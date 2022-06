Presidenciables 2024: ¿quiénes son y qué posibilidades tienen?

¿Quiénes serán los candidatos a la presidencia en 2024? ¿Quiénes son los presidenciables que ya suenan y a quiénes se les ve posibilidades reales de obtener la postulación? A la fecha hay ya varios destapes, ya sea porque el presidente Andrés Manuel López Obrador los mencionó en su conferencia matutina, porque algún líder de partido los anunció o porque ellos mismos declararon que quieren estar en la boleta electoral de 2024.

En este contexto, Diario de Yucatán entrevistó a dos politólogos con amplia experiencia, quienes ofrecieron su opinión sobre los diferentes personajes que han sido ya mencionados como posibles contendientes. Ayer publicamos la primera parte del análisis, con el panorama al interior de los partidos. A continuación, la lista de presidenciables y las opiniones de los catedráticos sobre ellos.

Presidenciables de Morena

En Morena la mayoría de los mencionados son funcionarios del gobierno federal. En la lista de “corcholatas”, como AMLO les llama a pesar de que el término es considerado peyorativo, también se encuentra la jefa de gobierno de la Ciudad de México y un legislador.

Para la doctora Luz María Cruz Parcero, profesora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, Claudia Sheinbaum tiene un perfil muy académico. “Ha aprendido a presentarse con la gente y la ciudadanía, sin embargo su experiencia es en el gobierno de la CDMX, falta que la conozcan en otras entidades”.

En opinión del maestro Efraín Poot Capetillo, catedrático-investigador de la Uady, la doctora Sheinbaum Pardo “ha hecho una buena labor en la CDMX, a pesar de circunstancias como el derrumbe de la línea 12 del Metro. Sin embargo, da muestras de que podría ser ella (la candidata de Morena)”.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la CDMX

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores

En el caso de Marcelo Ebrard, “la gente lo conoce, incluso en los estados, ya que ha desempeñado varios cargos. Tiene un papel mucho más visible y ese factor juega a su favor”, consideró la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para Efraín Poot, la labor desempeñada por Ebrard como canciller “ha sido fundamental. Tanto para conseguir las vacunas antiCovid como para reposicionar al gobierno mexicano ante la mirada del mundo. Ha recuperado el tema de la solidaridad con perseguidos políticos, aunque la migración sería un punto cuestionable de su gestión”. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores

Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía

La doctora en Ciencias Políticas y Sociales consideró que Tatiana Clouthier ha hecho buen papel en la Secretaría de Economía. “Es muy crítica y seria. Sería buena candidata, pero le falta exposición nacional”, consideró. Por su parte, el académico de la Universidad Autónoma de Yucatán no cree que la hija de "el Maquío" esté muy interesada en la candidatura presidencial. Él la ve más como candidata a gobernadora de Nuevo León. Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación

Para Luz María Cruz, Adán Augusto López “está haciendo su tarea. Tiene la ventaja de ser secretario de Gobernación, lo que le permite relacionarse con muchos grupos a nivel nacional”. Sin embargo, la académica ve su discurso “muy apegado al presidente de la república. Ellos tendrán que evaluar si les conviene despegarse un poco del discurso de AMLO. Yo no veo en él un candidato con un proyecto propio, que pueda romper con la figura presidencial”, opinó.

Por su parte, el investigador yucateco no le ve posibilidades reales al titular de Segob, “aunque él quiere". “Yo en lo particular dudaba mucho de la capacidad negociadora del señor, pero aparentemente lo está sacando”, añadió.

Te puede interesar> Adán Augusto López en Yucatán: pasarela de políticos en su visita (FOTOS) Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación

Rocío Nahle García, secretaria de Energía

A Rocío Nahle, quien ha sido mencionada por el Presidente, ambos entrevistados le ven pocas posibilidades en este momento. “Todavía no se le percibe un perfil que pueda posicionarse en las preferencias”, consideró la doctora Cruz Parcero. El maestro Poot Capetillo la ve más como candidata para otros cargos de elección popular, no para la presidencia. Rocío Nahle García, secretaria de Energía

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad

Lo mismo ocurre con Rosa Icela Rodríguez. “ No le veo un perfil de pararse a una contienda electoral. Su perfil es más operativo, encaminado a las actividades que le toca resolver. No tiene esta capacidad de comunicación política y conexión”, consideró la integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. El maestro Poot la agrupa también “entre los suspirantes que podrían ser mejores en otros cargos, o en otros círculos de poder”. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EE.UU.

