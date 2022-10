Werevertumorro llama ''mediocre'' a Christian Martinoli y él responde

Luego de que el comentarista Christian Martinoli criticara al portero del Club América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, en donde exhibe sus "deficiencias", el youtuber Werevertumorro lanzó un dardo hacia el personaje de Tv Azteca, pues lo tachó de "mediocre" por solo narrar partidos del Mazatlán.

Por medio de Twitter, Gabriel Montiel, nombre real del influencer, hizo una analogía de que, si los jugadores mexicanos que no salen a Europa son mediocres, "¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país?".

"Me voló la cabeza la siguiente analogía. Cuando un comentarista o analista critica a un jugador mexicano por ser malo, mediocre sin capacidad y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en Europa o la MLS... ¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país con mejores analistas o torneos de mejor futbol ellos decidieron quedarse sólo en México narrando al Mazatlán en lugar de buscar narrar y analizar al Madrid o al Chelsea...?", dijo el youtuber.

Aunque en ningún momento Werever etiquetó a Martinoli, con el hecho de mencionar al Mazatlán se entendió a quién iba dirigido el mensaje, sumado a que el cronista deportivo se ha caracterizado por su estilo crítico para los jugadores mexicanos.

Ante esto, el comentarista y narrador de Azteca Deportes le respondió directo, detallando lo que ha logrado en los más de 20 años de trayectoria en el periodismo deportivo.

"Saludos mi @werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos".

Oloverrrga ya entre a ese lugar donde la gente se pone el saco. Lo digo por mucha gente que suele hacer eso. Paco villa, Alvaro morales y tú entre muchos más. Da igual la televisora o empresa. Fue una pregunta a mis seguidores y gracias por contestar bb (cont) https://t.co/BZlCWREGmh — GABO MONTIEL (@werevertumorro) October 19, 2022

El creador de contenido continúo su respuesta asegurando que no fue una indirecta para él, y que más bien fue una pregunta generalizada para sus seguidores. Asimismo, recalcó que no importaba la televisora y que el haberle pedido una entrevista no lo hace menos como persona. Incluso, agradeció su trabajo y reconoció que lo admira, sin embargo, también le dijo que él ha cubierto muchos eventos deportivos sin necesidad de una televisora.

Christian Martinoli "destroza" a Guillermo Ochoa

La figura principal de Azteca Deportes lanzó una crítica al portero del América y de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, durante una entrevista con Enrique Garay en la que lo reconoce por sus grandes atajadas, pero también expone sus deficiencias como no saber achicar o salir a cortar los balones, algo que no quiso trabajar en su paso por el fútbol europeo.

"Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias", comentó.