Yucatán, la mejor zona para parques de energía eólica marina

La instalación de un parque de energía eólica en el mar patrimonial de Yucatán podría abastecer el 97% de toda la demanda de electricidad de la Península y acabar con los problemas de falta de suministro suficiente en la zona, afirma Santiago Casillas Arzac, especialista de KPA Energy Solutions, una empresa de consultoría en energía, entrevistado en Ciudad de México.

La energía eólica marina es una fuente de energía limpia y renovable que se obtiene de la fuerza del viento que se produce en el mar.

Según Casillas Arzac, más de 48,000 kilómetros cuadrados del territorio marino adyacente a Yucatán es apto para el funcionamiento de este tipo de parques, debido a la velocidad del viento, a la falta de obstáculos y a la poca profundidad de las aguas.

Esta alternativa, dice, es más barata que los parques eólicos en tierra y es más eficiente

Yucatán, con alto potencial de generación de energías limpias

Aunque en el mundo hay empresas interesadas en invertir en este tipo de ideas, en México es difícil hacerlo hoy porque el gobierno federal apoya una política favorable a las fuentes de energías fósiles.

Sin embargo, añade el consultor, a mediano y largo plazo ésta será la alternativa para responder a las deficiencias en el servicio de energía eléctrica de Yucatán y del resto de la Península e incluso del Sureste, ante la creciente demanda.

De acuerdo con Casillas Arzac, un reciente estudio elaborado por científicos de la UNAM, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y de otros dos centros de educación superior, concluye que, en efecto, en el mar patrimonial de Yucatán hay una superficie total de 48,334 kilómetros cuadrados disponibles para la generación de energía eólica marina, de los cuales el 20.2% de esa superficie se encuentra a profundidades menores a 50 metros.

Yucatán generaría más energía en el mar que China

Toda la superficie disponible podría tener una potencia instalada de 250.5 gigavatios y una capacidad de generación anual de energía de 10,438.50 gigavatios-hora.

El estudio se intitula “Harnessing offshore wind energy along the mexican coastline in the Gulf of Mexico. An exploratory study including sustainability criteria” y fue publicado este mismo año.

Santiago Casillas Arzac señala que de acuerdo con los investigadores, esta capacidad de generación de 250 gigavatios del eventual parque eólico marino de Yucatán —en un escenario en el que éste trabaje al 100% de su capacidad— es mayor a la capacidad instalada de China en alta mar en 2020, que es de 217 gigavatios.

¿Dónde estaría el parque?

Según el estudio citado por el entrevistado, Campeche también tiene un buen potencial de energía eólica marina, pero abajo de Yucatán.

La costa yucateca es una de las mejores zonas en el país para instalar parques de energía eólica en el mar, debido a la alta velocidad de sus vientos y a sus aguas poco profundas, advierte Casillas Arzac, “lo que puede significar en el futuro una muy buena oportunidad de negocios”.

Los vientos del mar en Yucatán reúnen las mejores condiciones para impulsar generadores de energía eólica, más que los vientos de las regiones planas del interior del estado, añade el entrevistado.

Los investigadores mexicanos analizaron la velocidad de los vientos enfrente de la costa de Yucatán, usando la serie de datos de mesoescala MERRA-2, correspondientes al período del 1 de enero de 1980 al 1 de junio de 2021.

A partir de esos datos encontraron que los mayores valores de densidad de potencia media del viento (la cantidad de potencia energética por unidad de área W/m2 que el viento puede proporcionar), es de 400 W/m 2, pero en el punto seleccionado para instalar un parque de energía eólica marina, entre Progreso y Telchac Puerto, a 20 kilómetros de la costa, aproximadamente, la densidad de potencia media puede aumentar a 490 W/m.

Alternativa para Yucatán

Asimismo, el estudio señala que el puerto más cercano a ese parque sería Progreso, a 22 kilómetros, y allí mismo se ubicarían los nodos de interconexión.

Insiste en que las ventajas del mar de Yucatán para la generación de energía eólica es la poca profundidad de sus aguas y sus olas suaves, de modo que es factible instalar un parque eólico en profundidades apropiadas lejos de la costa.

“Todas estas características convierten a Yucatán en una zona ideal para la instalación de este tipo de parques”, afirma Casillas Arzak.

Añade que los autores de la investigación calculan que el parque eólico marino de Yucatán podría abastecer el 97% del consumo anual de la Región Peninsular (Yucatán, Campeche, y Quintana Roo) o el 74% del consumo de todo el sureste del país.

El entrevistado recuerda que la Península de Yucatán es una de las regiones del país que ha sufrido problemas de escasez de energía eléctrica, lo que ha afectado a gran parte de la población y a los diferentes sectores de la economía.

Las causas fundamentales de esto, señala, han sido la congestión en los nodos de interconexión con el sistema eléctrico nacional y la insuficiente producción eléctrica en las centrales locales, las cuales en su mayoría operan con gas natural y tienen frecuentes problemas de escasez de este recurso desde otras regiones del país.

El consumo de electricidad en la región experimentó una tasa de crecimiento promedio anual de 5.89% durante el período 2015-2019, alcanzando la cifra de 10.793 GWh en 2019.

Los parques de energía eólica marina, más baratos

“Otra gran ventaja de los parques eólicos marinos es que es una alternativa más accesible en términos de costos”, agrega Santiago Casillas Arzac.

De acuerdo con el entrevistado, el costo de inversión del parque eólico marino en Yucatán sería inferior al costo promedio mundial.

No menos importante, añade, es la capacidad de la energía eólica para disminuir la contaminación atmosférica.

El parque de Yucatán, según el especialista, podría contribuir a la “descarbonización” del sector eléctrico mexicano, evitando la emisión de 5,156 toneladas métricas de dióxido de carbono.

Pese a todas estas ventajas, agrega, y a que el país tiene dos grandes zonas costeras, el Golfo de México y el Océano Pacífico, hasta ahora, inexplicablemente, no hay una política pública favorable a la instalación de parques eólico marinos.