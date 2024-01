Mariana Cruz Pool, exaspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Motul, dio a conocer esta mañana el fin de su ciclo en ese partido y reveló que está analizando opciones con otras fuerzas políticas para buscar el cargo que le negó el movimiento guinda.

“No seré partícipe de las malas decisiones que llevarán a la derrota (de Morena) en las elecciones estatales y municipales en este 2024”, manifestó.

En rueda de prensa, la exdirectora de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Mérida externó su desacuerdo con la decisión de Morena de otorgarle la candidatura en Motul al expriista José Luis Ortega Jiménez, quien estuvo debajo de ella en las encuestas y forma parte de una administración municipal manchada por denuncias de corrupción.

La mano de “Huacho” Díaz detrás de doble veto

Mariana Cruz consideró que detrás del veto a su candidatura está Joaquín Díaz Mena, quien será candidato a gobernador de la coalición Morena-PAN-PT.

Dijo que es la segunda ocasión y no está dispuesta a un tercer bloqueo.

También afirmó que antes de la publicación de las listas de candidatos fue convocada por “diferentes actores del partido”, a quienes no identificó, para tratar de convencerla de que abandonara el proceso interno del municipio y aceptara la candidatura a la diputación del Distrito 15, con cabecera en Motul.

(Según la lista de virtuales candidaturas de Morena a las diputaciones de Yucatán dada a conocer ayer, el partido aún no tiene representantes para el distrito 15, ni para el distrito 2).

En cuanto a las opciones políticas que se le presentan ahora, dijo que la han buscado personajes de varios partidos y le han planteado propuestas que está analizando.

¿Probable retorno al PAN?

No quiso anticipar el camino que tomará y el partido por el cual lo haría. Se le preguntó si regresaría al PAN y recalcó que está revisando lo que pueda representar la mejor opción.

“Yo le tengo mucho cariño al PAN. Me salí por un dirigente que hoy está en Morena”, dijo en alusión a Raúl Paz Alonzo, entonces presidente estatal de Acción Nacional.

La maestra Cruz Pool reiteró que terminó su etapa en Morena y también el compromiso que tenía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien incluso le hizo llegar su decisión.

Mariana Cruz Pool, exaspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Motul, donde anunció su rompimiento con ese partido (Foto de Sofía Vital)

Respeto para los morenistas

Subrayó que no tiene nada contra Morena ni contra los morenistas, sino que está inconforme con los resultados de un proceso en el que no se respetaron los puntos de la convocatoria.

“No es un tema de Morena ni de los morenistas. Respeto mucho a los morenistas”, apuntó.

Sobre su futuro político, reiteró que la han buscado varios partidos, pero al día de hoy no ha tomado una decisión.

“Estamos analizando propuestas… Estamos buscando la mejor opción”, insistió.

Antecedentes de la decisión de dejar Morena

Al principio de la rueda de prensa, la exfuncionaria leyó el siguiente escrito:

–He convocado a esta conferencia de prensa para exponerles mi posicionamiento sobre el proceso interno de Morena, en el cual participé en busca de la alcaldía del municipio de Motul.

–Como recordarán, la Comisión Nacional de Elecciones emitió la convocatoria para la selección de candidatos para las alcaldías y diputaciones locales en el Estado, en la cual solicité mi registro.

–Quiero aclarar que entre los requisitos para dicha solicitud se requería contestar, entre otras preguntas:

1) Nuestra semblanza y cuál había sido nuestra aportación a la cuarta transformación?

2) Así como el no realizar actos anticipados de precampaña, campaña, y evitar hacer uso de recursos públicos para la promoción de la imagen, entre otros.

Mariana Cruz habla del proceso en Morena

–De acuerdo con las fechas establecidas en dicha convocatoria, se realizaría una encuesta en base a la selección previa por la Comisión Nacional de Elecciones, donde participarían hasta cuatro propuestas de Morena y en su caso una o dos propuestas adicionales de partidos aliados.

–En un comunicado publicado en la página de Morena nacional, se pospusieron del 3 al 15 de enero los resultados de dichas encuestas y posteriormente hasta el 7 de febrero del año en curso.

