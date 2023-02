Giro en el Tren Maya: proponen cambios a la obra

El maestro Francisco Javier Gorostiza Pérez, uno de los expertos en ferrocarriles con mayor reconocimiento en México, sostiene que el proyecto del Tren Maya debe ser sometido a una revisión en sus especificaciones.

Esa revisión, dice, se debe realizar “con una nueva dimensión en su alcance geográfico, a una escala realista, y en búsqueda de un proyecto rentable desde el punto de vista social y ecológicamente sustentable”.

El exfuncionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Ferrocarriles Nacionales de México recuerda que ha planteado una serie de propuestas de cambios al proyecto, que se han publicado en el Diario.

Una de esas propuestas es la eliminación de los tramos 5, 6 y 7 y terminar únicamente los trazos de Palenque a Cancún, pasando por Campeche y Mérida.

“Insisto en cancelar definitivamente el tramo 5 entre Cancún y Tulum por ser una obra ferroviaria que nadie quiere y nadie necesita”, recalca. “Además, debe cancelarse por los daños ambientales y el peligro a la operación de trenes que implica su construcción en terrenos frágiles y permeables, debajo de los cuales pasan sistemas de ríos subterráneos, cavernas y cenotes. Son los denominados suelos karst”.

“Desde el punto de vista de la oferta de movilidad de pasajeros, este tramo en su totalidad es poco útil y hasta redundante. Los tiempos de recorrido totales del Tren Maya, con características de ferrocarril suburbano, serían poco competitivos ante la carretera actual ampliada y modernizada con servicios integrales directos ofrecidos por otros medios de transporte”.

El maestro en Planeación propone cancelar los tramos 6 y 7 para no dañar el medio ambiente en las reservas de Sian Ka’an, en Quintana Roo, y Calakmul, en Campeche, y garantizar la sustentabilidad de la zona arqueológica, así como para no agredir la libertad y la autonomía de las comunidades mayas.

Anteayer publicamos que el maestro Gorostiza sustentó una conferencia virtual ante socios del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., bajo el título “Reflexiones en torno al Tren Maya”.

El Tren Maya "no era una buena idea"

Al principio de la plática recordó que en noviembre de 2018 expresó sus primeras conclusiones sobre el proyecto a “connotados ingenieros que después ocuparon puestos importantes en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ”.

“Quiero aclarar que soy ferrocarrilero de toda la vida y mucho me gustaría ver el renacimiento de los trenes de pasajeros en México. Ello con un verdadero sentido social y económico”, enfatizó.

“Sin embargo, desde un principio mi opinión fue que el Tren Maya no era una buena idea. Habría pérdidas operativas y subsidios del gobierno a largo plazo, imposibilidad de hacer frente en el futuro a la amortización del capital y los intereses de la deuda, la inversión privada en infraestructura sería inviable, la rentabilidad económica y social sería dudosa, habría riesgos de sobreutilización y deterioro del patrimonio arqueológico, y también habría daños ecológicos en zonas de reserva de la biósfera y comunidades indígenas, que estarían inconformes”.

Recomendaciones en torno al Tren Maya

Al ver que el proyecto seguía adelante, no obstante los factores ya señalados, planteó una serie de recomendaciones, entre ellas la citada cancelación de tres tramos.

Otras propuestas que ha puesto sobre la mesa son:

1) Primero, rehabilitar las vías ferroviarias entre Palenque y Valladolid, utilizando principalmente el derecho de vía ya existente del Ferrocarril del Sureste. Se revisarían las especificaciones para relocalizar algunos tramos abatiendo pendientes y curvatura con el objeto de garantizar el funcionamiento de trenes convencionales de pasajeros turísticos, con velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora.

Además, asegurar la operación de trenes tradicionales de función social con paradas frecuentes, así como establecer las medidas adecuadas en las curvas para trenes lentos y pesados con mercancías.

De otra manera no será compatible que los trenes a 160 kilómetros por hora convivan con pesados trenes de carga.

Claro, en Estados Unidos hay trenes de carga que corren a velocidades altas, en terrenos planos y con carga muy valiosa, pero si lo que vamos a mover son granos, combustibles y vehículos, lo más probable es que eso no sea conveniente, porque además sería costoso mover los trenes de carga a más de 100 kilómetros por hora.

