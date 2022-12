Memo Ochoa buscará jugar su último mundial en México 2026

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Guillermo Ochoa fue presentado este jueves como nuevo futbolista del Salernitana de la Serie A en Italia y ahí volvió a confirmar lo que ha venido diciendo desde hace algunos meses sobre sus planes a futuro en este deporte.

El exportero del América insistió en su conferencia de presentación con el equipo italiano que busca estar en alto nivel rumbo al 2026 para jugar la Copa del Mundo y luego de ahí ponerle fin a su carrera como arquero.

"Mantengo la ilusión de continuar en un alto nivel y por supuesto es mi sueño jugar el próximo Mundial, que será en México y poder terminar mi carrera con esa Copa del Mundo", dijo el guardameta tapatío.

Cabe recordar que en Qatar 2022 Ochoa cumplió ya cinco justas mundialistas con la Selección Mexicana (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Por otro lado, sobre su llegada al futbol de Italia lo calificó como una "linda oportunidad que no podía dejarla pasar".

"Me han dicho los objetivos del club, me han contado del crecimiento y el futuro de la escuadra y el proyecto me gustó mucho", apuntó "Memo".

Eso sí, confirmó que hubo algunas otras ofertas: "Atrás de esta decisión había más opciones, pero no quería dejar pasar más tiempo, terminé la Copa del Mundo y quería ponerme a trabajar, a sumarme a un proyecto y la Salernitana me gustó mucho". Además, agregó lo complicado que ha sido encontrar clubes en el viejo continente por ser latinoamericano y explicó su situación pues desde hace algún tiempo ya cuenta con pasaporte español.

"La situación como portero no es sencilla como latino para encontrar un equipo en Europa. Yo soy el primer portero mexicano que juega en Europa. encontrar equipo años atrás con la plaza extracomunitaria para un portero era difícil, pero ya tengo el pasaporte español y es más fácil, pero el pasaporte lo conseguí hace tres años y medio", finalizó.