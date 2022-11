En la calle 36 del rumbo del Chembech, entre “La tempestad” y las “Tres naciones” (calles 59 y 57), dos ancianos se daban los buenos días por ahí de los años 90 del siglo pasado con una llamativa frase: —¡Viva Canarias! —¡Viva! Contestaba el otro.

Los dos eran fruto de una de las migraciones a tierras del Mayab de las que menos se habla, a diferencia de la libanesa, la china o la coreana. Pero no parecían españoles, pues hablaban como cubanos y hasta daban la hora como los isleños del Caribe: “Son las 8 menos cuarto”.

Migración española a Yucatán: canarios llegaron durante el Porfiriato

Las migraciones de canarios a Yucatán se dieron en oleadas principalmente durante el Porfiriato y propiciaron el verdadero mestizaje en Yucatán, según Gustavo Abud Pavía, antropólogo, investigador y poeta meridano, descendiente de migrantes libaneses y españoles.

¿Los españoles mantuvieron su "sangre pura" tras la Conquista?

“Todos pensamos por lógica que el mestizaje en Yucatán comienza con la Conquista y la Colonia. Los españoles que llegaron a América, particularmente a Yucatán, durante ese largo periodo que llamamos Colonia, no fueron muchos y tenían que mantener su sangre pura, no se mezclaron con los mayas, salvo contadas excepciones. El mestizaje en esa época no fue el ‘boom’ que podríamos pensar”.

"Tenían que mantener su sangre pura, no se mezclaron con los mayas", sostiene Gustavo Abud Pavía

“Cuando México y Yucatán proclaman su independencia, en 1821, había una minoría blanca y una inmensa cantidad de población maya. El poder lo detentaban las familias blancas de origen español que se seguían sintiendo españolas aunque ya no les convenía serlo, es el criollo clásico que quiere dejar de ser ciudadano de segunda porque venían españoles nacidos en España y tenían una posición social más elevada a diferencia de los descendientes de españoles nacidos en México”.

“España no veía con buenos ojos la migración de sus ciudadanos a América, pero por debajo siempre existió la idea entre los españoles peninsulares, como los canarios, de venir a ‘hacer la América’. Esos españoles se vuelven grandes terratenientes, tenían ganado, cañaverales, maiceras, haciendas que pierden, incendiadas, durante la Guerra de Castas”.

¿México "no se desarrollaba por su población indígena"?

Cuando llega al poder Porfirio Díaz se percibe que uno de los problemas por los cuales México no se estaba desarrollando era su población indígena, y por lo tanto había que “blanquear” a la población, volverla mestiza, “eso pasó en muchos países de América”, indica Abud Pavía.

“Comienza un proceso de apertura de fronteras mexicanas para que viniera cualquier persona blanca, cristiana, si era católica, mejor; si tenía dinero o algo en qué invertir, mejor; y si era española, mejor. En Yucatán se vivía el ‘boom’ henequenero, el del Oro Verde, así que aquí donde no había nada más que piedras, sal, mosquitos y calor, de pronto hubo un atractivo económico”.

Chinos llegaron a Yucatán bajo contrato; coreanos, en modalidad diferente

“Llegaron oleadas migratorias de alemanes, chinos, coreanos, libaneses y un montón de españoles, todo esto durante el Porfiriato. Lo interesante es ver las condiciones de las diferentes migraciones. Los chinos llegaron con contratos por cinco años para trabajar en las haciendas, algunos no, pero los dejaron entrar. Ojo, no eran blancos; ojo, no eran cristianos. Los coreanos no vinieron bajo contrato, vieron en una modalidad diferente y no fueron muchos”.

Migración española a Yucatán: canarios llegaron durante el Porfiriato

En el caso de la migración española a Yucatán, Abud Pavía indica que México hizo una gran campaña de promoción en Europa para que vinieran a establecerse mediante contratos, como agricultores. Se pagaba por cada mujer, hombre y niño una cantidad determinada a marineros que los traían en barco.

“En 1877, cuando empieza el Porfiriato, había 80 españoles en Campeche y en Yucatán 100; diez años después, en Campeche había 147 y en Yucatán 491; en 1895, en Campeche 278 y en Yucatán 729; en 1900, en Campeche 205 y en Yucatán 721, pero en 1910 en Campeche sólo había 80, en Quintana Roo 8 y en Yucatán 765; en 1930 ya había restricciones a la migración y en Campeche había 136, en Quintana Roo 30 y en Yucatán 384”, indica el antropólogo Gustavo Abud Pavía.

