado por un auto, ya que la guiadora se pasó el disco de alto.

El mismo día, por la tarde dos jóvenes estudiantes a bordo de una moto propiciaron un choque y se dieron a la fuga, esto pasó en la calle 76 con 43 de la colonia de Chobenché.

Alejandro Escalante Gorocica, jefe de la Policía, informó que se instalaron tres módulos móviles para exhortar de nuevo a los motociclistas a portar bien el casco protector, lo mismo que el pasajero.

“También se debe evitar el sobrecupo en la moto y si hay menores también deben portar el casco bien abrochado”, señaló.

“Hoy (por ayer) es día de concientización y a partir del día de mañana (hoy) será detenido todo aquel que conduzca con exceso de velocidad, esté hablando con su celular, no tenga bien puesto el casco, o maneje alcoholizado, esto con la finalidad de reducir el número de accidentes, pues en los últimos días se han suscitado gran número de percances”, abundó el jefe policiaco.

“También pedimos a los guiadores que tengan mucha precaución, que respeten los límites de velocidad y los señalamientos de alto, van a haber multas para los infractores, así que ya se les avisó, luego no vayan a decir que no se les comunicó”.

Motociclistas

En el caso de los mototaxistas, quienes también se involucran en percances viales de manera frecuente, deberán tener sus motos en buenas condiciones.

“Vamos a trabajar en conjunto con el departamento de Transporte municipal; no se deben exceder del número de pasajeros, tienen que respetar los límites de velocidad, portar bien el casco y por las noches tener bien iluminado su vehículo, de otra forma también van a ser detenidos y tendrán que pagar sus multas, pues la seguridad de la ciudadanía está en primer término”, abundó.

Escalante Gorocica hizo un llamado a los padres de familia a evitar darles motos a sus hijos menores de edad, pues, dijo, de 15 años para abajo al que se le sorprenda con moto será llevado a la comandancia y se le hablará al papá para que acuda a buscar a su hijo, y si reincide tendrá que pagar multa.

“Así que, por favor, evitemos la pena de estar deteniendo a menores de edad, hoy (ayer) estamos avisando ya mañana (hoy) se empezará a tomar ya las medidas pertinentes”.

Notificaciones

Por otro lado, el director de Seguridad Pública municipal dijo que ya están pasadas las notificaciones a los domicilios donde hay polvo o grava o algún objeto que obstruye el tránsito vehicular, a fin de tener mejor flujo vial.

Las familias que tengan material para construcción en las puertas de sus hogares tienen de 48 a 72 horas para retirarlo, esto, con la finalidad de prevenir accidentes y que el flujo vial sea de manera rápida, señaló.

“Nos estamos basando en el reglamento de Vialidad, los conductores que no respeten los señalamientos de Tránsito serán sancionados. Los autos no deben estacionarse cerca de las esquinas para no tapar la visibilidad.— Arnulfo Peraza R.