¿Si la coalición PAN-PRI gana Yucatán, habrá priistas en el gabinete? Esto dice Rolando Zapata

Las denuncias en mi contra por presuntos desvíos de recursos públicos cuando fui gobernador, que presentó el panista Mauricio Vila Dosal, “están casi todas aclaradas”, afirma Rolando Zapata Bello, próximo candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD).

En la segunda parte de la entrevista con el Diario, el exmandatario priista promete cumplir con la “Ley 3 de 3”, para transparentar su patrimonio, y advierte: el PAN necesita del PRI para ganar las próximas elecciones.

En ese sentido, adelanta lo que sería parte de un acuerdo firmado por esa coalición, si ésta triunfa en Yucatán: veremos a priistas en el gabinete del gobierno del estado y en los principales ayuntamientos, dice.

Las denuncias de Mauricio Vila contra Rolando Zapata

En enero de 2019, el gobernador Vila Dosal interpuso 26 denuncias en contra de su antecesor, seis de ellas por “irregularidades financieras” que representaban un quebranto de al menos $533 millones en varias dependencias, y otras 20 denuncias por presuntos faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y “discrepancias administrativas” halladas en la entrega-recepción, cuyo monto ascendería a otros $160 millones.

Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán

Entre estas denuncias figuraría también la que el Diario desveló a fines de 2018, relacionadas con la presunta existencia de una amplia red de empresas “fantasma”, creadas en la gestión de Rolando Zapata Bello y en la que habría estado involucrado directamente el entonces jefe del Despacho del Gobernador, Sergio Vadillo Lora.

Estas empresas habrían sido favorecidas con millonarios contratos del gobierno, en la mayoría de los casos por asignación directa y sin constancia de la obra realizada.

Red de empresas “fantasma”

Sobre este asunto, el entrevistado dice que lógicamente todo gobierno, al llegar, tiene el derecho de hacer sus auditorías, sus revisiones y esto es lo que hizo la actual administración: donde vio dudas o falta de claridad, presentó denuncias, para eso están las leyes.

Pero en este caso “la mayoría se ha aclarado, tal vez quedará una por allá, pero yo respondería que han seguido su curso legal y prácticamente todas se han ido aclarando”.

Respecto a la presunta participación de Sergio Vadillo Lora en la red de empresas fantasmas, ¿qué dice?

“Pues es el mismo tema, las mismas denuncias que, repito, se han ido aclarando…”

Esta participación de Sergio Vadillo Lora, ¿no fue cierta?

“No, definitivamente no”.

Cumplirá con la “Ley 3 de 3”

Más adelante, Rolanzo Zapata Bello da a conocer su disposición de cumplir con la “Ley 3 de 3” para dar a conocer su patrimonio.

“Por supuesto que lo haré, cuando se formalice mi candidatura en la Coalición”, afirma.

En 2021 el PAN en Yucatán no contendió en alianza con el PRI, como ocurrió en casi todo el país, sino compitió en contra de él. Este año, ¿el PAN necesita al PRI para ganar?

“Viendo los números y las tendencias, yo creo que sí se necesita esta integración para garantizar el triunfo.

“Por lo que se observa, ésta será una contienda competida, disputada, sin duda, y por eso, para garantizar la victoria, habrá que sumarse a los esfuerzos, como ya se ha hecho a nivel nacional.

“Lo pongo más claro: en 2024 solo habrá dos tipos de electores, los que están de acuerdo con el rumbo que tiene el país, es decir, quienes apoyan a Morena y a sus aliados, y los que no estamos de acuerdo con ese rumbo. No habrá espacios intermedios, no habrá tercera alternativa…”.

Movimiento Ciudadano, irrelevante porque “no aprende”

Según Zapata Bello, Movimiento Ciudadano “no va a prender” y tendrá una participación irrelevante en la elección presidencial”.

También explica Rolando Zapata que la coalición no significa que PRI y PAN se vayan a fusionar.

“Seguramente en el futuro habrá momentos en los que la contienda sea nuevamente entre PRI y PAN y entonces cada quien estará en su trinchera”, pero en este momento, afirma que “no existe una normalidad democrática en el país y por eso estamos luchando. Cuando esa normalidad se restituya, por supuesto que podremos volver a ser adversarios”.

Si la coalición gana la gubernatura y la alcaldía de Mérida, con candidatos de Acción Nacional, ¿qué porcentaje de los puestos administrativos tendrá el PRI? ¿Se está pensando en eso?

¿Si la coalición PAN-PRI gana Yucatán, habrá priistas en el gabinete? Esto dice Rolando Zapata

“Por supuesto. De ganarse la elección deberá de existir representación de nuestro partido en el gobierno, esas son las bases generales de cualquier coalición.

“Ahora, respecto a las particularidades de qué porcentaje y cuáles puestos, pues eso son acuerdos que aún no se han dado, pero que seguramente se darán”.

Es decir, si la coalición (PAN-PRI) gana la gubernatura con Renán Barrera, ¿veremos a militantes del PRI en el gabinete?

“Por supuesto, habiéndose hecho la candidatura común”. Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán.

El entrevistado precisa que en el caso de candidaturas para la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, ya hay un convenio entre los tres partidos de la coalición para hacer esas designaciones.

En el ámbito local, las designaciones para la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones locales se discuten en una mesa de negociación integrada por los presidentes locales de los partidos.

Y actualmente “están en el proceso de definir cuáles serán los acuerdos y las bases para llegar a las candidaturas comunes. Esto tiene una fecha límite para definirse: entre el 1 y 8 de febrero”.

Sergio Vadillo Lora, sería candidato de la coalición PAN-PRI: Rolando Zapata

¿Podría confirmarnos si Sergio Vadillo Lora será candidato de la coalición?

“Bueno, en el caso del Tercer Distrito Electoral Federal, de Mérida, que es un distrito donde al PRI le corresponde designar al candidato, la decisión de esa candidatura se la reservó el Comité Nacional de Procesos Internos de nuestro partido.

“Luego de hacer sus balances y negociaciones, éste Comité nombrará al candidato de la coalición y, efectivamente, Sergio Vadillo Lora es uno de los principales aspirantes”.