A Esteban Moctezuma, ambos académicos lo ven como un buen candidato, sin embargo le ven pocas posibilidades ya que “está muy alejado”. Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EE.UU.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante de México ante la ONU

Al exrector de la UNAM ambos investigadores lo ven como un personaje con un perfil interesante. Juan Ramón de la Fuente “me parecería el candidato perfecto. Es un hombre que tiene mucho manejo político; que tiene sensibilidad y conocimientos, que sabe dialogar y eso en la 4T lo vemos poco. Sin embargo, para enfrentarse a una contienda para buscar el voto, se requieren ciertas habilidades que habría que construir”, opinó la docente capitalina.

Por su parte, el politólogo yucateco considera que De la Fuente “podría ser de los emergentes si se ponen de a peso las cosas”, aunque también lo ve en otro tipo de cargos. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante de México ante la ONU

Ricardo Monreal Ávila, senador

Al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ambos catedráticos lo ven con fortalezas para ser candidato, sin embargo también ven el riesgo de discordia si no hay diálogo con él.

Ricardo Monreal “ha jugado como un político de negociación. No está identificado con la persona de López Obrador y ha tenido diferencias con AMLO y la 4T. Dentro del movimiento está construyendo una voz de intermediación, para alejarse de las posturas más radicales. Puede ser una candidatura más política. Tiene apoyo y recursos”, consideró la fundadora del Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política.

Agradezco a la @cirtmx la invitación a dialogar sobre la agenda legislativa. Al terminar, fijé postura respecto a mi permanencia en el movimiento del cual soy fundador: resistir, y construir vías democráticas para la participación política. Vamos a luchar, sin cansarnos. pic.twitter.com/oHrYFJoUpB — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 23, 2022

Sin embargo, la politóloga de la UNAM reconoce que la candidatura de Monreal quizá no sea con Morena. “Podría escindirse y llevarse su capital político a otra fuerza”.

En ese sentido, el profesor de la Uady considera que si Monreal “se va con la oposición se estaría lanzando al vacío”. El yucateco ve al legislador zacatecano en el primer círculo de posibles candidatos de Morena a la Presidencia. “Por la experiencia que tiene. Por eso tiene necesidad de diálogo para evitar fracturas. Es un tipo colmilludo, va a terminar dialogando. Se atreve a criticar, pero se mantiene en una crítica leal”. Ricardo Monreal Ávila, senador

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal

Gerardo Fernández Noroña es de los políticos que ya se “autodesparon”. Ninguno de los también exconsejeros electorales le ve posibilidades.

“Es un persona caracterizada por el golpe, que ha funcionado en el PT y que funcionaría de alianza con Morena. Sin embargo, es un personaje muy agresivo y golpeador. No creo que funcione en una contienda electoral. Tampoco veo que lo apoyaran”, explicó la profesora Cruz Parcero. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal

Para Efraín Poot, Gerardo Fernández “es un tribuno, hecho para el debate. Nos gusten o no sus maneras, es eficaz. Es un animador de la política, es un buen legislador. Es un 'doberman' de la política”. El coordinador académico del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” cree que podría aspirar a una gubernatura o a la jefatura de la CDMX. “El hombre es muy inteligente y sabe sus posibilidades”.

Presidenciables del PAN para 2024

En Acción Nacional la mayoría de los presidenciables mencionados son gobernadores, ya sea en funciones o de administraciones pasadas. También hay legisladores y quienes ya fueron candidatos a la Presidencia.

Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial

El expresidente nacional del PAN ha figurado en las encuestas de posibles presidenciables para 2024. Sin embargo, ninguno de los entrevistados vería atinada repetir su postulación.

Ricardo Anaya “está muy desgastado. Trae un desgaste de la elección de 2018 y del proceso que está enfrentando para defenderse de las acusaciones en su contra. En el PAN no tiene el apoyo de ciertos grupos”, dijo la integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Para Poot Capetillo “sería un error” si él fuera el candidato. Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán

A Mauricio Vila se le ha mencionado varias veces. El primero fue Marko Cortés, líder nacional del PAN; luego el propio presidente López Obrador y más recientemente la senadora Xóchilt Gálvez. A pesar de ello, los analistas no creen que eso le alcance.

La doctora de la UNAM no le ve perfil hacia lo nacional. El maestro de la Uady cree que la postulación de Mauricio Vila como candidato a la presidencia depende de la dirigencia nacional. En su opinión, cree que no tendría apoyo suficiente, ya que es mal visto por algunos grupos blanquiazules por la relación que ha mantenido con el gobierno federal. Para Poot Capetillo, el gobernador entendió el concepto de cogobernabilidad. El también escritor ve más viable que el político panista ocupe antes cargos en la dirigencia nacional del partido, incluso como presidente nacional.