Migración española a Yucatán: ¿Por qué la corona decidió enviar a los canarios?

“Pero muchos de los españoles que llegaban morían de fiebre amarilla, por lo que se decidió que solo se permitiera que se embarcara gente de Islas Canarias porque la corona consideró que solo esa población estaba aclimatada al trópico de América. Eso no quiere decir que solo hayan venido canarios, muchos españoles de otros lugares viajaban a Islas Canarias, se quedaban allí un tiempo, se acostumbraban al calor y a la humedad, y después venían, como ciudadanos canarios”.

Las migraciones de canarios a Yucatán se dieron durante el Porfiriato.

¿Cuántas expediciones llegaron a Yucatán procedentes de Islas Canarias?

“Cualquier cantidad”, dice el antropólogo Abud Pavía, principalmente llegaron a Campeche y Progreso (antes llegaban a Sisal, que antes de Progreso era el puerto principal ).

“La prensa de esa época indica que la gran mayoría de los que sí eran canarios auténticos se quedaron en Progreso, luego se volvieron vecinos de Mérida, pero los españoles no canarios llegaron desde La Habana, Cuba, cque era colonia española”.

¿Por qué hubo españoles que migraron a Cuba en busca de trabajo?

Abud Pavía precisa que muchos españoles primero llegaron a La Habana en busca de trabajo porque allí estaba el centro de trabajadores de comercios de La Habana que funcionaba como agencia de colocaciones, “llegaban los españoles y los mandaban a Venezuela, Colombia, México y otros lugares, muchos ya tenían un primo o hermano que los esperaba allí”.

“Así es como realmente surge el mestizaje que conforma la clase media que no existía antes”, concluye Abud Pavía, autor del libro “Entre Penínsulas: Herencias y herederos de España en Yucatán”, que toca el tema de la migración canaria.

Muchos españoles primero llegaron a La Habana en busca de trabajo.

El investigador Miguel Ferrer Muñoz, en “Notas sueltas sobre la presencia de canarios en Yucatán siglos XVIII Y XIX”, coincide en señalar la importancia de la corriente migratoria de canarios que ingresaban en la península de Yucatán desde Cuba, uno de los tradicionales centros de atracción de habitantes del archipiélago durante el siglo XIX: así, en 1883, Gumersindo Hidalgo organizó el viaje de trescientos isleños a los que posteriormente, según parece, se unieron doscientos más.

Quienes llegaron a México desde Cuba, ¿eran españoles o cubanos?

Durante 1895-1900 se intensificó la llegada de inmigrantes de esa procedencia, a causa de independencia cubana, aunque las estadísticas oficiales del gobierno español, advierte, no reflejan adecuadamente la magnitud de ese flujo, pues hasta 1898 muchos canarios residentes en Yucatán se registraban como cubanos.

Las migraciones de canarios a Yucatán se dieron durante el Porfiriato: Los Calero

El investigador Ferrer Muñoz precisa que después de la Independencia de México (1810-1821) fueron pocos los canarios que se aventuraron a viajar hasta Yucatán para hacer las Indias.

Las migraciones de canarios a Yucatán se dieron durante el Porfiriato

No obstante la escasa significación cuantitativa de esa corriente migratoria, algunos de ellos llegaron a labrar cuantiosas fortunas, como el tinerfeño Francisco Calero y Calero, que se enriqueció gracias a la producción y el comercio agrícolas.

Propietario de la hacienda Tabi, se casó en 1842 con Guadalupe Dámasa Quintana Roo, hija de Matías Quintana y de Campo, próspero comerciante de frutos y granos en Oxkutzcab. Este enlace matrimonial facilitó a Calero la adquisición del rancho Sabacché, que no tardó en convertirse en una importantísima explotación agrícola y ganadera, hasta el incendio de los cañaverales durante la revuelta maya de 1847.

Los canarios, bien recibidos

Por su parte, el maestro Pedro Bermúdez Solís, cronista de Progreso, en su texto “Las migraciones de los canarios a la Península de Yucatán”, comenta que “la emigración española a México siempre desató polémicas y tuvo encarnizados detractores”; sin embargo, únicamente los migrantes canarios fueron unánimemente bien acogidos.

