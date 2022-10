El “chapulineo” político le causa gran daño a la democracia. Al ser fruto de intereses personales y no colectivos, termina siendo parte de uniones coyunturales e inmediatas, no de proyectos de largo plazo, coinciden los participantes en el foro “¿Alianza opositora en Yucatán y más chapulines?”.

El foro organizado por Grupo Megamedia sirvió de punto de encuentro para diversas opiniones.

“Definitivamente, sí hay una merma democrática”, señala Gariela Santinelli Recio, maestra en Administración Pública.

“Los ciudadanos votaron por la persona y por el partido y nadie les pregunta cuando, por decisión personal, los representantes que eligieron abandonan su partido y migran a otro”.

El sociólogo Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), advierte que el daño a la democracia es “brutal”, pues la democracia no es un lema o una frase y quien desempeña un cargo de elección no se representa a sí mismo sino a un conjunto de ciudadanos.

“Como los chapulines y camaleones solo están guiados por sus intereses personales y de grupo, no les interesa la democratización de los partidos donde aterrizan sin escrúpulos para saciar sus ambiciones, ni mucho menos les interesa impulsar la democratización de la sociedad”, opina Freddy Espadas Sosa, investigador y académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Como informamos ayer, los tres profesionales participaron en el foro invitados por Grupo Megamedia. Respondieron a preguntas relacionadas con el frente opositor que proponen algunas voces en Yucatán y con los casos de chapulines —el doctor Ramírez Carrillo prefiere llamarles langostas— que se han multiplicado en los últimos años.

Foro Megamedia: Daño a la democracia por el ''chapulineo'' político

A continuación, una síntesis de sus conceptos sobre el impacto que tienen en la democracia los saltos políticos:

Gabriela Santinelli.— Este actuar (el brinco o “chapulineo” político) ocasiona descrédito y hasta derrotas a los partidos. Los que reciben a los nuevos adeptos no dimensionan que esas malas prácticas producirán lo mismo dentro de sus institutos políticos; por eso sí afecta negativamente.

Me parece que ahí tenemos un déficit de representación democrática. Sin la menor duda, es oportunismo político. No cambian de principios o de ideología, más bien nunca la tuvieron.

Quienes han incurrido en esa práctica se caracterizan, principalmente, por su falta de ideología, por su incongruencia y su oportunismo; estar reptando en los partidos políticos impulsados por sus intereses particulares es denigrante no solo para la persona, sino para una actividad importante y necesaria en toda sociedad como lo es la política.

Deformación y corrupción en la lucha vil, llana y descarnada por el poder, señalan

Luis Ramírez.— Hay dos elementos centrales que afectan a la democracia. El primero es el personalismo, puerta de entrada al autoritarismo.

Es decir, un sistema democrático tiene por definición que es primero un sistema, y un partido tiene por definición que es primero un conjunto, no una persona. Tener una sola persona al frente, por ejemplo, ya es de por sí una primera afectación a la democracia. El PRI lo pudo construir y eso también lo destruyó al final del camino: el centralismo desbocado, que llevó a un autoritarismo.

Yo creo que estamos viendo lo mismo a pasos acelerados con Morena. Y la contrapartida de esto es precisamente lo que la maestra Gabriela Santinelli mencionaba: la falta de representatividad democrática.

La democracia tiene que estar conformada por personas, y personas que representan conjuntos de ciudadanos. La democracia no es un lema, un nombre, una frase... Son acciones concretas que llevan al cabo personas concretas. Tiene que haber normas y reglas de conducta en cuanto a las responsabilidades de cada quien.

Un diputado, un senador, representa algo, no se representa a sí mismo. No representa solo a un conjunto de ciudadanos, representa al partido político por el cual llegó, representa las promesas que hizo, representa una posición política. Esto vale para Morena, para el PAN, para el PRI, para todos. Son representantes de valores, de principios, de estrategias, de grupos.

Cuando toman una decisión, cuando hablan, no hablan por sí mismos. Hablan en nombre de un colectivo.

Entonces, cuando encuentras que alguien toma decisiones que van totalmente en contra de lo que ha planteado el conjunto de personas que lo eligieron o el partido que utilizó para obtener una posición política, ya sea para obtener quizás dinero, prebendas, para obtener inmunidad judicial o jurídica, para limpiar un expediente, pues lo que tienes es la deformación y la corrupción absoluta de la democracia para convertirla simple y sencillamente en la lucha vil, llana y descarnada por el poder.

Evidentemente, el mensaje que se manda es: la democracia no importa, la democracia no existe, la democracia es una falacia. Lo que están diciendo ahora, y el partido que recibe (a quien dio el salto) también lo está diciendo, es: “Bueno, se trata del pragmatismo para mantener el poder y controlar cosas”.

Ya no hay oposición. Lo que hay son personas en la oposición, ya no hay conjuntos o campos políticos enfrentados que van construyendo la democracia. Ya no hay contrapesos de poder, porque mañana otro partido tendrá irremediablemente el poder y lo que vamos a ver es otra migración de los mismos políticos a distintos partidos para ir acomodándose en balanzas diferentes y obtener ventajas personales.