2) Segundo, construir un nuevo tramo ferroviario entre Valladolid y Cancún para trenes rápidos, en este caso sí con velocidades de 160 kilómetros por hora porque es un terreno plano, y dejar para el futuro la posibilidad de doble vía y olvidarse de la electrificación.

Parece que esta última recomendación ya no es válida por los avances que seguramente tiene la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro de energía eléctrica a los trenes.

3) Y tercero, rehabilitar el tramo de vía férrea entre Coatzacoalcos y Palenque para permitir la circulación de trenes de carga desde el resto del país hasta Cancún.

El tráfico de mercancías es la única área de negocios con potencial de rentabilidad económica del Tren Maya.

Ampliación carretera en el tramo 5 del Tren Maya

Como alternativa a la cancelación del tramo 5, el maestro Gorostiza recomienda la ampliación y modernización de la carretera actual entre Cancún y Tulum.

También propone fomentar el desarrollo moderado, autónomo y ecológicamente sustentable del turismo en la zona arqueológica de Calakmul, sin la presencia del ferrocarril.

Demanda, factor crítico

Otros conceptos que formuló durante su conferencia son:

—A mi juicio, la demanda esperada del Tren Maya es el factor crítico. Los parámetros internacionales indican que para trenes de altas velocidades las inversiones respectivas solo se justifican con la existencia de una demanda potencial de 6 a 9 millones de pasajeros en el primer año de operaciones.

—Vamos a hablar de los diferentes trenes que operan en distintos lugares. En primer lugar tenemos los interurbanos convencionales con velocidades medias entre 80 y 90 kilómetros por hora. También los rápidos de largo recorrido, con velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora, y los de alta velocidad, superiores a 300 kilómetros por hora.

—Además, existen los ferrocarriles turísticos cuyas características primordiales son que tienen muy baja demanda, son lentos, la frecuencia es reducida, las tarifas son elevadas, las vistas son panorámicas y en algunos casos se ofrece un ambiente nostálgico y de sabor histórico.

—La ruta del Tren Maya tiene algunos paisajes atractivos, pero generalmente se caracterizan por la monotonía, es un paisaje que se repite.

—Para el primer año de operaciones, los promotores del Tren Maya estiman una demanda de alrededor de 50 mil pasajeros diarios, equivalentes a cerca de 18 millones de pasajeros al año. Esta cifra es demasiado optimista, y yo diría que hasta cierto grado irresponsable.

—Para que ustedes vean la diferencia, el ferrocarril turístico de Chihuahua al Pacífico mueve al año solo 200 mil pasajeros a una velocidad de 67 kilómetros por hora y con una tarifa de dos a tres pesos por pasajero-kilómetro. El tren turístico de Cusco a Machu Picchu transporta 1.5 millones de pasajeros/año a una velocidad de 20 kilómetros por hora y con un costo de pasaje de 18 pesos por pasajero/kilómetro.

—El Expreso Glaciar Suizo mueve 250 mil pasajeros/año a 39 kilómetros por hora y la tarifa es de 19 pesos por pasajero/kilómetro. El tren de las Montañas Rocallosas en Canadá traslada únicamente 70 mil pasajeros al año y tiene salidas tres veces por semana.

—Hay mucho optimismo al pensar que el Tren Maya, que no es un ferrocarril que mueva pasajeros entre grandes ciudades, pueda llegar a desplazar a 18 millones de pasajeros al año.

—Además de la incertidumbre en la demanda tenemos el factor crítico de la subvaluación de las inversiones esperadas. Se han tenido cambios importantes en relocalización de tramos, dobles vías y electrificación del 40% de la ruta.

—Es probable que el costo total de la obra supere los 300 mil millones de pesos, o sea, casi el 100 por ciento adicional de lo que se estimó originalmente.

—Ante la poca confiabilidad de los estudios de demanda y la alta probabilidad de que el costo de inversión se incremente, en 2020 propuse una solución alternativa al Tren Maya. En esa ocasión afirmé, y así se publicó en el Diario de Yucatán: sí al Tren Maya, pero revisado en sus especificaciones y con una nueva dimensión en su alcance geográfico, a una escala realista, y en búsqueda de un proyecto rentable desde el punto de vista social y ecológicamente sustentable.