Relacionada: Mauricio Vila, presidenciable, según Xóchitl Gálvez: ¿qué le gusta de él? Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán

En este punto, Poot Capetillo también recordó que el PAN tiene presencia fuerte en ciertas regiones en las que le conviene “escuchar la política local y no la línea nacional”. Para él, “depender de las dinámicas nacionales ha generado el debilitamiento de los partidos en la geografía de los estados”. “ En lo local, el PAN decidió no ir en alianza con el PRI. Fue a contracorriente nacional. Fue la mejor decisión”, opinó el integrante de la Asociación Mexicana en Ciencias Políticas en referencia a las elecciones de 2018.

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua

Aunque Marko Cortés ha mencionado a Maru Campos como presidenciable, los académicos creen que habría que ver su evolución política. Por ahora, su empuje es local y no se ve que pudiera funcionar en lo nacional. María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

A Diego Sinhué lo ven también como un liderazgo local. Sin embargo, el profesor yucateco cree que podría ser candidato “en un descuido de Marko Cortés”. Para la docente capitalina "habrá que esperar a ver cómo deja el estado”. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro

Otro liderazgo local. Sin embargo, los investigadores le ven más posibilidades de éxito que a sus colegas. Poot Capetillo cree que “tendría posibilidades si continúa con la línea afín a Marko Cortés”. Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro

Lilly Téllez García, senadora

A Lilly Téllez los entrevistados no la ven en una candidatura nacional por la presidencia; pero creen que su postura en contra del “lopezobradorismo” gusta en ciertos sectores, lo que podría permitirle aspirar a otros cargos de elección popular. Lilly Téllez García, senadora

Damián Zepeda Vidales, senador

Con el exlíder nacional del PAN las opiniones se dividen. Luz María Cruz opina que tiene un discurso fuerte, que comunica, por lo que “podría ser”. Efraín Poot no le ve posibilidades a Damián Zepeda. Damián Zepeda Vidales, senador

Gabriel Quadri, diputado federal

Al excandidato a la Presidencia ninguno de los profesores le ve posibilidades. Coinciden en la razón. Ante su postura homofóbica, opinan, no ven que alguien se atreva a postularlo. “No creo que algún partido pueda apoyar a un candidato que va a contracorriente de los derechos humanos que se están promoviendo”, explicó la académica de la UNAM. Gabriel Quadri, diputado federal

Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal

El exgobernador de Guanajuato es de los que ya anunció sus intenciones de ser candidato a la Presidencia. La profesora Cruz considera que es otro liderazgo muy local, mientras que el maestro Poot sí cree que podría tener oportunidad. Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal

Marko Cortés, presidente nacional del PAN

A Marko Cortés los politólogos no lo ven como presidenciable. “Le falta. Es joven. Se está haciendo en la política, pero no tiene una fuerza exclusiva. No tiene las cualidades para plantarse a un proceso de elección popular”, declaró la excoordinadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Marko Cortés, presidente nacional del PAN

Para el docente de antropología política, Marko Cortés tiene “ un perfil similar al de Ricardo Anaya, es muy elitista. No son sensibles a las causas sociales, no las entienden. Son de esos mexicanos que viven en el 9º. piso y no conocen los pisos de abajo”.

Margarita Zavala, diputada federal

Con la esposa del presidente Felipe Calderón las opiniones se dividen. Efraín Poot no le ve posibilidades de que pueda ser nuevamente candidata presidencial, mientras que Luz Cruz cree que podría ser la abanderada de la coalición "Va por México". "Es de las posibilidades más visibles del PAN y tiene un buen capital político". Margarita Zavala, diputada federal

Presidenciables 2024 del PRI

En el caso del PRI, los nombres de posibles presidenciables son más difíciles de identificar. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, era la figura más ubicable; sin embargo, los entrevistados ven difícil que se mantenga.

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca

"Alejandro Murat tiene experiencia de gobierno local y también, muchos vínculos a nivel nacional", considera la doctora Cruz Parcero, por lo que pudiera posicionarse como candidato a la presidencia.

Sobre su papel en las recientes elecciones en Oaxaca, que era considerado bastión priista y donde ganó el morenista Salomón Cruz Jara, la investigadora señala que "el gobernador pudo observar la construcción de la fuerza de Morena y distanciarse del ímpetu para meterse de lleno en la contienda. Permitió que los ciudadanos fluyeran sin intromisiones burdas del gobierno". Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca

"No me gusta hablar de acuerdos políticos porque es denostar la capacidad de los ciudadanos", agregó la analista, quien sin embargo cree que el papel reciente de Murat le quita la animadversión de Morena.

