Yucatán: ¿qué quieren decir y cómo se pronuncian estas localidades del Estado?

Quizá algunos los consideren extravagantes, extraños o inusuales. Sin embargo, más allá de ser pintorescos o sugestivos, los nombres de algunas comunidades de Yucatán reflejan el origen e identidad cultural o histórica de sus significados.

En las siete regiones que agrupan los 106 municipios de Yucatán hay más de 2,500 localidades, y la gran mayoría de sus topónimos provienen del idioma maya yucateco, aunque en otros casos hacen referencia a tradiciones o formas de vida de sus habitantes, lo que le aporta mayor valor e interés.

Como indicativo de esas peculiaridades que se advierten en la entidad, se presentan cinco ejemplos de poblaciones que para propios y extraños, incluso habitantes peninsulares, podrían parecer "raros" ya que la ortografía no encaja con la idiosincrasia del lenguaje propio del siglo XXI.

Comunidades de Yucatán con nombres peculiares

No se trata de un error o algo ilógico, pero sí, en el Cono Sur de Yucatán, hay una comunidad que se llama X'Box. Así es, un nombre muy semejante a la famosa consola de videojuegos que salió a la venta por primera vez en Estados Unidos en noviembre de 2001.

Y aunque con formas de escritura similar, pero con pronunciaciones divergentes, en el mapa yucateco hay otros pueblos o ciudades con raíces mayas, en algunos casos de ascendencia prehispánica, que ofrecen también particularidades en su escritura y pronunciación.

Otros ejemplos son X-Uch, Caucel, Huhí y Dzí, ubicadas en alguno de los cuatro puntos cardinales de la entidad, con características muy propias en cuanto a su signo lingüístico, ubicación, municipio al que pertenecen y número de habitantes que concentran.

¿Cómo se definieron los nombres de algunas poblaciones yucatecas?

El doctor Miguel Antonio Güémez Pineda, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi" de la Uady explica algunos conceptos sobre el significado de los nombres de estas poblaciones de Yucatán.

El doctor Miguel Güémez Pineda, investigador de la Uady.

El antropólogo social, experto en el estudio de los vocablos del maya yucateco, ilustra cómo se establecieron los topónimos de estas localidades, a partir de finales del siglo XIX y/o principios de la siguiente centuria, como herencia de la conquista española en tierras del Mayab.

El integrante de la Academia Mexicana de la Lengua también abunda en qué se basaron para denominar a los pueblos yucatecos, pese a que en algunos casos su nombre dista mucho de su primitivo apelativo e incluso cómo el nombre del pueblo se vincula a los patronímicos o apellidos para identificar a los vecinos.

¿Cuántas comunidades tiene Yucatán?

Según el Censo de Población y Vivienda de 2020, Yucatán se divide en 106 municipios que se agrupan en siete regiones: Poniente, Noroeste, Centro, Litoral centro, Noreste, Oriente y Sur, que tienen como ejes rectores a Maxcanú, Mérida (la capital), Izamal, Motul, Tizimín, Valladolid y Ticul, respectivamente.

Los nombres de la gran mayoría de los municipios del estado provienen del idioma maya yucateco, que lo habla más del 27% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a 2010.

Además, en la entidad hay 2,691 localidades, en las que habitan 2.3 millones de personas, precisa el recuento oficial de 2022. Las otras categorías de núcleos de población que clasifica la Ley de los Municipios del Estado de Yucatán, son las villas, pueblos, comisarías y subcomisarías.

Las ciudades, villas y pueblos de Yucatán

De acuerdo con la más reciente actualización de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el 25 de diciembre de 2020, en el artículo 12 se estipula que la categoría de las localidades se clasifican "por su importancia, grado de concentración demográfica, infraestructura y equipamiento urbano".

Así, una ciudad es el núcleo de población con censo no menor de 15,000 vecinos; una villa, con un registro no menor a los 8,000 habitantes; pueblo, cuando enlista no menos de 3,000 pobladores o aquel donde se asiente la cabecera municipal; comisaría, con una padrón no menor a las 500 personas, y una subcomisaría, con una matrícula inferior a los 500 vecinos.

Con esa definición de la norma vigente, y con datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 que realizó el Inegi, en Yucatán hay 23 localidades que superan los 15,000 vecinos, aunque sólo 12 albergan 30,000 habitantes.

Dos núcleos de población tienen más de 100,000 vecinos. Mérida, con 995,129, y Kanasín que concentra 141,939 residentes. Le siguen Valladolid y Tizimín con 85,460 y 80,672 habitantes, respectivamente.

Completan el registro Umán (69,147), Progreso (66,008), Tekax (45,062), Ticul (40,495), Chemax (38,934), Motul (37,804), Hunucmá (35,137) y Oxkutzcab (33,854).

¿Cuál es el origen, significado y pronunciación de cinco localidades de Yucatán?

