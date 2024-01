Inconforme con lo que considera una clara imposición, Miguel Osorio Novelo calificó de antidemocrático el proceso de selección del candidato de Morena a la alcaldía de Tizimín, con evidentes rasgos de engaño y simulación.

En rueda de prensa y en posterior entrevista, en Mérida, indicó que él se inscribió en el proceso interno, cumplió todos los requisitos y al cierre de 2023 iba arriba en las encuestas de Tizimín, pero con sorpresa vio que su nombre no fue incluido en la encuesta definitiva del partido y a fin de cuentas se designó como candidato a Carlos Adrián Quiroz Osorio.

“La decisión de las candidaturas ya estaba tomada antes de las encuestas. Todo fue una simulación, un engaño”, puntualizó.

Arranque de un proyecto ciudadano en Tizimín

El exaspirante a la candidatura morenista anticipó el inicio de un proyecto ciudadano que sea termómetro de las necesidades de los tizimileños, para elaborar un documento que sirva de base para el trabajo de las próximas autoridades, del color que sean.

“Vamos a visitar a la gente, tocando puertas casa por casa, preguntando a la gente sobre sus carencias”, apuntó.

“Es un proyecto ciudadano con el que vamos a velar por los intereses del pueblo”.

Osorio Novelo, quien antes de conocerse las definiciones en las candidaturas era señalado como el más viable para la postulación en Tizimín, reiteró que no hubo transparencia en el proceso interno de Morena y por eso él y su equipo de trabajo hacen sentir su malestar.

“No hubo claridad y transparencia como marca el presidente (Andrés Manuel López Obrador). No se puede decir al pueblo que hubo democracia cuando no es así”, enfatizó. “Si no levantamos la voz en este momento, más adelante va a ser peor”.

No dejará Morena, pero dejará candidatos en “stand by”

Precisó que no abandonará Morena. Seguirá en el partido y dará su apoyo al proyecto que representa Claudia Sheinbaum Pardo, aunque no garantiza respaldo a candidatos de otras posiciones. Sobre esto último, dijo que su actitud se mantendrá “en stand by”.

También señaló que su interés en dar a conocer su postura es llevar el mensaje de que no debe haber sumisión frente a las imposiciones.

Según consideró, la imposición de Quiroz Osorio vino de la cúpula morenista, a nivel nacional, y no descarta que sea impulsada por personas que ni siquiera conocen Tizimín.

Cuando se le preguntó si no teme a una expulsión de Morena por organizar a las bases morenistas de Tizimín inconformes con la decisión cupular, manifestó que la dirigencia no es el movimiento y, por el contrario, se ha demostrado con hechos que muchos acuerdos se hacen de espaldas a la militancia.