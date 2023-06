Clima en Yucatán. Calor extremo y lluvias para la Península

MÉRIDA, Yucatán.— El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer su informe sobre el pronóstico meteorológico, valido de las 06:00 horas del miércoles 21 las 06:00 horas del jueves 22 de junio de 2023.

El documento señala que, en las próximas 24 horas, se prevé cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas localmente fuertes. El ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido por la noche.

¡Excelente mitad de semana! Disfruta del día y no olvides consultar el video #Pronóstico de #SMNmx para conocer las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán hoy en #México.



Reprodúcelo aquí uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/m4iAXlpDVA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 21, 2023

El ingreso de aire marítimo tropical, en combinación con el fuerte calentamiento diurno y una vaguada en altura, estarán propiciando condiciones de inestabilidad, con probabilidad de intervalos de chubascos con tormentas localmente fuertes principalmente sobre la zona centro, sur y noroeste de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo y la zona centro y sur de Campeche. Asimismo, se pronostica ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche. Viento de dirección sureste cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 35 km/h en zonas costeras.

Noticias Relacionadas Tras dos años de carencias, inician un paro laboral en Progreso

Clima en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 40 a 42° Celsius como máxima y de 22 a 24 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 40 a 42 °C en el sur y 21 a 23 °C la mínima en el sur.

Temperatura en Mérida

El Centro Hidrometeorológico de Mérida pronostica para Mérida y su zona conurbada temperaturas máximas de 38 a 41° Celsius y mínimas de 22 a 24°C.

A las 7:00 de la mañana de este miércoles, la temperatura en Mérida fue de 28°C, con humedad del 74% y viento de 18 Km/h.

Tormenta "Bret"

El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, emitió su boletín de las 8:00 AM hora local (6:00 a.m. hora de México), en el que señala que, el centro de la tormenta tropical "Bret" se ubicaba cerca de la latitud 12.9 Norte, longitud 52.0 Oeste.

"Bret" se está moviendo hacia el oeste a cerca de 26 km/h, y este movimiento general se espera que continúe durante los próximos días.

Sobre la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de "Bret" se acerque a las Antillas Menores el jueves por la tarde y o por la noche, y luego cruzar el este del Mar Caribe para el viernes.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de los 95 km/h, con ráfagas más fuertes. Es posible un aumento en la fuerza antes de que "Bret" alcance el Mar Caribe. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta los 95 km desde el centro La presión central mínima estimada es de 1001 mb (29.56 pulgadas).

Tiempo en Yucatán

Se espera cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en el oriente del estado. Ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido en la noche. Viento de dirección sureste cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 35 km/h en zonas de costa.

Tiempo en Campeche

Se prevé cielo despejado a parcialmente nublado y probabilidad para lluvias aisladas en el sur y centro del estado. Ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche. Viento de dirección sureste cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 35 km/h sobre la Sonda de Campeche.

Se pronostica cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en el sur de Quintana Roo. Ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido en la noche. Viento de dirección sureste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 35 km/h en zonas costeras.

Clima CDMX

En su pronóstico por regiones, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el Valle de México: Por la mañana se pronostica cielo despejado con ambiente templado. Durante la tarde, ambiente caluroso y cielo medio nublado. Sin lluvia en la Ciudad de México y lluvia aislada con posibles descargas eléctricas en el occidente y sur del Estado de México. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h y posibles tolvaneras. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Cómo está el clima

Para la región del Golfo de México se prevé: Cielo parcialmente nublado en la mañana y nublado por la tarde. Lluvias e intervalos de chubascos, en Veracruz (sur) y Tabasco, y lluvia aislada en Tamaulipas (noroeste), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana el ambiente será templado a cálido y por la tarde caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente este de 15 a 30 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h y tolvaneras en Tamaulipas, y de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Veracruz y Tabasco.

Mientras que, para la Península de Yucatán se espera: Cielo parcialmente nublado por la mañana, por la tarde cielo nublado con chubascos y descargas eléctricas en la región. Ambiente cálido por la mañana y extremadamente caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la península.

? Buenos días. Este miércoles se presentarán uD83CuDF26? lluvias y ?? tormentas en la península de Yucatán y Tabasco debido a la influencia de una vaguada. A pesar de las precipitaciones, todavía se percibirá uD83EuDD75 ambiente extremadamente caluroso en gran parte de la región. pic.twitter.com/Nhdo5IWjWM — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) June 21, 2023

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que, para este miércoles, se presentarán lluvias y tormentas en la Península de Yucatán debido a la influencia de una vaguada. A pesar de las precipitaciones, todavía se percibirá ambiente extremadamente caluroso en gran parte de la región, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Por su parte, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), dio a conocer las siguientes recomendaciones para la temporada de calor.

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.