X'Box, X-Uch, Caucel, Huhí y Dzí indica el doctor Güémez Pineda son cinco de las comunidades de Yucatán que tomaron sus nombres actuales cuando en las postrimerías del siglo XIX se establecieron los topónimos y patronímicos o apellidos mayas.

"Antes se escribía con la epigrafía maya en los períodos clásico y postclásico hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX se define la forma de escribir con caracteres latinos los topónimos y patronímicos mayas que se toman de nombres de plantas, animales, fenómenos, sacerdotes o gobernantes".

"Estas localidades al igual que la mayoría de las que abarcan los 106 municipios de Yucatán homologaron sus nombres de acuerdo al alfabeto que los españoles adaptaron a la fonética con la que se llamaba a la comunidad o el sitio", añade.

De esta forma, subraya Miguel, la "h" se cambia por la "j" y la pronunciación de la "x" se adecúa a "sh" y, por ejemplo en el caso de Caucel, la segunda "c" como "k", ya que se adapta a la forma en la que los habitantes escuchaban la pronunciación de los lugareños. X'Box es el peculiar nombre de una comisaría perteneciente al municipio de Chacsinkín, en el Cono Sur de Yucatán.- Foto internet

¿X'Box o Xbox?, más que un videojuego, pueblo de Yucatán

X'Box es una de las comunidades yucatecas con un nombre singular, muy semejante al de la consola de videojuegos del Microsoft, y una de las 10 comisarías del municipio de Chacsinkín, en el Cono Sur.

El topónimo de X'Box que proviene del idioma maya yucateco, se dice "shbosh" y significa "la negra", ya que la "x" feminiza y boox significa "negro". El nombre, según los lugareños, deriva de una leyenda local en la que una mujer vestida de negro se apareció en el pozo del lugar.

En 1910 cambia su nombre de Xboox a X'Box y permuta de Chacsinkín a la jurisdicción de Tzucacab. Una década después retorna a su actual municipio, que limita con los de Peto, Cantamayec, Tzucacab, Tahdziú y Tixméuac. En X'Box habitan, según el Inegi 209 personas, que cada 12 de junio celebran la fiesta de San Antonio de Padua, patrono de la iglesia local.

"X'box es un hipocorístico, o la forma abreviada que se usa como apelativo, que puede tener variaciones en sus significados de acuerdo con la forma de pronunciar, ya que su toponimia podría referirse al 'boox' o cáscara del cerdo negro pelón y en este caso la tilde tiene como función separar dos vocablos: la 'x' que funciona como feminizante y 'box', que es negra o negro", reitera el investigador.

También considera que el nombre debería escribirse sin la tilde de separación, Xbox, ya que los españoles utilizaban "boox" como un término para discriminar a las personas que tienen las piel oscura, y ahí la 'x' se emplea como un despectivo. Un vecino de X-Uch, comisaría de Temozón, en el oriente de Yucatán, pinta la Casa de Salud de la comunidad.- Foto Facebook

X-Uch, comunidad que emerge en el oriente de Yucatán

En la orografía oriental de Yucatán está la comunidad de X-Uch, que primero fue una ranchería de nombre Xuch, dependiente de Yodzonot, y a partir del 7 de octubre de 1926, alcanza la categoría de pueblo y queda bajo la férula del municipio de Temozón.

Con una pronunciación del maya yucateco inicial de "sh" por la "x", se derivaría del vocablo maya xuch que significa "beber". También se conoce como xuch entre la población rural al fenómeno geológico hidrológico que ocasiona que en un lapso de días u horas desaparezca el agua de una laguna o superficie debido a grietas.

En X-Uch, precisa el Inegi, habitan 326 personas y se ubica a unos siete kilómetros de la cabecera municipal de Temozón que colinda al norte con Calotmul y Tizimín, al sur con Valladolid, al este con Chemax y al oeste con Espita y Uayma.

"Aunque uch en maya significa zarigüeya o zorro, la identidad del topónimo de X-Uch es más congruente con el origen arcaico autóctono del marsupial, que ahora también se le nombra och, y a diferencia de X'Box se le pone guion porque la x va seguida de una vocal, no de una consonante", opina el lexicógrafo de la Uady

Hay versiones que afirman que X-Uc podría derivarse de la raíz "xuch", por el evento de la naturaleza, ya que la localidad está inmersa en un territorio hidrológico muy rico en el oriente yucateco.

Vista de los principales edificios de Caucel, comisaría de Mérida.- Foto Diario de Yucatán

Caucel, cómo se dice el nombre de la comisaría de Mérida

Caucel es una comisaría del municipio de Mérida, que debido al crecimiento urbano en la última década es considerada como parte de la zona metropolitana de la capital de Yucatán, por el desarrollo del fraccionamiento homólogo Ciudad Caucel.

