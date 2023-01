Caso María Elena Ríos: cronología y claves para entenderlo. ¿Cómo va el proceso judicial?.

La mirada de María Elena Rios clama justicia y proyecta el dolor que suele dejar el cansancio de intentar y no lograr en la batalla contra la impunidad.

A Juan Antonio Vera Carrizal no lo detuvieron como resultado de un trabajo de investigación: él se entregó de manera voluntaria.

Con una mirada que clama justicia y proyecta el dolor que suele dejar el cansancio de intentar y no lograr en la batalla contra la impunidad, María Elena Ríos Ortiz vive una pesadilla de la que aún no ha despertado: el 19 de septiembre de 2019 fue víctima de una ataque con ácido sulfúrico que le desdibujó el rostro, provocó quemaduras en gran parte de su cuerpo y la pérdida de un ojo.

El caso Elena Ríos conmueve porque desnuda un sistema de justicia deficiente ante la evidencia de una despiadada violencia feminicida. Aquí te compartimos una cronología de los hechos con las claves para entenderlo y cómo va el proceso judicial.

La tentativa de feminicidio, como ha sido catalogado jurídicamente, ocurrió hace tres años con 5 meses, cuando la saxofonista María Elena Ríos tenía 26 años, en el municipio donde creció, Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca. Como autor intelectual del delito fue acusado Juan Antonio Vera Carrizal, empresario dueño de16 gasolineras y una radioemisora, que por aquella época también fungía como diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Cómo conoció María Elena Ríos a Antonio Vera Carrizal?

A Elena Rios, desde su infancia, la movía su pasión por la música, pues reveló a La Jornada que alrededor de los 8 años empezó a tocarel saxofón. Aunque había pulido y mejorado su desempeño al estudiar a nivel técnico en el Conservatorio de Música de Puebla, planeaba hacer la licenciatura en Música y después incursionar en Dirección de Orquesta; sin embargo, para conseguir su objetivo necesitaba trabajar y costearse los gastos.

Así, en 2017, en Huajuapan de León, la oficina de Prensa del entonces diputado del PRI, Juan Vera Carrizal, abrió una vacante a la que María Elena Ríos aplicó, pues a la par de la música, había estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

María Elena Ríos sostuvo una relación sentimental con Juan Antonio Vera Carrizal y el ataque con ácido sulfúrico ocurrió cuando ella decidió terminar con él.

Posteriormente, la saxofonista María Elena Ríos inició una relación sentimental con Juan Antonio Vera Carrizal, pero el conflicto se desató cuando a causa de padecer violencia física y psicológica, según sus propias declaracionees a diversos medios, ella decidió terminar con él, quien se rehusaba a aceptarlo, por lo que habría ordenado el infame ataque con ácido sulfúrico en su contra, que le ha marcado no sólo la piel, también la vida.

La infame agresión le deshizo la piel en gran parte de su cuerpo y le ocasionó la pérdida de un ojo.

La brutal agresión le deshizo la piel de la cara, el cuello, el brazo derecho, las manos, el pecho, las rodillas, según relató la propia María Elena Ríos a La Jornada en febrero de 2020. Era sólo el principio del viacrucis que atravesaría, pues ha pasado también por viarias cirugías porque las primeras no sirvieron: los injertos se le caían, incluso los que era de su misma piel del área de su espalda.

Caso María Elena Ríos: cronología y claves para entenderlo

Tras varias operaciones en la que le han realizado injertos de piel que le cercenaron con el ataque, pero el valor, la tenacidad y la determinación no pudo socavarlos el ácido, por el contrario, eso contribuyó a que florecieran para que ahora exija justicia para que su caso no quede impune. Acontinuación, la cronología y claves para entender el caso María Elena Ríos.

2019: María Elena Rios sufre ataque con ácido sulfúrico

9 de septiembre de 2019

Elena Ríos sufrió un ataque con ácido por parte de dos personas presuntamente enviadas por su expareja Juan Antonio Vera Carrizal, quien entonces era diputado del PRI.

Instaló una pequeña oficina improvisada en su casa, ayudaba a realizar trámites. Este día tenía cita para recibir a dos personas a quienes apoyaría en la gestión de pasaportes, pero las personas en cuestión, en vez de documentos llevaban una cubeta con ácido sulfúrico que le derramaron en cima.

