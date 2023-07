"Corcholatas" de Morena en Yucatán, impopulares y en pro de la gubernatura

MÉRIDA.- La reciente visita de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, mostraron que en Yucatán no tienen el arrastre político ni poder de convocatoria fuera de los estándares.

En opinión del analista político y académico de la Uady, doctor Othón Baños Ramírez, la presencia de Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña es porque no sólo quieren ganar los votos mayoritarios para la contienda interna para la selección del candidato o candidata, ganar votos para la Presidencia de la República, sino también quieren ayudar a que el partido guinda gane la gubernatura de Yucatán.

“La doctora Sheinbaum está buscando fortalecer a su grupo de seguidores en Yucatán, pero con el objetivo de que vaya fortaleciendo su candidatura y la imagen de Morena en el estado para que tenga mayores posibilidades de ganar la gubernatura”, consideró el doctor en Ciencias Sociales.

Claudia Sheinbaum no sería la "corcholata" preferida en Yucatán

“Con la información difundida por los medios, se ve que la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México tiene bastante gente que sigue su candidatura, tiene gente que la está apoyando, pero por ahora no está dando señales de que vaya a ser la candidata preferida entre todas las ‘corcholatas’”.

“No veo que ella tenga una capacidad de convocatoria brutal, fuera del estándar”, señaló. “Sí llegó gente (a su mitin de Mérida), se ve que tiene seguidores, pero no veo que sea una asistencia muy fuerte, que Yucatán esté colmado de seguidores de la doctora Sheinbaum”.

“En esta su primera visita y mostrando su capacidad de convocatoria, veo que no es lo máximo de su popularidad en Yucatán”.

¿Y Noroña?, preguntó el reportero.

“Igual, él tiene menos público, tiene menos capacidad de convocatoria porque el PT tiene pocos seguidores en Yucatán”, manifestó. “Están muy al margen ambos de atraer asistencia masiva”.

Gerardo Fernández Noroña, en Yucatán

“A la visita de Noroña apenas llegó poca gente, no sé cómo le hicieron los dirigentes locales del PT porque el diputado federal no es un político con personalidad muy conocida en Yucatán que pueda traer muchos simpatizantes. Quizá los yucatecos hayan oído hablar de él por sus diferentes berrinches, fuera de eso, no es un personaje que este jalando gente en Yucatán, de tal modo que son realmente pocos los seguidores que siguen a este aspirante”.

El doctor Baños Ramírez dijo que todas las “corcholatas” tienen la vista puesta en Yucatán porque quieren ganarlo todo en las próximas elecciones: la Presidencia y la gubernatura.

Este es el juego que está de por medio en sus visitas de proselitismo, por ello le meten fuerte a la campaña y pronto vendrán Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Este último aspirante ya ha estado varias veces en Yucatán y la ciudad tiene anuncios espectaculares de este político.

Morena quiere ganar Yucatán

“Están en un proselitismo de que quieren ganar Yucatán a como dé lugar”, reiteró el analista. “A diferencia de otras entidades, como Campeche, donde ya hay una gobernadora de Morena, en Yucatán tenemos un gobernador y un partido fuerte que es el PAN y que no le está dando oportunidad a Morena de meterse”.

“Sin duda Morena ha crecido mucho en el estado, pero también ve que el PAN está firme y es un partido que tiene todas las posibilidades de retener todo el poder (la gubernatura, la alcaldía de Mérida y el Congreso local) en la siguiente elección de 2024”.— Joaquín Chan Caamal

Elecciones en Yucatán

Lecturas del analista político Othón Baños Ramírez sobre la visita de dos “corcholatas”.

Los que más figuran

El académico consideró que las “corcholatas” apenas se están dando a conocer y meterán toda la cargada en Yucatán. Las tres “corcholatas” más conocidas son la doctora Claudia Sheinbaum, el excanciller Marcelo Ebrard y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Con fuertes intereses

“Seguramente estos tres aspirantes son los que estarán luchando por la designación y vendrán más seguido para que tengan mayor presencia en Yucatán porque les interesa mucho”, indicó. “A los candidatos les interesa todo el territorio nacional, pero aquí en Yucatán tienen un doble propósito: arrebatar la gubernatura y que salgan victoriosos en las votaciones presidenciales. Por ello los vemos muy movidos y estarán viniendo a Yucatán”.