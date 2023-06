Drama en calle de Motul; joven amenaza con fatal decisión tras presunto engaño de su novia

MOTUL.— “Me engañaste, me engañaste”, repetía constantemente Rafael cuando intentaba terminar con su propia vida, luego de ver a su presunta pareja en brazos de otro hombre

Anoche, alrededor de las 7, un drama se vivió en la calle 28 entre 27 y 25 del centro de esta ciudad, donde Rafael, como fue identificado, encontró a su pareja acompañada de otro hombre.

Al ver a la pareja, Rafael se lanzó a golpes contra la mujer, la golpeó en los labios.

También quiso golpear al acompañante, pero, debido a que Rafael estaba alcoholizado solo alcanzó a forcejear con él durante varios minutos y terminó arrastrándose en el piso de un establecimiento con estacionamiento.

“Vete, me engañaste; vete, me engañaste” repetía Rafael, quien al no vencer a su adversario se lanzó en medio de la calle con el propósito de ser atropellado, pero solo detuvo el tráfico vehicular.

Mientras la pareja discutía, el tercero en la discordia huyó cuando vio que se acercaba una patrulla con las luces encendidas mientras que la mujer decía: “Ven, ven, no te engañé, Rafael…, ahí viene la Policía”.

“¿Y quién es él? Sí, los vi, los vi”, dijo por último Rafael antes que un ciudadano y dos policías lo sometieran para evitar que se lance al paso de los automóviles.

La escena y el drama ocasionaron que clientes y empleados de varios establecimientos de la calle salieran a observar los hechos.

Tras ser sometido, Rafael comenzó a gritar: “¡Corrupción! ¡Me quiere cobrar el juez $400,000!”. La mujer se escondió en una tienda y no fue detenida.— Megamedia