Concentración de turismo

—Entre los objetivos del proyecto se habló de que el Tren Maya tenía como propósito evitar la concentración de turismo en algunas zonas y creo que está sucediendo lo contrario.

—Por los modelos de operaciones que se han dado a conocer, la concentración de la demanda se ubica precisamente en las zonas ya explotadas, como pueden ser Chichén Itzá y Tulum.

—Se ha dicho también que el tren aumentará la derrama económica en la Península de Yucatán a través del fortalecimiento de la industria turística.

—Se dijo que al atraer a la zona a visitantes nacionales y extranjeros durante períodos más largos se extenderían las actividades turísticas a todo el Sureste, evitando su concentración.

—Sin embargo, lo que se observa es que el Tren Maya, conforme al modelo de operaciones dado a conocer por Fonatur, propiciará la consolidación del turismo en zonas ya explotadas intensivamente y no en las menos favorecidas por estas actividades.

—Prueba de esto es constatar que los tramos 4 y 5, donde se considera doble vía electrificada entre Cancún y Mérida y entre Cancún y Tulum, es donde se concentran las dos terceras partes de la demanda potencial que se atendería.

—Esa concentración es, por mucho, en beneficio de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Tulum, así como en provecho, principalmente, de los hoteleros y los propietarios de parques acuáticos de la Riviera Maya y los nuevos empresarios que invierten en el área de Valladolid y Holbox, mas no de los pobladores de la zona.

El Tren Maya no es para los mayas

—Otro aspecto que se puede afirmar es que el Tren Maya no es para los mayas. No hay evidencia de que se tenga la intención de poner en funcionamiento trenes locales de función social en beneficio de los pueblos mayas. A la fecha se puede observar que en el estado de Yucatán, para la construcción del Tren Maya, se ha hecho uso generalizado del derecho de vía de las carreteras y no como se había dicho originalmente, siguiendo el trayecto del antiguo Ferrocarril del Sureste, que pasa por muchas comunidades mayas.

—De haberse utilizado la ruta existente de esas primitivas vías se permitiría a los futuros operadores ofrecer servicios con trenes de pasajeros locales a importante número de usuarios potenciales, habitantes de comunidades con población maya, que en la práctica serán marginados de los beneficios directos del nuevo ferrocarril.

—Otro aspecto que excluye a los habitantes de las poblaciones mayas como potenciales usuarios del tren es el hecho de que éste no entrará a ciudades tan importantes de la Península de Yucatán como Mérida, pues la estación quedará en Teya, aproximadamente a doce kilómetros del centro de la ciudad. Tampoco habrá acceso directo a San Francisco de Campeche, Izamal y Valladolid.

—En síntesis, no hay certeza de que se vayan a satisfacer las necesidades cotidianas de los trabajadores y pequeños comerciantes mayas que pudieran hacer uso diario del ferrocarril, porque éste no pasará por sus comunidades y las terminales del ferrocarril estarán lejos de su destino en los centros de atracción laboral o los mercados de sus productos.

Únicamente 14 paraderos

—Aunque se ha dicho que habrá trenes locales regulares, hay informaciones que me hacen pensar que no se tienen considerados y que en la mente de los promotores del proyecto la mayoría de los servicios serán principalmente turísticos.

—Una de ellas es el reducido número de paraderos que se anuncian. Se ha anunciado la construcción de 14. En un recorrido de 1,500 kilómetros significa que habrá un paradero cada cien kilómetros.

—Otra información que me hace pensar que no será prioritaria la instalación de trenes locales son las imágenes de los vagones de pasajeros para los trenes regulares que ha presentado Alstom, la fabricante de Ciudad Sahagún que producirá los trenes.

—Una de las características de estos trenes es que son de poca capacidad en número de asientos y bastante lujosos, inadecuados para servicios sociales de bajo costo y frecuente utilización a cortas y medianas distancias.

Riesgos para Chichén Itzá

—Un aspecto a considerar por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia es reglamentar el acceso —para no fomentar la sobreutilización— de Chichén Itzá. No digo Tulum porque mi propuesta es que se cancele ese tramo.

—De incrementarse el flujo turístico por la disponibilidad del Tren Maya, no sería remoto que la Unesco sugiriera restringir el número de visitantes diarios, como lo hizo en Machu Picchu, en Perú, por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad.