María Elena Ríos se sometíó a rehabilitación y varias cirugías

14 de diciembre de 2019

Atendida incialmente en el Hospital General de Oaxaca, donde la familia de María Elena Ríos denunció malas condiciones, la joven fue finalmente trasladada en una ambulancia aérea al Instituto Nacional de Rehabilitación, al área de quemados.

23 de diciembre de 2019

La abogada de María Elena Ríos demostró que la víctima había sido quemado el 40% del cuerpo de la víctima, por lo que el ataque con ácido fue clasificado como “tentativa de feminicidio”, porque la “heridas ponían en riesgo su vida”.

24 de diciembre de 2019

Aunque la autoridad informó que el arresto lo efectuaron un día antes, hasta este día se dio a conocer la captura del albañil Ponciano “N”, quien confesó que él y su hijo recibieron 30 mil pesos de Juan Antonio Vera Carrizal para cometer ese delito. En esta fecha, fue cateada la vivienda del acusado, donde encontraron equipo de comunicación y ropa que posiblmente utilizó cuando atacó a María Elena Ríos.

26 de diciembre de 2019

La autoridad aclaró que la captura la hicieron durante la noche del día 25; sin embargo, hasta el día 26 informaron la detención del segundo agresor Rubiciel “N”, hijo de Ponciano “N”, también de oficio albañil. Igual que su padre, admitió haber ayudado a ejecutar la agresión a cambio de dinero.

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que por los delitos imputados, ambos responsables detenidos hasta ese momento, podían recibir entre 30 y 40 años de cárcel.

2020: Se entrega Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de tentativa de feminicidio

1 de abril de 2020

El entonces fiscal general de Justicia en Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó la captura de Ruben “N”, alias “El Charrez”, el tercer detenido implicado en el intento de feminicidio con ácido a Elena Ríos.

Ruben “N”, empleado de Juan Antonio Vera Carrizal en una de las gasolineras de las que era propietario, fue señalado como la persona que contrató y pagó los 30 mil pesos a los autores materiales del crimen que marcó el rostro, el cuerpo y la vida de la joven saxofonista. Además, él les proporcionó el ácido, mostró fotografías y ubicación del negocio de María Elena Ríos a los albañiles para cometer la agresión.

6 de abril 2020

Se entregó fue detenido Juan Antonio Vera Carrizal acusado de ser el autor intelectual.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que alrededor de las 11:30 horas se presentó Vera Carrizal para su entrega voluntaria. Se presentó de forma voluntaria en las instalaciones del Centro de Control Comando y Comunicación (C4) en Oaxaca. Con eso, el exlegislador se convirtió en el cuarto detenido de los cinco presuntos señalados como responsables del ataque contra la saxofonista oaxaqueña.

9 de abril de 2020

Se difundió que Juan Antonio Vera Carrizal contrató los servicios del bufete de abogados Carla Pratt Strafon, cuya sede se localiza en Nueva York y cuenta con más de 30 años de experiencia.

10 de abril de 2020

Un juez de control en Huajuapam de León vinculó a proceso a Juan Antonio Vera Carrizal y fue recluido en el penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamamoros, Oaxaca.

Ese día se dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reportó que su audiencia sería hasta el mes de septiembre, debido a la emergencia sanitaria por Covid.

25 de julio de 2020

Le niegan la libertad bajo fianza a Juan Antonio Vera Carrizal por estar acusado de un delito grave.

2021: "Muere" uno de los autores materiales del ataque con ácido

21 de enero de 2021

María Elena Ríos estuvo internada en el Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (Ceniaq), en la Ciudad de México y fue dada de alta el 21 de enero de 2021.

Dan de alta a María Elena Ríos del hospital Ceniaq

2 de abril de 2021

Ponciano “N” uno de los hombres que roció ácido “falleció” en el penal de Tanivet, en Oaxaca. La versión oficial difundió que la muerte del agresor se debió a la diabetes y un fallo del sistema respiratorio.

