PROGRESO.— Los ribereños del muelle La Caleta tienen buena captura de sardina, en promedio 1,000 kilos, pero el precio no sube de cinco o seis pesos el kilo porque no hay mucha demanda debido a que los barcos de la flota mayor aún no adquieren la carnada para pescar mero a partir del 1 de abril próximo, al terminar la veda, ya que la Capitanía de Puerto de Yucalpetén aún no autoriza los despachos.

Pescadores de la flota mayor dijeron ayer que la Secretaría de Marina, vía la Capitanía de Puerto de Yucalpetén, para expedir el despacho de un barco, exige que el navío tenga chip satelital y que el certificado de arqueo de la nave coincida con lo que dice la matrícula del barco.

El pescador Martín Morales recordó que el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (Sismep) desde enero pasado quedó inactivo, así que la oficina central de la Conapesca en Mazatán, Sinaloa, ya no monitorea el chip satelital que se instaló en aquellos barcos inscritos en este programa nacional.

Ahora, añadió, se contrató a otra empresa para operar el Sismep, ella instala su red de monitoreo y debe poner nuevos chips en los barcos, pero eso tardará y, al no cumplir con ese requisito, la Capitanía no despacha el navío.

Sobre el certificado de arqueo, el pescador dijo que lo realiza la Semar y debe coincidir con lo que establece la matrícula del barco.

Indicó que la mayoría de los barcos tiene más de 25 años que fue construida y todos los años recibe mantenimiento general.

Pero, añadió, resulta que el arqueo actual marca, por ejemplo, 25 toneladas de peso neto y la matrícula, que es antigua, dice 23 toneladas.

Debido a que no coinciden, no se autoriza el despacho del barco, indicó.

Es una situación que afecta al sector pesquero, pues al no autorizar la autoridad la salida a la pesca, los armadores no avituallan el navío con hielo, diésel, víveres y carnada ni dan los anticipos a los pescadores.

La Capitanía de Puerto de Yucalpetén se cierra, afirmó Morales, no les importa que los barcos salgan o no a pescar, se limitan a cumplir con lo que les dice el librito.

Mientras tanto decenas de pescadores no podrán salir a la pesca de mero, señaló.

Los sardineros igual resultan afectados en que los barcos no pueden ser despachados, pues no pueden vender a buen precio la sardina que capturan frente a Progreso y Chicxulub.

El año pasado, para estas fechas, había mucha demanda de esa carnada.— Gabino Tzec Valle