Fallece Manuel Argáez Cepeda, 'Musu', ex alcalde de Buctzotz

BUCTZOTZ.- Luego de una larga dolencia producto de las secuelas del Covid-19, falleció el dos veces alcalde y diputado estatal Manuel Jesús Argáez Cepeda mejor conocido como “Musu”.

El ex político panista no logró sobre ponerse tras contagiarse del virus por segunda vez, teniendo incluso que suspender sus labores como funcionario público.

Previo a su muerte, “Musu” fungía como Director de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán.

El ex edil estaba hospitalizado en una clínica de Mérida tras complicaciones a su salud, sin embargo su cuerpo no resistió más y la madrugada del miércoles falleció enlutando a todo el municipio de Buctzotz, ya que además estar inmerso en la política era conocido en el ámbito ganadero y charro.

Manuel Argáez fue el primer alcalde panista en el municipio de Buctzotz para el periodo 2004-2007, luego volvió a buscar la presidencia municipal del 2012 al 2015, seguidamente fue diputado estatal del 2015 al 2018.

Su carrera política terminó en la Seder, además fue presidente y fundador de la Asociación Ganadera Especializada en bovinos.

En las horas tras confirmarse su muerte, un gran número de amigos, conocidos y familiares recibieron el cortejo fúnebre en la entrada de Buctzotz hasta ser llevado en donde fue su domicilio para ser velado.

También en el Congreso del Estado se rindió un minuto de silencio en honor al ex legislador local, mientras que en redes sociales otras figuras del ámbito político yucateco expresaron sus condolencias por el fallecimiento.

El #PANYucatán lamenta el sensible fallecimiento del Ing. Manuel Argáez de cariño "Musu", quien fuera el primer alcalde panista de Buctzotz, Presidente del CDM y Diputado Local Ante irreparable pérdida reciban nuestras más sinceras condolencias familiares y amigos Q.E.P.D (+???) pic.twitter.com/2EGQyfryWT — PAN Yucatán (@PanYucatan) September 13, 2023

Envío mi más sentido pésame a la familia Argaez Cepeda, por el sensible fallecimiento del Ex Alcalde de Buctzotz y Ex Diputado Local Manuel “Musu” Argaez Cepeda. Descanse en Paz — Renán Barrera (@RenanBarrera) September 13, 2023