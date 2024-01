Progreso, Yucatán.- El crucero que se esperaba que arribara este domingo 28 de enero a Progreso no llegó y, aunque no hay información oficial al respecto, algunos comerciantes afectados por la bajas ventas del fin de semana creen saber la razón.

Durante este domingo, el último del mes de enero, en el día se presentó clima fresco en el puerto de Progreso, Yucatán, nublado y con rachas de viento, gracias a los efectos del frente frío 31 que desde el sábado por la noche comenzó a presentar sus efectos en territorio yucateco.

Aún así, durante este domingo 28 de enero, más de mil personas llegaron desde el interior del Estado, principalmente Mérida, y de otras partes del país, para caminar por la playa de Progreso y en algunos casos metiéndose al mar que se encontraba bastante agitado.

El termómetro marcaba 24 grados centígrados y el viento impulsaba rachas de hasta 55 kilómetros por hora.

Cabe mencionar que para este día estaba programado un nuevo arribo de crucero, con el Disney Magic que hoy se esperaba que realizará su quinta llegada en lo que va del año.

¿Por qué no llegó crucero a Progreso? Comerciantes afectados

Sin embargo, el barco no llegó y aunque no se sabe exactamente por qué, pues hasta el momento no se ha informado el motivo de manera oficial, se especula que se debe a las condiciones climáticas, pues se presume que esa fue la causa de la cancelación.

Esta se convierte así en la segunda ocasión en la que se cancela un arribo de crucero durante el 2024, siendo el primero el del día 18 de enero cuando se esperaba que llegara a Progreso el Carnival Breeze, pero el mal tiempo lo impidió.

A pesar de los visitantes antes mencionados, las ventas durante este día fueron bajas, un merenguero de la zona platicó que él desconocía que este día habría crucero.

No obstante, dijo que de todos modos con la gente que llegó, aunque era poca, ya había logrado hacer algunas ventas, pero todavía le quedaba una jornada larga de trabajo debido a que tenía mucho producto aún para desplazar.

Curiosamente, las condiciones del clima hicieron que desde el muelle de chocolate se tuviera una excelente vista hacia el poniente de la playa y su respectivo espacio aéreo.

Parachutes en Progreso

Ahí llamó la atención la presencia de decenas de parachutes, actividad deportiva que se realiza con un paracaídas que mantiene flotando al que lo practica sobre el mar, que bien puede impulsarse con un motor o bien con una lancha o moto acuática que lo sostiene como si de un cometa se tratara aprovechando los vientos de la marea.

Y es que en dicha zona del puerto existen, al menos, dos escuelas donde enseñan a practicar dicha actividad.

Por otro lado, a tan solo unos días de que concluya el mes de enero que coincide con el fin de la temporada de captura de mero, parece que la historia se repite.

Pues al igual que ocurrió con la temporada de pulpo del 2023, que terminó de manera anticipada por los malos tiempos y bajas capturas, así también parece que la pesca de mero está llegando a su fin antes de lo previsto.

¿Cómo será el clima en Yucatán en los próximos días?

Y es que de acuerdo con la unidad de Protección Civil la masa de aire frío que acompaña a este norte siga dejando sentir sus efectos entre el 30 de enero y el 1 de febrero.

Por esta razón es probable que los puertos sigan cerrados a la navegación desde la activación de esta medida que tuvo lugar a las 11 de la noche del pasado sábado, por lo que los hombres de mar ya no tendrán tiempo de salir al mar para tratar de realizar alguna captura de último momento.

De hecho, ante el mal tiempo, se espera el pronto retorno a puerto de las embarcaciones de la flota mayor al puerto de abrigo de Progreso, por lo que en los próximos días con dichos arribos se espera se presente un repunte en el movimiento de dicha zona cuando tenga lugar la descarga de las especies que traen dichas naves.