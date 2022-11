El Diario, en viaje a Wakanda y Talocan

Origen: Mérida. Destino: Wakanda escala en Talocan. Objetivo: viajar a las entrañas de “ambos reinos” que no muchos conocen, donde hay una civilización como cualquier otra del mundo que sufre, llora, ríe y se torna violenta cuando su gente es amenazada. Es el mundo ficticio de “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, una de las apuestas cinematográficas de Marvel del año que a tres semanas de su estreno aún se exhibe con éxito.

Wakanda y Talocan abrieron las puertas de su “reino” a Diario de Yucatán, lo invitaron a conocer ese mundo que ha fascinado a millones por diversos motivos: nostalgia por el protagonista de la primera parte, Chadwick Boseman; revelación de una nueva Pantera Negra, actuación de talento mexicano y la cultura maya.

Letitia Wright y Tenoch Huerta durante una entrevista con el Diario en Ciudad de México como parte del estreno de “Wakanda por siempre”

El viaje comenzó con la premiere del filme en Plaza Satélite de Ciudad de México, de la cual dimos cuenta en su momento. Fue una noche de emociones a flor de piel para el elenco y el director porque concluían en México una gira promocional y una extensión del set donde habían convivido largo tiempo.

Qué mejor que conocer el corazón de Wakanda y Talocan en la voz de cuatro de sus “habitantes”, que fungieron como anfitriones en un hotel de Ciudad de México a la mañana siguiente del estreno; no hubo ninguna expresión de cansancio pese a la larga jornada de una noche antes, por el contrario, se mostraban entusiasmados y queriendo conocer más de Yucatán, de la cultura maya, al escuchar que su invitado (el representante del Diario) provenía de la tierra que tiene gran presencia en la película.

“¡Oh, oh, oh!”, exclamó Letitia Wright con una gran sonrisa al escuchar que ese mundo que su personaje Shuri conoce fascinada es real.

Lupita Nyong’o, Tenoch Huerta, Letitia Wright y Mabel Cadena compartieron con Diario de Yucatán lo que ha significado en sus carreras y en sus vidas prestar su corazón a Nakia, Namor, Shuri y Namora, respectivamente. Las entrevistas se realizaron en un foro que daba la sensación de estar sumergidos en Wakanda o Talocan. Se abrió una puerta y los primeros en recibir al Diario fueron Letitia y Tenoch y, como en un set de cine, se dio el pizarrazo y empezó el intercambio de emociones.

“Wakanda por siempre” tiene una carga emocional y física muy fuerte. ¿Cómo retomó Letitia el personaje?

Definitivamente, muy fuerte, los primeros momentos los trabajé con Ryan (Coogler, el director), ensayamos las escenas, estropeamos las líneas, fue aprender sin la presencia de Chadwik (Boseman). No solo aprendimos a pelear, también a nadar; terminamos siendo un gran equipo, una familia, fue un aprendizaje. En el aspecto emocional, estaba sensible a lo todo lo que sucedía, todos estábamos en duelo por nuestro hermano, no solo lo vivimos dentro de la historia, también en lo humano.

Sentado junto a Letitia se encontraba Tenoch Huerta, Namor, personaje que abre la puerta de Hollywood al actor mexicano.

¿Qué significa llevar a nivel mundial referencias como Kukulcán y la cultura maya?

El personaje y todo el universo está basado en las culturas y herencias mesoamericanas, particularmente maya; fue aproximarse con respeto y humildad, con todo el amor que merece hacer una representación lo más poderosa y que se puedan sentir orgullosos quienes lo ven y son aludidos, por eso hubo tanto énfasis en cuidar el maya de la construcción: los asesores son mayas, mayahablantes, crecieron en comunidades mayas, son los asesores de la película tanto en la música como la construcción de todo lo demás. Namor (interpretado en la cinta por Tenoch Huerta) es de hecho uno de los primeros antihéroes de Marvel: el personaje fue creado en 1939

Por otro lado, te sientes identificado, pues al final del día es reconocer la raíz, abrazar la raíz, y sentirse orgulloso y reconciliarse con nuestro pasado, por 500 años nos han enseñado a sentir vergüenza y hasta guerras nos hicieron. “Aquí seguimos”, si nuestros abuelos fueron capaces de crear tanta belleza, qué no seremos capaces de hacer nosotros el día que nos veamos al espejo y nos sintamos orgullosos.

