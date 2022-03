Lengua Maya no puede ser Patrimonio Cultural de Yucatán sin hablantes: expertos

Con la declaración de la lengua maya como Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán, el miércoles pasado por el Congreso del Estado, no se terminan los desafíos para garantizar su protección y difusión, como lo demuestra que quienes la hablan aún estén obligados a comunicarse en español al solicitar servicios públicos, de educación o salud, entre otros.

Se requieren, “más que nada, acciones reales que beneficien a los mayahablantes, no que sean simplemente para el turismo”.

Sesión del Congreso del Estado del miércoles 16 pasado en que por unanimidad se aprobó declarar a la lengua maya como Patrimonio Cultural Inmaterial de Yucatán

Primer paso; presupuesto para acciones

Premio Nacional de la Juventud 2017 en la categoría de Compromiso Social, Tun Balam dice que se necesita destinar más presupuesto a acciones concretas de fortalecimiento de la lengua y llevarlas a los municipios. “Las actividades que se diseñan deben ser dirigidas a los mayahablantes”, afirma.

Asimismo, continúa, es necesario dar su justo valor a los maestros de lengua maya, como los que participan en el programa “Ko’one’ex kanik maaya” de la Dirección de Educación Indígena de la Segey, y recompensarlos con sueldos dignos.

“Hay ‘bases’ para maestros de Inglés, Artes, Física.., pero no veo que se oferten plazas para maestros de lengua maya. Incluso muchas escuelas ya dejaron de tener el programa ‘Ko’one’ex kanik maaya’”, lamenta.

Tun Balam añade que la declaración de Patrimonio Cultural Intangible puede representar una oportunidad para impulsar de nuevo los programas a favor de la lengua indígena y, “sobre todo, que se valore como lengua nacional, no de museos o de eventos culturales”.

“Que se demuestre que la lengua sigue viva, que es funcional para los mayahablantes, que la podamos utilizar como el español”, subraya.

En las comunidades, agrega, se mantiene la transmisión de la lengua de acuerdo con las dinámicas de cada población. En Chikindzonot, donde desempeña su labor docente, “puedo decir que de los niños que llegan a primer grado de primaria el 80% habla la lengua maya”.

“Desgraciadamente, cuando llegan agentes externos a la comunidad estamos obligados a hablar español, quizá eso influye en que no sigamos hablando maya. Cuando llegan proyectos o instituciones de gobierno, muy pocas de las personas responsables hablan la lengua maya; hablamos español porque no nos entienden”.

Cambio de perspectiva: por qué importa la lengua maya

Bárbara Blaha, investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, coincide en que la clave de la preservación de la lengua está en los hablantes. “Podemos hacer mucho desde afuera, es decir, programas educativos estatales, normas.., pero mientras no llegue todo eso de manera adecuada y motive al hablante a cambiar su perspectiva sobre el uso de su lengua” no crecerá el número de personas que se comunican con ella.

“Como muchos papás ya no hablan la lengua, tienen que asumir una actitud nueva; no estamos como hace 40 años, cuando todos los papás hablaban maya. Hoy en día con suerte son bilingües, pero muchos ya ni eso”, advierte la doctora en Filología Románica por la Universidad de Viena, que reside en Yucatán desde la década de 1980 y estudia la sociolingüística maya.

Si la declaración de Patrimonio Cultural Intangible rendirá frutos o no “no lo podemos saber en este momento”, pero considera que “de por sí es bueno”. Sin embargo, “se necesita que los hablantes tengan la oportunidad de reconocer las funciones de su lengua; mientras no se use a nivel oficial en muchas instituciones van a decir: ‘¿para qué la voy a aprender si llego y la veo escrita pero nadie habla la lengua?’, y la lengua es ante todo oral”.

La doctora Blaha, quien tuvo como maestro de lengua indígena al profesor Refugio Vermont Salas, recuerda que a su llegada al Estado “se hablaba muchísimo el maya, pero había actitudes negativas hacia el uso” y por esa razón los adultos preferían comunicarse con sus hijos en español.

Cómo influyen los medios masivos

La situación “ha cambiado en el sentido de que ahora no hay tanto prejuicio hacia los hablantes de maya en las ciudades; es un poco difícil justificar por qué, creo que tienen mucho que ver los medios masivos: poco a poco se dio más importancia a la cultura antigua hasta llegar donde estamos, en que se da más difusión a las tradiciones, las fiestas...”.

En contraste, en algunas comunidades “no hay preocupación por pasar la lengua de los padres o abuelos”, admite. Como parte de una investigación sobre dialectología del maya yucateco, la doctora Blaha ha encontrado que los adultos confían en las actividades de socialización de la escuela, la convivencia con compañeros mayahablantes, para que sus hijos lo aprendan.

A pesar del cambio de perspectiva sobre el maya, aún hay personas que cuestionan las razones para aprenderlo cuando en el país se habla predominantemente español y se afianza el inglés como idioma de comunicación global. “Me he encontrado con docentes que dicen: ‘Voy a enseñarle a mis alumnos el español porque es lo que les va a servir’. ¿Por qué les va a servir más? Porque el contexto así lo solicita”, dice Gilberto Tun.

“El derecho del niño a crecer en su lengua materna no lo podemos discutir, nace con él. No debería haber conflicto entre el español y el maya porque la Constitución dice que México es un país multilingüe, multicultural y no debiera haber barreras para la enseñanza de esta lengua”.

