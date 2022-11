''Canelo'' Álvarez responde a Kun Agüero tras defender a Messi: ''No seas hipócrita''

Saúl "Canelo" Álvarez sigue enfrascándose con personalidades al defender su punto de vista sobre la polémica imagen en donde a Lionel Messi se le ve pateando y supuestamente pisando la playera de la Selección Mexicana tras el partido del pasado sábado en la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El "Canelo", campeón unificado de peso supermediano, respondió al argentino e íntimo amigo de "La Pulga", Sergio "Kun" Agüero, y hasta lo tachó de "hipócrita". Y es que el exfutbolista escribió:

"Señor Canelo, no busque excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Pero esta publicación pareció no agradarle al peleador jalisciense:

"Tú también, cabrón… me escribías 'ay, ay, Canelo', y ahora mamando, no seas hipócrita, cabrón", resaltando que antes el "Kun" elogiaba al boxeador y ahora lo criticó.

El "Canelo" Álvarez está en medio de la polémica tras el partido que perdió la Selección Nacional contra la Albiceleste, pues la supuesta acción de Lionel Messi causó su enojo y hasta amenazó que el día que se lo encuentre defenderá a su país.

Layún responde al Canelo Álvarez

Uno de los que trató de calmar al púgil mexicano fue Miguel Layún, quien en le mandó un mensaje explicando la situación que se viven en los vestidores de los futbolistas.

"Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión: "Las camisetas las dejamos en el suelo pq están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, el se quita el zapato y toca la camisa solo eso",

Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones.



Te comparto mi opinión



Las camisetas las dejamos en el suelo pq están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, el se quita el zapato y toca la camisa solo eso. https://t.co/uMVFsXVOrs — Miguel Layun (@Miguel_layun) November 28, 2022

Pero la conversación no habría quedado ahí, ya que la conversación se trasladó a WhatsApp, donde ambos manifestaron su frustración debido a la situación que vive la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Además, Álvarez exhibió la conversación en sus redes sociales.

Siempre te he admirado y cómo te lo dije en wa, lo seguiré haciendo, para mi no estás haciendo más que decir lo que piensas, y eso es de valorarse!



Mi admiración y respeto está y estará. Siempre para adelante!



Abrazo grande hermano! https://t.co/JB5yzEZ4tC — Miguel Layun (@Miguel_layun) November 29, 2022

Alan Pulido arremete contra el Canelo por criticar a Messi

El jugador mexicano Alan Pulido, quien mediante su cuenta de Twitter salió en defensa de Messi y aseguró que lo hecho por el argentino en el vestido es normal.

"Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón", escribió el exjugador de Chivas.

Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Seleccion mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — PULIDO 9?? #AP9 (@alanpulido) November 28, 2022

José Ramón regaña a Failtelson y defiende al "Canelo"

Luego de que el boxeador arremetiera contra Messi, David Faitelson criticó la postura del "Canelo" y además le recordó que mejor se concentre en su carrera y en una posible pelea contra Dmitry Bivol.

Tanto el campeón unificado de peso supermedio como el periodista intercambiaron algunas publicaciones subidas de tono, por lo que José Ramón Fernández entró al quite y pidió a su compañero y colega respetar al peleador jalisciense.

"David, 'El Canelo' se merece respeto. Él es una leyenda del boxeo mexicano, ¡basta!", fue lo que escribió "Joserra" en defensa de Álvarez Barragán, aunque la respuesta de Faitelson no tardó en caer.

David, “El Canelo” se merece respeto. El es una leyenda del boxeo mexicano, basta! https://t.co/2TNRT211aF — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 28, 2022

"Yo no le falte el respeto nunca. Él sí a mí. Ahora, José Ramón, con todo respeto, si no conoces el tema y no lo sabes analizar, mejor no te metas o dile a quien te maneja estas redes que se entere primero. Buenas noches".

Yo no le falte el respeto nunca. Él sí a mí.

Ahora, José Ramón, con todo respeto, si no conoces el tema y no lo sabes analizar, mejor no te metas o dile a quien te maneja estas redes que se entere primero.

Buenas noches. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

David Faitelson es uno de los principales críticos en la carrera de Saúl Álvarez, tanto que han tenido constantes diferencias en televisión y en redes sociales, mientras que el mismo peleador reconoce que el periodista no es de su agrado.