Qué hizo a Gabriel García Márquez un Premio Nobel de Literatura; un 21 de octubre de 1982

El 9 de septiembre de 1995, Gabriel García Márquez declaró en una entrevista a la periodista Ana Cristina Navarro que, si pudiera mirar por un agujero sin que nadie lo supiera, él pediría ver la vida desde la muerte.

“Es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte. Si me ponen a elegir entre la vida y la muerte, no escogería la segunda, me niego rotundamente, yo la única opción que acepto es la de no morirse, creo que la única cosa realmente importante que hay es estar vivo y creo que la muerte es una trampa, una traición que se le suelta a uno. Para mí es muy serio el hecho de que esto se acabe”, afirmó. Dicho esto, y ante la pregunta sobre cómo evitar morir, el autor, con sonrisa franca y sin titubeos, respondió: escribir mucho.

La tinta de García Márquez descifró el modo de crear un latido inquebrantable. Su obra es corazón que bombea y echa raíz contra los embates del viento y trampas mortales. Sus libros, una vez abiertos, ramifican las entrañas de sus lectores, a quienes inspira y para quienes es ejemplo y punto de estudio.

Macondo tiene lectoras de edades tempranas, como lo fue Nelly Rincón Pedrero, quien cursaba la secundaria cuando descubrió, con el mismo asombro de conocer el hielo, que su mundo había cambiado debido a la novela “Cien años de soledad” (1967) y que, a pesar de haber sido entonces una voraz lectora, nunca había leído nada igual.

Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura

El asombro le ha acompañado desde entonces y durante los 16 años que ha ejercido la enseñanza y el fomento de la lectura crítica en nivel medio superior, espacios en los que siempre incluye la obra del autor colombiano, que hace 40 años —el 21 de octubre de 1982— fue anunciado como ganador del Premio Nobel de Literatura.

Gabriel García Márquez al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982. Foto de Internet

García Márquez inspira asimismo a lectores de estudio y reflexión ferviente, como Jorge Mantilla Gutiérrez, quien con voz determinada declara: “Gabriel García Márquez es un personaje sustancial en la literatura castellana. Está sentado en la punta de la mesa impartiendo cátedra sobre la novela”.

También ha sido ejemplar para lectores que escriben, esa especie que escudriña lo que hay detrás de la hoja, intentando rastrear el detalle, el uso del lenguaje, el origen poético. Ese tipo de lector como lo es Joaquín Tamayo Aranda, cronista que se convirtió en alumno del colombiano en enero de 1987, después de que, gracias a su trabajo periodístico, fuera seleccionado por la Sociedad Interamericana de Prensa para tomar un taller con el autor, a quien percibió como “alguien sencillo, abierto, sensible; de ánimo alegre en clase y en los descansos del taller donde tuvimos diálogos privados”.

Tamayo Aranda comparte que sus consejos le permitieron ver las posibilidades estéticas del periodismo y que conocer los dos hemisferios del autor (la crónica y la narrativa) le hizo apreciar los vasos comunicantes, el acervo relevante y el estilo que alterna lo exuberante con el aliento poético a lo largo de toda su obra.

“Gabriel García Márquez es al periodismo lo que Borges al cuento latinoamericano”, afirma.

Para Mantilla Gutiérrez, investigador y profesor de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad Autónoma de Yucatán, el escritor aportó una visión nueva de la realidad social en Sudamérica.

“Fue un autor que rompió modelos”, señala, y agrega que lo vislumbra imprescindible en el fenómeno y el análisis de la literatura latinoamericana. “El estudio de García Márquez no se agota porque estudia la vida y cómo nos vemos a nosotros mismos. Se basa de anécdotas, de la idiosincrasia, pues la idiosincrasia es parte del pueblo latinoamericano”. Y añade: “Su literatura nos da razón de ser, generando siempre un goce estético”.

García Márquez, ¿obsoleto en un mundo actual?

Rincón Pedrero se ha propuesto acercar los libros de García Márquez a estudiantes. Asegura que el recibimiento de la literatura del colombiano es interesante, ya que las generaciones actuales señalan con ojos críticos —sin discutir su calidad literaria— las relaciones amorosas, que ahora pueden interpretarse como abusivas, presentes en novelas como “Memoria de mis putas tristes” o “El amor en los tiempos del cólera”. “En ellas los estudiantes hacen cuestionamientos y detectan problemáticas de género que sin duda hay que atender, platicar”.

Asimismo, Rincón Pedrero quien trabaja el análisis de textos con perspectiva feminista, hace ver que esos discursos no están presentes únicamente en la producción del escritor, sino también en otras del siglo XX y siglos anteriores.

Respecto al valor de su obra, señala que “Gabriel García Márquez plantó nuevos modos de leer y decir la realidad”. Es, agrega, un autor que inspira a otros, “por ejemplo Orhan Pamuk (Premio Nobel de Literatura 2006) no existiría sin él, tampoco Salman Rushdie, ya que él trabaja, al modo de García Márquez, las vivencias en Paquistán y la India”.

Periodismo y literatura, el legado eterno de García Márquez

Para Tamayo Aranda, la escritura del Premio Nobel 1982 tiene un estilo que se comunica entre sí: desde su periodismo hasta su narrativa. Confiesa que leer “El otoño del patriarca” (1975) fue, en su momento, algo difícil de “digerir”, pero que en su lectura actual se ha convencido de que es la novela que mejor muestra la búsqueda estética del autor. Tamayo Aranda asegura que el más grande aprendizaje que le deja su obra es que “no hay fronteras, no hay diferencia entre periodismo y literatura”.

Mantilla Gutiérrez coincide con lo anterior. “Su escritura está presentada de una manera periodística debido al ritmo, la intención, el estilo. A su vez, su producción periodística también tiene herramientas claras de la literatura”. Recuerda “Relato de un náufrago” (1971) como un texto periodístico con avidez literaria, o “Crónica de una muerte anunciada” (1981) que, señala, tiene una cadencia y enunciación periodística. “Su literatura es grande”, asegura. “Si se invitara a una cena de escritores latinoamericanos, García Márquez sería el maestro, los demás estarían tomando notas. Él y Carlos Fuentes, gran novelista mexicano”.

A propósito de su mención a Carlos Fuentes, Mantilla Gutiérrez relata que el autor llega, en 1961, de Colombia a México para aprender. “Aquí lee la novela de la Revolución, se impacta con ‘Los de abajo’ (1915), por la violencia y el realismo social. Su gran maestro fue Juan Rulfo, ‘Cien años de soledad’ se basa mucho en él para construirse. A ‘Pedro Páramo’ (1955), la leyó, la releyó y la recortó para estudiarla y generar campos de contenido”.

Mantilla Gutiérrez y Rincón Pedrero concuerdan en la presencia de la memoria como un eje esencial, casi conductor en la obra de Márquez. “La memoria en García Márquez y en la literatura de siglos atrás es muy importante porque no había forma de registrar lo que acontecía. Mucho menos de contar lo que pasaban ‘los sin voz’, los vencidos, los desaparecidos. La literatura es el espacio ante una realidad cruel, es el modo de conservar lo que no sale a la luz”, indica Rincón.

Hace ocho años se fue el fabulador; sin embargo, tal como él lo proclamó un septiembre, se puede alcanzar la inmortalidad a través de las letras. Así lo hizo: si un día la magia de su realismo le alcanza cumpliendo aquel anhelo de ver la vida desde la muerte, se sorprendería con el revoloteo amarillo de cientos de mariposas entre sus libros.