Muestra de altares como parte de las actividades del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya en Mérida

“Cada lengua tiene implícita la cultura”, manifiesta la doctora Blaha, quien advierte que de perderse la lengua maya quedarían también en el olvido aspectos de la vida de la población indígena que solamente en ella están expresados.

“Si la dejamos de hablar, dejamos un buen bagaje de nuestra visión cultural y la reducimos a la visión del mundo del hablante español, que no es el mismo”, advierte la investigadora.

“Imaginemos que dejamos de hablar español y empezamos a hablar solo inglés. Muchas cosas, sobre todo de la vida yucateca tradicional, no las vamos a poder expresar, además de que a nadie le van a interesar”.

“El hecho de que la lengua maya sea patrimonio depende de los mismos hablantes. Hay hablantes muy activos que promueven el uso de la lengua y saben exactamente cómo hacerlo; son ellos los que deben hacer este trabajo, no extranjeros como yo...”, sentencia con una carcajada.

Clases de maya en Mérida y sus comisarías

La aprobación unánime por el Congreso del Estado de que la lengua maya sea Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán se suma a iniciativas federales y de la entidad para proteger esta lengua indígena —y las de otros pueblos originarios— de una eventual desaparición.

Así por ejemplo la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue publicada en 2003, cuando Vicente Fox Quezada era presidente, y la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán se emitió en 2011, durante la gubernatura de Ivonne Ortega Pacheco.

En 2019 el Ayuntamiento de Mérida creó el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, del que pasó a formar parte la Academia Municipal “Itzamná”, que enseña la lengua desde la década de 1980. El jefe de departamento del instituto, Marcos Regino Pech Naal, dice que la declaración del miércoles pasado “es muy buena” y espera que “tenga impacto real en las comunidades y no se quede en el papel” a fin de lograr la “revitalización completa de la lengua maya”.

“Las leyes son motivadoras y ayudan; pero de igual manera se necesitan recursos para su implementación”, indica.

Reconoce el interés por aprender lengua maya

Pech Naal afirma que en el instituto observan un mayor interés de la población en general en aprender la lengua, lo que se refleja en las 246 personas inscritas en sus programas. De ese total, 170 son mujeres y 76, hombres. Predominan los adultos, pero también asisten niños de 8 a 11 años (suman 11) y de 12 a 17 (14). Los demás alumnos tienen arriba de 18 años.

Según precisa, hay dos opciones de aprendizaje. Una es el curso regular de Intérprete en Lengua Maya, con reconocimiento de la Secretaría General de Educación del Estado (Segey) y duración de tres años en niveles de principiante a avanzado.

Por lo general se registran profesionales o recién graduados de una carrera que desean aplicar los conocimientos en su entorno laboral. “Tenemos muchos médicos y abogados, igualmente maestros de Escuelas Normales que hacen su servicio en comunidades y necesitan dominar la lengua maya”. Alumnos de educación indígena de Umán en un concurso de villancicos en lengua maya, en 2019. A la derecha, conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas en Motul, en 2020

En 2021 se propuso que los alumnos de este programa, al concluir su formación, desarrollaran un proyecto en lengua indígena a la manera de servicio social para aplicar en centros laborales, escuelas, dependencias de gobierno y otros espacios. Por ejemplo, presentar una exposición oral sobre la buena alimentación.

La otra opción de enseñanza son los talleres infantiles y para mayores de 15 años que se imparten una vez a la semana en las comisarías de Molas y Cholul, en el Centro Cultural Casa Mata y el Centro de Desarrollo Integral Nora Quintana.

Pech Naal admite que entre las principales dificultades que señalan los estudiantes para el aprendizaje de la lengua está la falta de material en maya, al igual que espacios para hablarla. Las clases virtuales, modalidad que se mantendrá hasta este mes para dar paso en marzo a las presenciales, se enfrentan a la limitación de la participación oral, contrario a lo que sucede en las sesiones en el lugar, que “se aprovechan al 100% porque (los alumnos) interactúan personalmente”.

Crece el interés de personas fuera de Mérida para aprender maya

A fin de atraer a más personas a sus programas, el instituto municipal recurre a la divulgación de textos, audios y vídeos en medios digitales. Asimismo, analiza la posibilidad de que haya clases virtuales permanentes, en respuesta a la solicitud de personas que viven fuera de Yucatán y el país.

“Aprender la lengua maya nos da la posibilidad de transmitir los conocimientos de abuelos y abuelas, compartir con la sociedad los saberes de medicina tradicional, cría de abejas y cultura”, señala Pech Naal.

El conocimiento de la lengua permitiría a los mayahablantes desenvolverse de manera natural en cualquier ámbito de la sociedad; “que en algún momento, esperemos sea pronto, podamos vivir en lengua maya en todos los espacios”.

El curso Intérprete en Lengua Maya se ofrece en dos horarios y par de días a elegir: de 4 a 6 o de 6 a 8 p.m., martes y jueves o miércoles y viernes. Una tercera opción es el sábado de 8 a.m. a 12 i.m. La cuota por semestre es de $250. La participación en talleres en comisarías y centros culturales cuesta de 60 a 100 pesos el semestre.

El Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya se ubica en el número 536 de la calle 64-A, entre 67 y 67-A, en la Ermita. Más informes al 9999-42-00-00, extensión 83762.