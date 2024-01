PROGRESO.— En la ciudad de Progreso cayó anteanoche la peor lluvia en lo que va del año 2024 en Yucatán, informó ayer el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Incluso, las lluvias que bañaron anteanoche al puerto progreseño fueron las más copiosas de la Península de Yucatán y de México en el lapso de las 8 a.m. del lunes a las 8 horas de ayer martes.

En Quintana Roo la lluvia máxima fue 83.8 mm (Banco Chinchorro) y en Campeche, 14 mm (Noh-Yaxché).

En Progreso llovió 97.4 mm, fue una lluvia de intensa a extraordinaria (mayor de 75 mm), dijo el SMN.

La lluvia de 97.4 mm desbancó a la de 2.5 mm (Oxkutzcab), que hasta anteayer fue la más copiosa en Yucatán, según la Conagua

Impacto en Progreso por la lluvia

Calles y baños inundados, vehículos que perdieron placas, expendios de comida cerrados y bajas ventas de alimentos en locales y por entrega a domicilio causaron las lluvias y tormentas eléctricas que anteanoche lunes tomaron por sorpresa a los vecinos de esta ciudad y Chicxulub Puerto.

Luego que el frente frío 28 llegó el sábado 20 a Yucatán y el domingo en la tarde salió al Mar Caribe, el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe causó lluvias muy fuertes de anteanoche a ayer en la madrugada en varias partes de la entidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De hecho, en Progreso cayó la lluvia más copiosa de Yucatán y de los tres estados de la península yucateca, informó el SMN en su “Reporte de lluvias registradas” de las 8 horas del lunes a las 8 a.m. de ayer.

Según ese documento en Progreso el total de lluvia sumó 97.4 milímetros y estuvo acompañada de nieblas y tormenta eléctrica.

Anteanoche lunes en este puerto solo había rachas de vientos, pero como a las 7:30 cayó una lluvia moderada y de corta duración, que causó ambiente húmedo y ligeramente más fresco.

Puertos cercanos a Progreso

Sin embargo, minutos después de las 9 de la noche se inició una intensa tormenta eléctrica que azotó al municipio durante poco más de dos horas, en las que se escucharon los fuertes estruendos de los rayos.

Usuarios de redes sociales publicaron que en Chicxulub sintieron que sus casas retumbaron cada vez que cayó un rayo, y se quejaron de las inundaciones que causaron las fuertes lluvias.

Una de las calles más inundadas en esta ciudad fue la céntrica 80, que va del distribuidor de entrada del puerto al malecón, sobre todo en la esquina de la 37, que colinda con la unidad deportiva 20 de Noviembre.

También se inundó parte de la calle 13 en varios tramos, principalmente a la altura del rancho de San Pedro, a medio camino entre Chicxulub y Progreso.

Casas casi inundadas

En esta ciudad, la ciénaga se desbordó e inundó algunas zonas habitadas, al menos una cuadra de distancia desde su borde original.

Vecinos de ese rumbo dijeron que en las coladeras de sus baños se comenzó a filtrar el agua, aunque no se inundaron del todo.

En algunas casas empezó a brotar agua del suelo debido a la cercanía de la ciénaga.

Por su parte, algunos guiadores perdieron las placas de sus automóviles cuando fueron sorprendidos por el aguacero mientras conducían en calles de este puerto. En redes sociales pidieron ayuda para recuperar las placas.

Merma comercial

Otro sector afectado anteanoche fue el comercio.

A los muchos expendios de comida que no laboran los lunes, para descansar tras sus ventas del fin de semana, se unieron otros que decidieron no abrir porque la gente no salió de sus hogares para comprar cenas.

Esto porque, además, los restaurantes y puestos de comida suspendieron el servicio a domicilio para no exponer a los repartidores a algún accidente.

Durante la madrugada de ayer martes también llovió por algunos lapsos.

Al amanecer el cielo estuvo parcialmente nublado y la temperatura fue de 28 grados Celsius, así que los progreseños retomaron sus actividades con normalidad, pero en las calles tuvieron que rodear charcos pluviales.

Sería un día sin lluvia

Trabajadores de Servicios Públicos, a su vez, durante la mañana desazolvaron pozos pluviales en varias calles inundadas del puerto.

El SMN pronosticó anoche que en Yucatán hoy miércoles será un día sin lluvia, pero con suradas, con rachas de 40 a 60 km/h, en las costas.— Abraham Ismael Raz Herrera/ Flor Estrella Santana