–El día 4 de enero de 2024, de acuerdo con la información proporcionada por amigas y amigos motuleños que participaron en la encuesta realizada por la casa encuestadora “De Las Heras Demotecnia”, misma que ha sido de las empresas seleccionadas para realizar dichas encuestas por la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena a nivel nacional, y de acuerdo con la convocatoria, aparecieron los nombres de 2 mujeres y 3 hombres, entre ellos el mío.

–El día miércoles 17 de enero de 2024 se publicaron los listados de los registros a las alcaldías de 105 municipios del Estado de Yucatán.

Trayectoria, experiencia y otros requisitos

–En base a estos antecedentes que les acabo de proporcionar, les comento que mi respuesta a la pregunta de cuál es mi semblanza y mi aportación a la cuarta transformación, debidamente documentada, fue:

–Yo, Hilda Mariana Cruz Pool, cuento con una licenciatura en informática, maestría en Dirección Global de Negocios y un diplomado en “Estrategias Docentes”. He trabajado tanto en el sector público como en el privado.

–Inicié mi trayectoria en el sector público desde 2001 y he trabajado en los tres niveles de gobierno: Municipal, Estatal y Federal. Las principales encomiendas han sido como:

Drectora de Desarrollo Social en el municipio de Motul; en 2018 fui parte del Equipo de Transición del Presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador como coordinadora regional de los Servidores de la Nación para el Censo de Bienestar, Subdelegada Regional en la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México y desde 2020 hasta el 9 de Noviembre de 2023 fui nombrada por el Presidente de la República para ser directora en Yucatán de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, transformando esta última en una de las mejores oficinas del país.

Trayectoria de Mariana Cruz en la política

–En la política he participado en diferentes candidaturas, entre la que destaca la candidatura a la primera fórmula de Morena al Senado en 2018 por Yucatán.

–Fui secretaria técnica de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en la Región Progreso en 2019, iniciando el proyecto de la Guardia Nacional.

–En 2019 recibí el Premio Nacional al Mérito Empresarial “José Vili Martínez González” otorgado por el Colegio de Posgraduados de la República Mexicana.

–Tomando en consideración el compromiso y las encomiendas dadas a mi persona, quiero resaltar que en este periodo de 5 años en el gobierno federal entregué los mejores resultados, pues uno de ellos fue de coordinar los esfuerzos de visitar las 80,000 viviendas del Distrito 2 federal para encontrar a los hoy beneficiarios de los programas sociales de este gobierno, así como el gran cambio y transformación de las oficinas de la SRE en Yucatán, siendo hoy una de las mejores del país.

Resultados que no comparte ni acepta

–Es por esto, y en cuanto a los resultados de dicha convocatoria, les comento que los respeto, más no los comparto y mucho menos acepto. No seré partícipe de las malas decisiones que llevarán a la derrota en las elecciones estatales y municipales en este 2024.

–Es importante decirles que previo a la publicación de dichas listas fui convocada por diferentes actores del partido para persuadirme de abandonar mis intenciones para la alcaldía de mi municipio, el aceptar la candidatura al distrito 15 local a cambio, entre otras propuestas.

–Esto ya es un tema personal en contra mía, ya fue en 2019, ahora la segunda y no esperaré la tercera.

–Quiero precisar, que desde el principio he sido clara en mis intenciones: las necesidades de mi municipio y la esperanza de las motuleñas y motuleños no se pueden poner sobre una mesa de negociación, porque los motuleños no nos lo merecemos.

Favorecidos personajes ligados a la corrupción

–Por tanto, les informo que declino participar en las negociaciones dentro del partido Morena, ya que no comulgo con el resultado que favorece a personajes vinculados a la actual administración municipal que se encuentra en proceso de investigación por actos de corrupción, que tanto he combatido durante muchos años.

–Durante mi trayectoria profesional y política me he desempeñado bajo la legalidad y buenas prácticas en la administración pública y privada, así como con los buenos valores fomentados desde mi familia.

–Cierro esta conferencia diciendo que soy una luchadora social, una mujer formada en valores que no se doblega y que nunca tiene miedo de decir lo que piensa.

–Seguiré participando en la vida pública, esto no me va detener, pero lo haré con dignidad y con la frente en alto, con el respeto que se merecen los motuleños y motuleñas, así como los habitantes de esta linda tierra que es mi bello estado de Yucatán.