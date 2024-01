HUNUCMÁ.— En la mañana del domingo 31 de diciembre, vecinos de esta ciudad se apostaron en la calle 17 de la colonia San Eduardo, ubicada en el poniente de la población, para, dijeron, defenderla porque la empresa avícola Bachoco la quiere cerrar para añadirla a su lote.

Campesinos y mujeres se concentraron en esa vía a raíz de que ejidatarios que acuden todos los días a sus parcelas les avisaron que vieron que trabajadores de Bachoco ese domingo hacían trabajos de herrería para instalar rejas y alambrados a fin de cerrar una calle.

Los habitantes reunidos dijeron que se oponen a que se ponga la reja porque muchos campesinos esa calle es el acceso a sus parcelas donde cultivan cítricos y hortalizas, como calabazas.

Más de dos decenios

Recordaron que empleados de Bachoco han cerrado varias calles en distintas colonias de esta ciudad y expresaron que eso no es justo porque muchas familias han trabajado esas tierras durante más de 20 años y que su sustento familiar depende de lo que siembran y cosechan para sus ventas.

Los vecinos colocaron piedras en la calle para mostrar su inconformidad y exigir que vengan las autoridades y también los dueños o representantes de la empresa que, dijeron, “nunca dan la cara” y envían a personas sin ninguna representación legal.

En el sitio de se encontraba un hombre, quien dijo ser empleado de Bachoco y que comenzó a cerrar la calle.

Durante la protesta, un grupo de mujeres le dijo que tú quitas la reja y nosotros quitamos las piedras.

El empleado de Bachoco trató de convencerlas pero no logró hacerlo.

Los hombres de campo le decían al empleado que se ponga en el lugar de ellos y que esos terrenos son nuestro sustento y el de nuestras familias. “Tú cierras la calle y te vas, y sigues cobrando; mientras que nosotros no podremos llegar a cosechar en nuestra parcela”.

El empleado de Bachoco expresó que no es la intención de la empresa cerrar la calle, pero los campesinos replicaron que no le creen porque los trabajadores de la empresa trabajan en las noche, y ellos temen que cuando regresen a sus parcelas ya no puedan acceder.

Problema de antaño

Al final, decidieron quedarse a defender la calle “porque vemos que, a pesar de todas nuestras peticiones, siguen trabajando en la reja”, dijo Valerio Chan, líder de los vecinos inconformes.

Según los archivos del Diario, en 2021 el vecino Wílliam Uican Tzab se quejó de que “ahora Bachoco va por terrenos de Sampool; ya cerró las calles 22 y 24 de la colonia San Vicente, quiere cerrar San Eduardo y ahora también Sampool”.— María Inés Castilla Quintal