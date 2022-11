Mexicanos en Qatar llegan al mundial con porras de 'El INE no se toca' (VÍDEO)

Circula en redes un vídeo de mexicanos en Qatar promoviendo el movimiento 'El INE no se toca'.

DOHA.- Circula en redes un vídeo de mexicanos en Qatar quienes abrían llegado al Mundial 2022 con porras de "El INE no se toca", lema de la iniciativa ciudadana en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vídeo fue publicado en la cuenta de Twitter oficial de Sociedad Civil México, una agrupación activista autodescrita como sin fines de lucro de "ciudadanos que defienden la democracia".

"Que no deje de escuchar en mundo entero #ElINENoSeToca #Qatar2022", escribió la asociación civil en Twitter al compartir el vídeo de varios mexicanos llegando a lo que podría ser el Stadium 974 de Ras Abu Aboud donde este martes 22 de septiembre la Selección Mexicana debutó en el Mundial 2022 con un partido contra Polonia.

Reacciones a "El INE no se toca" en Qatar

El vídeo publicado por Sociedad Civil México este mismo martes a las 13:11 horas, poco después de finalizar el partido de México vs Polonia hoy, ha superado los 800 retweets y se acerca a los 2 mil "me gusta" y aunque los internautas aún no lo considerarían un vídeo viral ya ha generado muchas reacciones.

Algunos internautas expresaron su apoyo a la iniciativa "El INE no se toca" replicando el lema de dicha campaña que acompañaron con imágenes GIF de la afición mexicana en otros partidos o con comentarios como "Son lo máximo".

Otros mencionaron al presidente López Obrador y otros funcionarios de gobierno como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, actualmente en Qatar 2022 junto a la Selección Mexicana, para difundir su rechazo a la reforma.

Qué tendrán que contestar @Claudiashein @adan_augusto @m_ebrard y los paleros oficiales @juncalssolano @jgnaredo #EpigmenioIbarra ante el rechazo de los mexicanos en todas partes a las reformas amañadas del PG @lopezobrador_ ?

"Se va a enojar el viejo de palacio @lopezobrador"; "Si te quedó claro@lopezobrador?", entre otros.

Otros mostraron su rechazo a la iniciativa que llevó a una marchas en defensa del INE en varias ciudades de México y la embajada del país en Madrid, España.

Vídeos virales de mexicanos en Qatar

Con apenas unos días de iniciar la Copa Mundial 2022 la afición tricolor ya ha protagonizado varios vídeos virales con las 'hazañas' de los mexicanos en Qatar.

Desde el vídeo de mexicanos que hicieron a los qataríes bailar ''Payaso de rodeo'' enseñándoles a decir groserías o caminando por las calles de Doha con una bocina para transmitir el conocido mensaje para comprar fierro viajo (comúnmente escuchado en la Ciudad de México) han sido varios los sucesos virales de mexicanos en Qatar.

Respecto al vídeo del "El INE no se toca" en Qatar, la Sociedad Civil México no ha expresado detalles sobre quién o cuando fue grabado el vídeo en el cual se ven a varias personas vistiendo "la verde", llevando banderas de México y con publicidad de la Copa Mundial de Qatar 2022 en el interior del edificio por donde caminan.

¿Es verdad que darán 30 latigazos a mexicano en Qatar?

Entre los sucesos virales protagonización por la afición tricolor se encuentra el caso del mexicano que ingresó con alcohol a Qatar pese a las prohibiciones el país invitado, explicadas por el propio canciller.

Un vídeo de TikTok del usuario @ricardo84256 donde se ve a un mexicano llegar al aeropuerto de Qatar con una botella de alcohol envuelta en su jersey de la Selección Mexicana, tras lo cual se viralizó la historia de que había sido detenido y podría recibir 30 latigazos de castigo.

“Señor Marcelo Ebrard, mi hermano Agustín Jaramillo viajó a Qatar con motivo del Mundial. Las autoridades de aquél país lo mantienen incomunicado y lo último que supimos es que recibirá 30 latigazos en una plaza pública de Doha. Suplicamos su intervención”, escribió el usuario @memo_jarque en Twitter.

Al hacerse viral la petición de ayuda a Marcelo Ebrard, la Secretaria de Relaciones Exteriores informó que no hay ningún mexicano detenido en Qatar por introducir una botella de alcohol al país.

México vs Polonia: Selección Mexicana empara 0-0

La Selección Mexicana empata a cero goles en su primer partido del Mundial Qatar 2022, siendo el guardameta Guillermo Ochoa la gran figura de la contienda al detener un penal de Robert Lewandowski.

¿Cómo afecta a México empatar contra Polonia?

En un empate sin goles, tanto Polonia como México suman una unidad gracias a lo cual se colocan como el segundo y tercer lugar respectivamente del sector C. Por su parte, Arabia Saudita suma tres puntos tras su victoria contra Argentina que ocupa el cuarto lugar con cero unidades.

México se enfrentará a Argentina el próximo sábado 27 de noviembre en Qatar 2022.