Es un daño brutal. Yo creo que, por ejemplo, al obtener el poder Morena tuvo un tremendo plus, un capital enorme, social y político, y en vez de usarlo para construir un partido democrático lo ha utilizado para construir y replicar, y con rapidez, la misma lógica del PRI cuando éste estuvo en el poder en los años 90, en los años 80, en los años 70...

Es un campo político de pragmatismo donde imperan los intereses personales, no los colectivos, donde imperan las alianzas coyunturales e inmediatas y no los proyectos de largo plazo.

En la campaña de 2021 un grupo ciudadano impugnó 4 candidaturas en el Distrito 1 federal y logró que se “bajara” a dos priistas que se pasaron a PAN y MC. En la foto, Moisés Tuz, representante de los quejosos

Con lo que estamos viendo no solo se pierde el proyecto democrático o la vida democrática sino que se desdibujan proyectos alternativos de nación.

Es decir, cada vez que vemos una acción así, cada vez que un senador como Raúl (Paz) vende el voto a favor del militarismo para pasarse a un partido político y quizás obtener una candidatura a una gubernatura, por decirlo con claridad, cada vez que eso pasa lo que vemos es un mensaje que se envía a todo México.

A la gente que creía en proyectos políticos colectivos de largo plazo se le está diciendo: no hay una alternativa, no hay proyectos alternativos de nación, no hay proyectos alternativos de Estado, estamos construyendo un mismo Estado: corrupto, basado en la búsqueda de ventajas personales y en perseguir intereses económicos, sobre todo de pequeños grupos. Estamos eliminando la esperanza cada vez que vemos una de estas acciones en pequeña escala, más allá de las implicaciones personales que puedan tener.

Daño a la democracia por el ''chapulineo'' político

Freddy Espadas.— Los arribistas y "chapulines" sin principios político-ideológicos ni morales no pueden contribuir a la democracia, ni al interior de los partidos, ni en el seno de la sociedad.

Carecen de vocación democrática y su ascenso a los cargos se produce y se producirá, sin duda, a base de arreglos cupulares, de corrupción, de prácticas insanas y de procesos completamente antidemocráticos.

Como los chapulines y camaleones sólo están guiados por sus intereses personales y de grupo, no les interesa la democratización de los partidos donde aterrizan sin escrúpulos para saciar sus ambiciones, ni mucho menos les interesa impulsar la democratización de la sociedad.

Es decir, no les interesa promover la mayor participación de los ciudadanos en los asuntos de la vida pública. Hacer esto iría contra sus intereses. En realidad, son enemigos de la democracia partidista, política y social.

Ambiciones insaciables

El investigador y académico Freddy Espadas Sosa es categórico: los saltos de partido político que se ven actualmente en Yucatán son muestra de “arribismo ramplón” y de oportunismo desbocado.

“Se demuestra que ciertos actores políticos traicionaron sus principios político-ideológicos, o bien, nunca los tuvieron”, subraya.

Al responder a una pregunta sobre los recientes casos de “chapulineo” político, durante el foro de análisis de ese fenómeno y la propuesta de un frente opositor en Yucatán, el doctor Espadas indica que la principal migración se orienta hacia Morena, partido que hoy es la primera fuerza política del país.

“Nunca se había visto cómo las ambiciones insaciables los ha hecho dar el brinco y encaramarse en Morena, para indignación de las bases de este partido, que dicho sea de paso no han podido o no han querido manifestarse en contra de tantos arribistas que se frotan las manos desde ahora con los cargos que ambicionan tener a corto plazo”, apunta.

De casos a casos

El director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Mérida hace notar que el fenómeno de la migración política no es nuevo, pero hay de casos a casos:

—Por ejemplo, cuando (Cuauhtémoc) Cárdenas y el grupo de la corriente crítica del PRI se salen de este partido lo hacen convencidos de que era necesario iniciar cambios significativos en el sistema político mexicano, y que dentro del PRI se habían agotado las posibilidades de impulsar la democratización al país. La evolución posterior de los acontecimientos nos mostró que su decisión tuvo una innegable trascendencia histórica para la transformación política del país.

Frases del Foro Megamedia

—La ruptura histórica que encabezaron Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo condujo a la construcción de una amplia coalición opositora al sistema dominante, que se llamó Frente Democrático Nacional encabezado por Cárdenas.

—Muchos analistas han concluido que Carlos Salinas le hizo fraude electoral a Cárdenas con su operador Manuel Bartlett, hoy incondicional de Andrés Manuel López Obrador.

—De igual manera, la insólita ruptura de AMLO con el PRD, que ya estaba en avanzado proceso de descomposición política y moral, condujo a la fundación de Morena —del cual AMLO sigue siendo su líder histórico—, a la conquista de la Presidencia de la República en un tercer intento y a la implementación del proyecto de la 4T.

—El caso de Huacho Díaz Mena es muy interesante y diferenciado, pues su candidatura a gobernador en 2018 por decisión de AMLO contribuyó de manera definitiva a romper con el bipartidismo PRI-PAN que había prevalecido en Yucatán en prácticamente 30 años. Y esto representó un parteaguas para la vida política de Yucatán.