El maestro Poot Capetillo es más contundente. "No lo ve como candidato a la presidencia, pero sí reconvertido al morenismo". Esto, porque "entendió la cogobernabilidad. Tienen más la lógica del diálogo, participación, negociacion y politica publica" con los diferentes niveles de gobierno.

Alfredo del Mazo Maza, gobernador de Edomex

Para Alfredo del Mazo mucho de su futuro depende de los resultados de las elecciones 2023 en el Estado de México, considera el maestro Poot. "No tiene posibilidades a menos que retenga la gubernatura para el PRI en el Estado de México, y que para ese entonces exista el PRI como tal”, señaló. Por su parte, la especialista Cruz le ve algunas posibilidades. "Forma parte de una familia política que ha estado en el poder. Ya tiene oficio de gobierno". Alfredo del Mazo Maza, gobernador de Edomex

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

A "Alito" Moreno le ven poco futuro presidenciable. "Es cuestión de tiempo para que caiga en el PRI por las acusaciones de corrupción en su contra", señaló Luz María Cruz. En el mismo sentido opinó Efraín Poot: "Si bien le va, termina su mandato como presidente nacional en el periodo reglamentario".

En contexto: Alejandro Moreno, líder del PRI, investigado por enriquecimiento ilícito Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

Presidenciables de Movimiento Ciudadano

Movimiento Ciudadano ha manifestado que se mantendrá solo, sin coaliciones, para contender por la presidencia en 2024. Ahí, dos gobernadores y un alcalde son los liderazgos más identificables.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco

Enrique Alfaro "tiene un liderazgo importante, pero no tengo la certeza de que le alcance para contender a nivel nacional", señaló la profesora con sede en la CDMX. Por su parte, el investigador yucateco ve fácil que el jalisciense sea el candidato de MC: "Es el único". Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco

Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García es otro que ha manifestado su interés en ser presidenciable. La doctora Cruz Parcero considera que el manejo de redes (sociales virtuales) que tiene "es relevante. Las candidaturas que se han construido mediante manejo de redes han sido exitosas. Pero eso no lo es todo. Puede posicionar su figura, pero no para contender contra ese lectorado de Morena".

"Él quisiera pero creo que no le va a dar. Es muy insulso el hombre. Es de los que vive en el 9o piso sin ver a los que viven en los pisos inferiores", dijo Efraín Poot. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey

El hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial asesinado, es aún muy joven y le falta experiencia, en opinión de la doctora Cruz Parcero, pero "puede ser una candidatura interesante a largo plazo". El maestro Poot Capetillo señala que para que el regiomontano sea candidato tendrían que conciliarse intereses entre él y Enrique Alfaro. Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey

Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán

A Ivonne Ortega la investigadora de la UNAM la ve como un perfil interesante que actualmente no está muy visible. "Tiene el ejercicio de gobierno local. Ha sido dirigente del partido. Sus capacidades ya no están a prueba".

El profesional de la Uady no la ve para una candidatura, pero sí como "una operadora de lujo a nivel nacional, ya que tiene cierto arraigo entre el priismo. Podría lograr algunos adeptos para Movimiento Ciudadano". Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán

Otros presidenciables en México

En sus conferencias matutinas el presidente López Obrador ha mencionado muchos nombres, incluso de periodistas, empresarios y exfuncionarios. Sin embargo, los analistas no les ven posibilidades. En esta lista se encuentran los siguientes personajes.

Carlos Loret de Mola, periodista.

Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México.

Gustavo de Hoyos Walker, empresario.

Claudio X. González, empresario. En su caso, los entrevistados coinciden en que su papel ha sido más como financiador y/o orquestador de grupos opositores al gobierno.

Candidatos a la presidencia de México: ¿quiénes faltan?

A la lista, el maestro Poot Capetillo considera que podría sumarse alguna persona postulada por el movimiento Indígena. Por su parte, la doctora Cruz Parcero señala que hoy día "llama la atención que hay pocas mujeres. Claudia Sheinbaum y Tatiana Cloutier, en Morena. En el PRI no se mencionan mujeres. Todavía están viendo con quién podrían construir una candidatura".

"A mí me parecería muy interesante tener más candidatas. Es un escenario posible hoy día, sin embargo vamos a ver cómo se comportan. Han sido reticentes a la postulación de mujeres. Es un reto interesante. No se ha explorado bien esa posibilidad. En todos los partidos hay mujeres muy capaces para representar al partido en este proyecto", señaló la investigadora de la Universidad Nacional.