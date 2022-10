Yucatán: Perros contra el cáncer y el Covid-19

Científicos del Cinvestav Mérida, junto con investigadores de otros países, han comprobado que los perros pueden detectar distintas variedades de cáncer, Covid 19, epilepsia y otras enfermedades en el ser humano, por medio de su olfato.

Según el Dr. Víctor Vidal Martínez, nombrado recientemente nuevo director de ese centro de investigación, la detección de enfermedades por medio del olfato de los perros, “está totalmente comprobada” y en el caso del Covid en el estado y en otras partes del mundo hay suficientes datos que apoyan esa idea.

“Es impresionante”, dice Vidal Martínez, integrante de ese grupo internacional de investigadores.

“Al principio no lo creía, por mi formación como científico. Yo hice mi doctorado en Inglaterra, donde los profesores son descreídos como ellos solos y eso es lo que uno aprende cuando estudia allí. Por tanto, soy súper descreído, pero después de ver trabajar a los perros dije, ¡chispas!, y no me quedó otra más que creer”.