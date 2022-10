Niega apoyo “rolandista”

El diputado federal de la coalición PVEM-Morena-PT por el Distrito II, Mario Peraza Ramírez, quien ha anunciado su intención de ser candidato a la gubernatura en 2024 por el Partido Verde, niega que reciba apoyo del ex gobernador priista Rolando Zapata Bello, “aunque es mi amigo”.

Esta es la sexta y última parte de la entrevista que sostuvo Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, con el polémico legislador, señalado por pertenecer a la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”, que se habría apropiado ilegalmente de miles de metros lineales de playa en Dzilam Bravo y Celestún.

El diputado insiste en su idea de buscar la candidatura a gobernador por el PVEM, sin alianza con otros partidos.

“Es una cuestión de números”, afirma. “En los últimos comicios aumentamos nuestra votación, quedando en segundo lugar en muchos municipios, sin coalición”.

“En 2018, cuando fui candidato a la alcaldía de Motul, nadie me daba ni una sola oportunidad y quedamos en segundo lugar”.

“Otra prueba es que, en contra de lo que muchos creían, en 2021 gané las elecciones en el Distrito II, con cabecera en Progreso, como abanderado del Verde Ecologista, aunque inicialmente iba a competir en el Distrito IX local, con incidencia en Progreso y Motul”.

“En ese tiempo, a nivel federal, se da la coalición del PVEM con Morena y el PT y se le ofrece la candidatura a Daniel Zacarías Martínez (ex alcalde de Progreso), pero éste se baja. Luego se le propone a una serie de personajes, pero nadie acepta. Era el único distrito, de los 300 de todo el país, donde el PRI nunca había perdido”.

“Le dije al líder del PVEM: le meto, sé que no ganaré, porque esta ca... competir contra María Ester Alonzo, que buscaba la reelección, contra Carmen Ordaz, parte del grupo de Pepe Blanco Pajón o contra Osante (Javier Osante Solís), del grupo de Ivonne Ortega”.

“Sin embargo, hago mis estudios y veo una gran área de oportunidad en el Distrito II y desarrollo mi estrategia”, menciona.

Efecto AMLO

Según Peraza Ramírez, mucha gente le dijo entonces que su triunfo electoral en 2021 había sido consecuencia del efecto “Andrés Manuel López Obrador”, aunque eso fue solo en parte, señala.

“Andrés Manuel no fue el único factor porque en 2018, cuando AMLO se presentó en la boleta para la presidencia, Morena obtuvo 46,000 votos en el Distrito II y en 2021, siendo yo candidato de la coalición, ese partido registró 66,000 sufragios, más los del Verde y el PT”.

“Si la causa de esa victoria fue solo López Obrador, ¿por qué Morena no ganó en Valladolid o en Mérida ese año?”, plantea.

En Valladolid fue por el “efecto Liborio”, ¿no?, dice Central 9.

“Claro, pero a lo que voy: no hay que analizar las cosas a la ligera, porque vemos que el factor López Obrador es relativo. Si fuese el factor central, ¿por qué no se ganó el Distrito II en 2018?, aunque no niego que la fuerza de AMLO sí influyó mucho en los resultados generales de ese año”.

Usted ha dicho que desea ser candidato a la gubernatura por el PVEM, pero ¿qué oportunidades puede tener frente al PAN o Morena, que se ven fuertes?

“Estoy viendo una gran oportunidad tal y como pasó en San Luis Potosí cuando en esa época, a las mismas alturas que ahora, el diputado federal del Verde Ecologista (Ricardo Gallardo Cardona, que luego fue gobernador, en coalición con Morena y PT), tenía los mismos números que yo”.

Se dice que detrás de usted está Rolando Zapata...

“¡Ojalá estuviera Rolando! Mire, él es mi amigo, no lo niego, pero lo busqué y no me apoyó en mi campaña”.

Hace algunos meses anunció la formación de un equipo para buscar la gubernatura, integrado en su mayoría por ex funcionarios de Rolando, aunque luego algunos se deslindaron y dijeron que nunca fueron invitados. ¿Sigue funcionando ese equipo?

“El único que dijo que nadie lo había invitado fue Henry Sosa, que está en la nómina del equipo de Mauricio Sahuí”.

Y los demás, ¿siguen trabajando con usted?

“Bueno, digamos que sí”.

Entonces Rolando no lo apoya, pero sí sus amigos.

“En ese equipo no hay solo rolandistas. Hay ivonistas, panistas, como el doctor Manuel Díaz Suarez, que no me lo mandó Rolando. Nosotros estamos tratando de ser la opción de quienes no quieren estar en el PRI o en el PAN. Algunos tocaron puertas con Morena y no se las abrieron, otros no quieren ir a Morena porque no comulgan con ese partido, y otros más tampoco buscan a Movimiento Ciudadano, pues allí está Ivonne y tampoco quieren ir”.

Usted ha dicho que Sahuí Rivero quiere entrar al PVEM para luego brincar a Morena y ser candidato a la gubernatura.

“Sí, solo que Sahuí habla de un frente amplio contra el PAN y yo de una opción de gobierno de la sociedad, no como un vehículo para llegar a la coalición”.

Contienda en el PVEM

Entonces, ¿usted buscará la candidatura del PVEM solo?, se le pregunta.

“Es un tema de números. En 2018, cuando fui candidato del Verde en Motul, nadie me daba una oportunidad de ganar y quedamos en segundo lugar, solo porque me hicieron fraude con la compradera de votos...”

“Pero lo que quiero decir es que, finalmente, soy un político que está en el territorio, a mí no me conocen por la televisión, sino porque estoy allí. Si yo hubiese perjudicado a alguien, como dicen que hice en las playas de Celestún y Dzilam Bravo, no habría ganado tres a uno en Celestún y en Dzilam, si ese municipio estuviese en el Distrito II, habría ganado 90 de 100, sencillamente porque yo no jo... a nadie”.— HERNÁN CASARES CÁMARA