Indica que la primera migración de canarios a la Península de Yucatán ocurrió en 1726, para fortificar la antigua Villa de Bacalar (hoy Quintana Roo), por órdenes de Felipe V.

Posteriormente, Yucatán siguió recibiendo, de manera incesante, a los migrantes canarios. Fueron poco más de 2,500 migrantes, en su mayoría tinerfeños, los que arribaron a la Península Yucatán entre 1526 y 1909, de los más variados oficios e incluso había artistas e intelectuales. Los primeros canarios en llegar a México, por Progreso, unos 250, ingresaron en 1883.

El cronista Bermúdez destaca varios factores que motivaron la migración canaria a Yucatán: la sobrepoblación en las Islas Canarias en 1853, la sequía en una economía predominantemente agrícola, los impuestos y las deudas contraídas, impagables para muchos.

La legislatura de Yucatán ofreció dinero para estimular el asentamiento de colonos

Además, en el texto de Ferrer Muñoz se indica que la legislatura yucateca otorgó diversas primas para alentar el asentamiento de colonos. En marzo de 1883 concedió a Félix Ursueguía una subvención de diez pesos por cada varón de más de ocho años y menos de cincuenta que condujera a Yucatán desde las islas Canarias o de otras provincias españolas; en el mismo mes elevó a cincuenta pesos el premio prometido a Ramón Aznar por cada padre de familia que trajera del extranjero para su finca Chablé, y adjudicó a Ibarra Ortoll y Compañía.

Migrantes canarios sufrían degradación moral y material

Sin embargo, aunque algunos amasaron fortunas y se convirtieron en hacendados, como ya se mencionó, Miguel Ferrer Muñoz indica que las condiciones materiales de vida distaron de ser satisfactorias para muchos canarios: hasta el punto de disuadir a los que habían previsto establecerse en Campeche en 1883, escarmentados por las noticias propagadas por los que integraron un primer contingente, que sólo obtuvieron tierras malsanas y míseros jornales, inferiores incluso a los que percibían en sus lugares de origen.

Así lo denunció La Voz de Canarias en 1884, donde se dijo que los migrantes canarios sufrían degradación moral y material.

Triste fue la suerte que acompañó a la inmensa mayoría de los isleños que cruzaron el Atlántico en busca de las oportunidades que se les negaban en su tierra. Los testimonios que recogió Ferrer Muñoz corroboran el fracaso de la aventura indiana de casi todos esos hombres.

Sidra negra, legado canario

José María Pino Rusconi era un capitán de barco originario de las Islas Canarias que acostumbraba preparar bebidas naturales, entre ellas, una elaborada con cáscara de plátano, vainilla y cascarillas de limón, que luego serían conocidas como la “Sidra Negra”, que fue uno de los productos principales de esta fábrica que se estableció en el año de 1880, en el cruzamiento de las calles 63 por 70, en ese entonces con la razón social “La Yucateca”, según un texto difundido por Manuel Pool.

El cronista de Progreso Pedro Bermúdez comparte que en Progreso, los canarios incorporaron o alimentaron con especial entusiasmo el Carnaval, que igual que en las Islas Canarias, tiene un apartado para los reyes infantiles, con paseos de niños y niñas que llaman Carnavalito.

Los canarios, al mezclar sus hábitos lingüísticos con los propios de los yucatecos, produjeron un contacto de “hablas” que el uso cotidiano fue matizando y convirtiendo en lenguaje común, agrega Pedro Bermúdez.

Entre estas palabras de origen canario que compartimos con los mismos significados están: abombada, abombarse, bolada (chiste), chicolear, destupir, enchumbar, endrogarse (endeudarse), hilera, mamarse (emborracharse), menudo (monedas sueltas), papagayo, provocado (tener asco o náuseas), tinglado, esgarrar, nené, bebé, caño, bulto.

Así que la próxima vez que “chicolee” su trago o se sienta “provocado”, acuérdese de esos isleños tan cubanos, tan tropicales, tan parecidos a nosotros o nosotros a ellos, que se quedaron para siempre en Yucatán. No sería raro que alguno de ellos esté en su árbol genealógico.— Patricia Garma Montes de Oca (patricia.garma@megamedia.com.mx)