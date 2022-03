Los impuestos en Yucatán: ¿cuáles son y para qué se utilizan?

La realidad es que a nadie le gusta pagar impuestos. Ese tributo que todos los actores que integran el entramado social de México, Yucatán o una ciudad, como Mérida, entregan al Estado para hacer frente a las necesidades públicas.

¿Te imaginas ver tu salario sin un sólo descuento? Sin duda es el sueño de todos los que se incluyen en ese engranaje que es indispensable para hacer funcionar y potenciar en teoría la economía colectiva, para financiar, por ejemplo, la educación y seguridad, el transporte, y la infraestructura y salud pública.

Y a pesar que la maquinaria de México, de Yucatán, opera gracias a los gravámenes oficiales, poco se sabe sobre qué son los impuestos, cuáles les corresponden a los gobiernos federales, estatales o municipales, quiénes son los contribuyentes, pero sobre todo para qué sirven, cuál es el destino final.

El doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), responde a esas y otras interrogantes sobre las cargas impositivas que el Estado determina legalmente para que las autoridades tengan recursos, y bienes y servicios que la comunidad necesita.

El pago de tributos es un ejercicio muy antiguo en el territorio de México, incluso desde la época del imperio azteca constituía una práctica que se efectúa con el pago de maíz, chiles o frijoles.

Con la llegada de los conquistadores españoles se establece el registro de contribuyentes indígenas. Posteriormente, se aplica la Real Hacienda, en que se cobra contribuciones a productos como naipes, pólvora, pulque o tabaco.

Durante el período republicano de Benito Juárez, se realizan reformas que cimentan las bases para el pago de impuestos de la época moderna. En el siglo XX se comienzan a aplicar impuestos al petróleo, a la energía o al timbre postal.

Y ya en el gobierno del presidente Álvaro Obregón, entre 1920 a1924, se crea la Ley del Impuesto sobre la Renta. Otro hecho importante es la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que rige en México a partir del 1 de enero de 1980, durante la administración federal de José López Portillo.

Con un lenguaje práctico, sencillo el maestro Rodríguez Cedillo define que los impuestos son instrumentos económicos que utiliza el Estado para allegarse de recursos para continuar funcionando, es decir, para que gobierne.

El economista añade que "es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe de manera coactiva para generar beneficios al conjunto de la sociedad".

Para el coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía de la Uady, de acuerdo al sistema económico, deben pagar los impuestos las personas individuales y las empresas.

Y para ilustrar mejor, lo ejemplifica así: "Una persona X quiere construir un local para rentar, pero ese espacio se edifica en una parte del territorio y menos personas se quedan sin el uso de esa superficie; para reponer el beneficio de ese espacio el Estado cobra impuestos y a cambio provee de otro servicio de bienestar común".

El economista reitera que toda persona es un contribuyente y debe pagar impuestos según sus características y el tipo de actividad que realiza.

Incluso si aún no trabaja o se dedica a alguna actividad con fines de lucro, hay gravámenes que aplican para todos, como el IVA. Hay dos tipos de contribuyentes: las personas física y moral.

"La persona física es el individuo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la capacidad de contraer obligaciones y ejercer sus derechos correspondientes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es el órgano de Hacienda encargado de la recolección de impuestos federales", detalla.

Para el SAT, agrega, las personas morales pueden ser la unión de una o más personas físicas con un fin determinado, por lo que ese equipo contrae obligaciones y derechos.

"Sin embargo, en esta categoría también se incluyen a las personas no físicas que gozan de personalidad jurídica (pueden tomar decisiones), capital contable (dinero y medios de producción) y patrimonio (bienes raíces u otros), es decir, las empresas".

Un aspecto fundamental de las personas morales, con respecto a la forma en la que pagan impuestos, destaca, es que adquieren obligaciones según la finalidad con la que fueron creadas, es decir, si tienen fines de lucro o no.

Las personas físicas realizan actividades que les generan ingresos, como prestar servicios profesionales, desarrollar actividades comerciales o trabajar a cambio de un salario.

Si recibes un salario y otras prestaciones por un trabajo que depende de un empleador, entra dentro de ese régimen. La mayoría de las aportaciones las hace el patrón

Este régimen es para los que prestan servicios profesionales de manera independiente a empresas, al gobierno o a otras personas físicas. Los trabajadores no dependen de un patrón, por lo que sus contribuciones son a título personal.

El sistema es para aquellos que realizan actividades comerciales, industriales, de autotransporte, de pesca, ganaderas o agrícolas.

En esta regla están los que efectúan actividades empresariales, que venden bienes o presten servicios para los que no se requiera un título profesional. También se incluyen a las personas que obtienen ingresos por intereses.

En este apartado de personas físicas caben los que obtienen ingresos por rentar sus bienes inmuebles. Este régimen no es excluyente y se puede sumar a los otros.

El posgraduado en Gobierno y Políticas Públicas indica que dependiendo del enfoque, los impuestos se deben utilizar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mediante la retribución por parte del Estado.

De hecho, la disposición tributaria que cada ciudadano tiene la obligación de pagar como un compromiso para que el gobierno, en la praxis invierta en gastos sociales que beneficien a la comunidad, tienen dos funciones.

"Si una fábrica contamina, el gobierno le debe aplicar un impuesto por viciar el ambiente y así dejar de hacerlo. Además, las administraciones federales o estatales pueden imponer impuestos altos a alguna industria que desea desarrollar porque es estratégica y no quiere que entren muchos competidores", ejemplifica Gabriel.

Hay, cita el doctor en Economía, tres principales categorías que engloban todos los tipos de impuestos según cada uno de los regímenes fiscales en que la que se clasifican los contribuyentes: los impuestos federales, estatales y municipales.

Para el pago de impuestos federales, estatales y municipales, prosigue, es preciso realizar dos clases de declaraciones según indica el calendario fiscal del SAT: las mensuales, que deben presentarse antes del 17 del mes siguiente, y las anuales, que se pagan al año siguiente de obtener ingresos por las actividades propias de cada persona.

Los impuestos federales, aclara, son los tributos básicos aplicables en todo México, con los que debe cumplir de forma obligatoria la mayoría de los contribuyentes mexicanos y los residentes extranjeros que ejerzan una actividad económica dentro del país.

Los impuestos estatales, refiere el economista, son particulares de cada estado y no se trasladan entre uno y otro. Es decir, cada entidad federativa posee su propia norma tributaria o Ley de Hacienda que refiere cuáles son los gravámenes que cobran a sus ciudadanos.

"No, hay estados que deciden cobrar o no algunos impuestos como la tenencia vehicular. Sin embargo, en Yucatán no hay un impuesto exclusivo", afirma el doctor Rodríguez Cedillo.