“Wakanda por siempre” es una película inclusiva y de muchos mensajes ¿cuál es el más importante de cada uno de sus personajes?

Letitia: “¡Oh, oh, oh! El más importante de mi personaje es amar más allá del miedo, es lo que quiero decir”.

Tenoch: “Que, aun con el dolor y lo feo que nos puede suceder, como es un duelo, siempre podemos seguir adelante y hacer algo hermoso con eso, y si no nos alcanza para hacer algo hermoso y solo nos alcanza para llorar, también está bien, se vale romperse y hacerse cachitos, eventualmente podremos juntar los pedazos y hacer algo bonito con eso. Yo creo que esta película es algo más que un mensaje, es un homenaje, esta película es una flor, no hay nada más hermoso que una flor y el canto“.

“12 años de esclavitud” le valió a Lupita Nyong’o el Óscar de Mejor Actriz de Reparto; junto a ella se sentó Mabel Cadena, entre ellas se percibía compañerismo y empatía por haber nacido en un mismo país, aunque al cumplir un año de edad Lupita dejó México para vivir en Kenia, de donde son originarios sus padres.

Lupita, en “Wakanda por siempre” hay mucha referencia a la cultura maya, a Yucatán. Incluso, hay un diálogo en el que Nakia, tu personaje, menciona a Mérida. ¿Has estado en alguna ocasión en Yucatán?

He estado en Yucatán de vacaciones, es un lugar lindo, tengo bonitos recuerdos (no hace referencia a un punto en específico, pero deja en claro que se refiere al Estado y no a algún otro sitio de la Península). Lupita Nyong’o durante la entrevista sobre su personaje Nakia

La ausencia de Chadwik Boseman movió fibras en ti, Lupita; tu personaje ya no transita en la misma línea que en la primera parte.

Es un proceso interesante representar un personaje, especialmente cuando tiene un gran cambio en su vida. Hay muchos cambios en la vida de Nakia, es madura, se encuentra más conectada con su espacio, da mucho amor, pero sigue siendo feroz y guerrera.

Como su personaje Namora, Mabel Cadena se adentró en un mundo diferente de lo que había vivido en su carrera.

Mabel, detrás de ti hay un curriculum de teatro, cine y televisión, ¿cómo procesaste este mundo desconocido?

Más que nunca creo que a uno no se le ponen estas oportunidades si no está listo para hacerlo, justo los proyectos que he hecho me dieron las herramientas para enviarle material a Ryan (el director) y que me escogiera para este personaje.

Cuando ya obtuve el papel, fue reaprender de mí misma y de lo que ya había explorado. De pronto llegas y dices: “Voy a abordar el maya como he trabajado el náhuatl”, y te das cuenta que es un nuevo mundo, nueva rítmica, que no tiene nada que ver, empiezan las frustraciones y descubres que todas las técnicas que te has inventado como actriz no funcionan; entonces tienes que cambiar tu mentalidad y adquirir nuevas habilidades, y eso es algo que pocas veces tienes la oportunidad de vivir. Mabel Cadena comparte impresiones sobre Namora

Es más fácil acomodarse en “esto me funciona”, pero cuando te enfrentas a un universo como éste, donde no solamente tienes que trabajar a diario para construir físicamente algo, sino que tienes que tener una mentalidad muy fuerte para que, espiritualmente, las cosas estén donde tengan que estar se vuelve una experiencia surreal.

¿Cuáles son las fortalezas de Nakia y Namora?

Lupita: “Como dice Namor, ‘solo la gente más rota es la mejor líder’. La vida tiene un lado oscuro y otro luminoso, tus reglas pueden ser armas o una varita mágica, dependiendo de cómo los utilices, de como las moderes; las cosas duras de la vida pueden hacer un trato contigo, y sobrellevarlas. Hay oscuridad y luz dentro de uno”.

Mabel: “La enseñanza es sobre el mundo de aprendizaje y oportunidad después de esto, poner un poco de representación de los mexicanos, de los latinos, de gente que alrededor del mundo sienta orgullo de quién es y fuerte para tomar las riendas, de que no haya excusas, de decir ‘vamos pa’lante’”.

El viaje ha terminado, Wakanda y Talocan han cerrado las puertas de un mundo muy parecido al nuestro.— SANTIAGO ARIEL CORTÉS PÉREZ