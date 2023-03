El colectivo Kanan ts'ono'ot (guardianes de los cenotes) obtuvo el 6 de marzo pasado la suspensión provisional de un amparo que promovió en el Juzgado 4o. de Distrito de Yucatán para proteger todo el territorio de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes.

Con asesoría de la abogada Lourdes Medina Carrillo, quien en este litigio se desempeña como abogada particular del colectivo Kanan porque también lo es del Equipo Indignación, los promoventes del amparo pretenden que los cenotes de este territorio sean declarados sujetos de derecho para que las comunidades sean los guardianes y defensores de estos acuíferos subterráneos naturales.

El colectivo recordó que la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes provee el 42 por ciento del volumen de agua dulce a Yucatán y el 19 por ciento de toda la Península.

En su territorio están asentadas desde hace años 353 granjas porcícolas de las 507 registradas por la Semarnat, y apenas 13 cuentan con autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental, lo que arroja que está actividad agropecuaria no sea sustentable, no esté regulada y menos supervisada.

Buscan que las comunidades cuiden Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes

La abogada Medina Carrillo explicó en rueda de prensa en el restaurante Amaro, que si el Juzgado 4o. de Distrito otorga la suspensión definitiva al amparo de Kanan ts'ono'ot, las autoridades federales como Semarnat, Conagua y Profepa, y la estatal Secretaría de Desarrollo Sustentable, que hasta hoy son omisas por no aplicar la ley y normatividad del cuidado del medio ambiente y del agua, tendrán que cumplir por mandato constitucional con la aplicación de la ley para proteger está reserva estatal y los cenotes que tiene en su territorio.

El efecto jurídico del amparo también convertiría como representantes de los cenotes a los habitantes de las comunidades donde se ubican, evitaría que el gobierno federal, estatal y municipal aprueben por si solos los proyectos de tipo inmobiliario, porcícolas y turístico. Es decir, los inversionistas no podrán desarrollar proyectos si no lo autoriza la comunidad.

"Los integrantes del colectivo Kanan ts'ono'ot están en primera línea en la defensa de los cenotes, el amparo que promovieron protegerá el sistema ambiental y el tejido social de este territorio llamado Anillo de Cenotes", recalcó la abogada.

"Con la visibilización del conflicto que hubo en Homún por la construcción de una mega granja, que está cerrada por mandato de un amparo, salió mucha información científica que demuestra que estamos en un suelo karstico que es altamente proclive a la contaminación de los cenotes por la actividad porcícola, cultivos y desarrollos inmobiliarios, principalmente turísticos".

¿Por qué buscan promover los cenotes como sujetos de derecho?

El amparo para que la justicia federal reconozca a los cenotes como sujetos de derecho surgió luego que las dependencias ya mencionadas no respondieron a la petición hecha en febrero pasado de reconocer a los cenotes como sujetos de derecho.

Con esta omisión gubernamental, Kanan ts'ono'ot solicitó el amparo el 2 de marzo pasado y el día 6, le otorgaron la suspensión provisional, que es de cajón cuando se admite el trámite. Hoy lunes el tribunal programó la audiencia y la petición es que la otorgue de forma definitiva.

De otorgarse el amparo definitivo, México y Yucatán serían pioneros en el reconocimiento legal de un derecho sobre un bien natural que no tiene voz, pero sí vida.

Generalmente el derecho internacional y el constitucional mexicano reconoce los derechos a la naturaleza, pero en México no se cumple.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los representantes de Kanan, José Clemente May Echeverría, Doroteo Hau Kuk y Maribel Ek Can.

Don Doroteo fue contundente sobre este amparo.

"Yo no entendía que es una reserva, un Ramsar y el Anillo de Cenotes, pero en esta lucha de siete años me dí cuenta que el gobierno hizo las leyes para proteger la naturaleza, pero no lo respeta ni cuida, lo destruye", señaló el campesino. "No vamos a esperar que las dependencias del gobierno destruya nuestros cenotes que tienen millones de años, nosotros los vamos a defender, el agua es sagrada y va a escasear en el año 2060".

May Echeverría calificó el amparo provisional como una buena noticia y que en esta lucha aprendieron mucho sobre el medio ambiente. Así saben que la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes no tiene un plan de manejo y aún así los gobiernos federal, estatal y municipal de los municipios donde están los cenotes autorizan megaproyectos que afectan la naturaleza. Joaquín Chan Caamal.