El toponímico de Caucel, a unos nueve kilómetros de la urbe meridana, significa en idioma maya "lugar de piedras para moler" y se pronuncia "Caukel", por el sentido fonético que, recuerda el doctor en Antropología Social, se le asigna en las postrimerías del siglo XIX.Encabezado 2

El nombre, lo refiere el escritor franciscano Diego López de Cogolludo en su obra "Historia de Yucatán", es probable que se formara de las palabras Caucil o Caukil, una derivación de las voces mayas Cauc o Cauk e il.

"Caucel aunque se escribe con una 'c' no es glotalizada, es decir con mayor acentuación en una consonante como el nombre de Kanasín, donde hay una distinción, por lo que es factible que los españoles al escuchar de los primeros habitantes la pronunciación del lugar le dieran esa fonética más fuerte, como la 'k'", señala Miguel.

"Lugar de los iguanos" es el significado en lengua maya de Huhí, una población de origen precolombino.- Foto Instagram

Huhí, qué quiere decir su nombre en maya yucateco

Otra referencia de cómo se determinaron los nombres de las poblaciones de Yucatán en los dos siglos anteriores, dice el investigador originario de Tzucacab, es Huhí, donde las dos letras "h" se enuncian como una "j" y se dice "Jují".

La raíz maya de Huhí, cabecera del municipio homónimo en el centro del estado, ilustra Miguel, se deriva del vocablo Huh o Huhil, que en singular y plural literalmente significa "iguano" e "iguanas" y se podría definir como "Lugar de los iguanos".

"El 'il' es un sufijo que se refiere al concepto 'el lugar de' por lo que es muy probable que en el caso de Huhí desapareció la última consonante de la palabra primitiva que sería Huhil", apunta el antropólogo.

La población, que se originaría del apellido maya Huh, limita al norte con Sanahcat, al sur con Sotuta y Tekit, al oriente con Sotuta y Kantunil y al poniente con Homún, y en tiempos precolombinos pertenecía al cacicazgo de Hocabail, hoy municipio de Hocabá, que también se dice con "j".

Datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 refieren que en Huhí hay 5,194 habitantes, de los cuales 2,667 son varones y el resto, 2,527 mujeres. Entre sus principales atractivos destacan varios cenotes y aún se conservan algunos vestigios arqueológicos prehispánicos. Una vaquería en Dzí, comisaría de Tzucacab, en honor a Santa Ana y San Joaquín, patronos de la población.- Foto Diario de Yucatán

Dzí o Dzi, qué quiere decir en maya la comisaría sureña

Dzí o Dzi es una de las 18 comisarías del municipio de Tzucacab, en el sur de Yucatán, muy cerca de la frontera con Quintana Roo, a unos 115 kilómetros de Mérida, la capital.

Se ubica a unos dos kilómetros al noroeste de la cabecera municipal, el nombre de Dzí, de origen maya yucateco, significa "escritura" y su toponimia no tiene algo en común con las populares piedras tibetanas, que también son llamadas Dzi, pequeñas cuentas que se usan en collares y pulseras como amuletos o talismanes.

"Dzí se debe escribir con acento en la vocal, ya que enfatiza la fonética de la palabra, tal como lo pronuncian los pobladores, y hay una convergencia en el sentido del origen de su nombre, que incluye al verbo, 'escrito', y al sustantivo, 'escritura'", aclara el experto.

Con una población de 443 vecinos, de ellos 212 varones y 231 mujeres, es una de las comunidades más pobladas de Tzucacab y tuvo su período de esplendor durante el auge henequenero en el sur de Yucatán durante la primera mitad del siglo XX.

"Dzí es de los pueblos que son referente de algunos apellidos mayas que son mayoritarios en esa comisaría, como Xix , que significa 'residuos' o 'resto', y Cauich, que se compone de 'Ca', que equivale a 'doble' y 'uich' que es 'cara', es decir 'el de dos caras'. Y los habitantes les llama 'los Xix o Cauich de Dzí'", destaca.

Los nombres de la gran mayoría de los municipios de Yucatán provienen del idioma maya, que lo habla más del 27% de la población.- Foto Diario de Yucatán

El significado de los nombres de los pueblos de Yucatán

"Los topónimos de las localidades mayas que tienen una forma de escritura y se pronuncian de manera diferente obedece a que los españoles determinaron sus nombres considerando la primera interpretación que escucharon y definieron cómo llamarían a la comunidad", destaca el académico.

El estudioso de la tradición oral indígena, reitera que los actuales apelativos de los pueblos yucatecos se acuñaron tras un proceso en que los conquistadores intentaron escribirlos con caracteres latinos hasta que a fines del siglo XIX y principios del XX surgieron los toponímicos y patronímicos en documentos oficiales.

"Aunque hay poblaciones que sí tienen sentido etimológico acordes a las características del lugar, que aluden a sacerdotes o gobernantes mayas, o bien a animales o plantas, también hay otros que adoptaron sus nombres por apreciaciones o conclusiones de los europeos que llegaron a Yucatán".