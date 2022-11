El 27N coincidirán marchas a favor y contra AMLO en Ciudad de México: 'Va a estar movidito'

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la "Marcha por la Democracia" del Frente Cívico Nacional el próximo domingo 27 de noviembre verá aún más movimiento en la Ciudad de México con al menos tres marchas simultaneas.

Hasta el momento grupos Pro-AMLO, anti-AMLO y colectivos coincidirán en el Ángel de la Independencia el domingo 27 de noviembre.

Estas son todas las marchas y eventos confirmados en la Ciudad de México para el 27N.

'El INE no se toca', ciudades de México y el mundo marchan contra reforma electoral

Con motivo de sus cuatro años de gobierno, supuestamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una marcha encabezada por él mismo este 27 de noviembre con su ruta clásica desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

“La gente quiere que marchemos”, aseguró López Obrador en la mañanera.

Desde Palacio Nacional el mandatario aseguró que la idea de la marcha le fue presentada y responde a una petición de sus simpatizantes además descartó que sea su respuesta a la marcha en defensa del INE y de rechazo a la reforma electoral que propuso su gobierno.

Su anuncio generó varias reacciones en redes sociales e incluso entre los funcionarios de la 4T, con algunos apoyando la “Marcha por la transformación” y otros criticando e incluso burlándose de la marcha de AMLO.

El senador suplente de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, por ejemplo, aseguró que aunque las marchas son positivas, la convocatoria de López Obrador divide al país y lo instó a extender la invitación a todos los ciudadanos, no solo a sus simpatizantes, ya que gobierna “para todos los mexicanos”.

Al finalizar la marcha del 27 de noviembre que dará inicio a las 9:00 horas de la mañana AMLO también realizará su informe de gobierno, mismo que dijo repetirá el 1° de diciembre como en años anteriores.

¿PARA QUÉ QUIERE AMLO HACERSE UNA MARCHA? ¿SERÁ QUE YA NO ESTÁ TAN SEGURO DEL AMOR DEL PUEBLO? ¿SABEN A QUIÉN TAMBIÉN LE FASCINABA AUTOSATISFACERSE CON SUS MARCHAS? #AmloEstaDesesperado #LaMarchaDeLosArdidos pic.twitter.com/2LI9ASVOJa — LETY MALDO (@LetyMaldo) November 16, 2022

Sigue enfurecido AMLO por la marcha del domingo. Es su único tema. Vaya que le dolió. Lo hicimos muy bien. Las calles NO le pertenecen. Que se ubique. ?????????? — Mariana Gómez del Campo (@marianagc) November 16, 2022

Razones detrás de la marcha convocada por AMLO:



No le gusta perder y quiere cambiar la percepción de que perdió su “reforma” al INE



No está haciendo una buena lectura de la realidad



Confunde su papel. Ya no es luchador social opositor, es presidente de todos



Narcisismo — Denise Dresser (@DeniseDresserG) November 17, 2022