2022: Ofrecen recompensa por el prófugo Juan Antonio Vera Hernández, hijo del autor intelectual detenido

19 de febrero de 2022

La Fiscalía de Oaxaca ofreció una recompensa de 1 millón de pesos por información que condujera a la captura de Juan Antonio Vera Hernández hijo del exdiputado también señalado como presunto coautor intelectual. Actualmente, Juan Antonio Vera Hernández continúa prófugo de la justicia.

6 de abril de 2022

María Elena Ríos es notificada por Gobernación de que le retiran el escolta a cargo de su seguridad, pues había pedido protección por amenazas recibidas. El argumento que dio la autoridad es que ya no podía pagarle viáticos, señaló la abogada Cristal González, según datos publicaos por Reforma.

“Según le explicó la Segob en 15 líneas, esta resolución se tomó en la Centésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y quedó asentada en el acuerdo JG/ORD/124/2022?.

31 de mayo 2022

María Elena Ríos sostuvo una reunión en Palacio Nacional y entregó un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que se le otorgaran medidas de protección completas.

29 de noviembre de 2022

María Elena Ríos entregó una denuncia ante la FGR en contra del entonces gobernador de Oaxaca Alejandro Murat por violencia institucional.

Además, lo acusó de no haber ofrecido la disculpa pública que le recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las negligencias y omisiones persistentes en su caso.

2023: 'No me suelten porque esto aún no ha terminado', pide Elena Ríos

16 de enero de 2023

Inicia la audiencia de Juan Antonio Vera Carrizal por tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos.

21 de enero de 2023

El Juez Teódulo Pacheco Pacheco le otorgó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. Tras la determinación de la autoridad. Ante el hecho, María Elena Ríos publico un mensaje en su cuenta de Twitter donde refleja su temor de que su agresor salga de la cárcél y logre terminar con ella.

24 de enero de 2023

Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que pediría la Fiscalía General de la República (FGR) revisar el caso María Elena Ríos, pues el hecho de permitir que Juan Vera Carrizal continúe el juicio desde su casa “es una degradación de la justicia, un mal ejemplo”.

25 de enero

María Elena Ríos entregó una impugnación al juzgado respectivo para no se le permita a Juan Antonio Vera Carrizal ante un posible riesgo de fuga, toda vez que su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, otro de sus agresores e hijo del primero, continúa prófugo desde 2019.

En esta fecha también la Fiscalía General de la República (FGR) informó que intervendría en el caso.

El caso Elena Ríos conmueve porque desnuda un sistema de justicia deficiente ante la evidencia de una despiadada violencia feminicida.

26 de enero de 2023

María Elena Ríos emite un mensaje en su cuenta de Twitter don de pide: “No me sueltes porque esto aún no ha terminado" y agregó aque "es importante ver quiénes son los magistrados que se encargarán de resolver esta solicitud de amparo que hace (Juan Antonio) Vera Carrizal para poder estar en su casa, cosa que es totalmente injustificado porque se trata de (tentativa de) feminicidio".

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Juan Antonio Vera Carrizal continuará el proceso judicial recluido y no le otorgarán la medida de prisión domiciliaria.

28 de enero de 2023

Con aplomo, María Elena Ríos ha resurgido de sus cenizas, casi con literalidad, pues no ha cejado en denunciar y exigir tranparencia en el proceso judicial, cobijada por quienes se solidarizan con su sufrimiento. Así, en esta fecha publica en su cuenta el apoyo de un grupo de mujeres para que el fallo final sea apegado a derecho.

Juicio contra Juan Antonio Vera Carrizal por tentativa de feminicidio

Tras la cobarde agresión de la que fue víctima María Elena Ríos, se conduce con entereza, pero en su mirada hay un resquicio que trasluce su rabia y dolor por el viciado sistema de justicia mexicano que alarga el proceso judicial más de la cuenta, sí por la pandemia, pero también por la estrategia implementada por la defensa del acusado, Juan Antonio Vera Carrizal.

El medio El País registró 47 ataques con ácido en México tan sólo en 2022, de acuerdo con datos revelados. En medio de esta forma de violencia que no es nueva pero ha permanecido enmascarada y frente a la rampante impunidad por los vacíos legales, la lucha de María Elena Ríos por exigir justicia en su caso, sienta precedente para legislar sobre el tema y más importante aún: asegurar que las penas se cumplan.

Existe una amplia posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con el 95% de impunidad es sinónimo de libertad”.