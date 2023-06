Mauricio Vila buscará la candidatura del PAN a la Presidencia

MÉRIDA.— Durante un encuentro de la estructura del Partido Acción Nacional (PAN), el gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró su interés en participar en la contienda para la designación de candidatos a la Presidencia de México por esta instituto, mientras las condiciones se presten para ello, sin dejar de lado el fuerte compromiso que tiene por la transformación de Yucatán.

“Estoy interesado en participar, siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan, porque también tengo muy presente la gran responsabilidad que me dieron las y los yucatecos para gobernar Yucatán, y como aquí, en el PAN, primero venimos a sumar y luego a buscar nuestro interés personal, que puede ser legítimo, voy a participar en el proceso de la Presidencia, siempre y cuando el método que me permita ser gobernador, al menos por unos meses y que no se pongan en riesgo los proyectos que tenemos en Yucatán”, dijo.

En presencia de la secretaria Nacional de Formación y Capacitación del PAN, Margarita Martínez Fisher, Vila Dosal reiteró que, si para el 26 de junio próximo, en el método para seleccionar candidatos, le solicitan abandonar su cargo público, él no podría comprometerse al encargo, ya que tiene una gran responsabilidad con su entidad y muchos proyectos, que se está trabajando en conjunto y que no se pueden poner en riesgo, entre los que destacó la ampliación del puerto (de altura) de Progreso, el viaducto elevado del mismo municipio, el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible “Va y ven”, con todas sus rutas, incluido el le-Tram, y los nuevos hospitales que se está construyendo.

Si son compatibles...

“Para mí, Yucatán es más importante que cualquier aspiración personal, pero si éstas se pueden trabajar en conjunto, seguramente estaremos ahí participando”, reafirmó.

Acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Asís Cano Cetina, y la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, el gobernador afirmó que se avecina un proceso electoral importante para la historia del país y, en el caso de la entidad, se debe consolidar el proyecto de estado que se está trabajando en conjunto, por lo que todos deben efectuar la parte que les corresponde y, de esa forma, los gobiernos del PAN sigan destacando por encima de los demás.

“Los intereses personales no están por encima de los intereses de Yucatán y de los del PAN”, expresó.

Destacó que quienes se sumen a este proyecto serán las y los que puedan aportar, para construir un mejor territorio y nación.

También recordó que Yucatán está viviendo un momento histórico, el cual se puede continuar y mejorar, u que 2021 fue el año con mayores crecimiento económico y generación de empleos; además, en 2022 se registró las más altas cantidades de inversiones extranjeras directas, llegadas de turistas y tanto jóvenes como mujeres estudiando en universidades, así como la menor tasa de analfabetismo en toda la historia.

“Tenemos la oportunidad de que esto continúe, y quienes vengan lo puedan mejorar y superar, porque de eso se trata, de que en el PAN hagamos mejor las cosas”, expuso.

Vila Dosal invitó a todos los militantes a trabajar, al interior y exterior, de forma ardua y en equipo, para cimentar las bases para una victoria en las próximas elecciones, y reiteró su apoyo para el proyecto del PAN a los niveles local y nacional.

En caso de no resultar como el candidato para competir por la Presidencia, aseguró que él apoyará a la persona elegida.

Recalcó que en al ámbito local, se impulsará a quien tenga la mejor posibilidad de ganar en 2024, por son importantes la unidad y el apoyo, en las bases de Acción Nacional, para no cometer errores pasados, ya que en el PAN de hoy se dedican a ganar y fortalecerse entre todos, con tal de conformar un equipo sólido en todos los ámbitos y cargos políticos, ya que los triunfos electorales se construyen de abajo hacia arriba y no al revés.

“Válidas todas las aspiraciones personales, siempre y cuando sean con el objetivo de fortalecer al PAN, a Yucatán y a México; estaremos pendientes de los procesos que designen los comités estatales y nacionales para participar, siempre y cuando tengamos las condiciones adecuadas para hacerlo, no dejemos el trabajo tirado y, de esta forma, comenzar a construir el triunfo de Acción Nacional en 2024”, finalizó.