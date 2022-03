Barras bravas en México: ¿Qué son, cuáles son las más violentas y cuándo llegaron?

Luego de la tragedia que hubo en el partido Querétaro vs Atlas debido a las "porras" de los respectivos equipos, entre los usuarios surgió la duda de qué son las barras bravas, cómo surgieron en México y cuáles son las más peligrosas en nuestro país y en el mundo. Aquí todos los detalles.

¿Qué son las barras bravas y cuál es su origen?

El término "barra brava" surgió en Argentina a finales de 1950 cuando se formaron oficialmente los grupos de hinchas (aficionados) luego de la muerte de Alberto Linker de 18 años a manos de la policía al terminar un juego entre River Plate y Vélez Sarsfield.

Estos grupos son conformados por los seguidores y fanáticos que apoyan a un equipo de fútbol, sin embargo, tienen posturas muy radicales y en casi todos los casos, su comportamiento es violento. Se caracterizan por tener códigos bien definidos y durante los partidos suelen cantar desde las tribunas, pintarse con los colores del club y hasta tatuarse el escudo; por supuesto van con la vestimenta adecuada y en el estadio tienen su propia zona establecida, la cual adornan con mantas y otros objetos alusivos al equipo.

En México, las barras bravas llegaron en la década de los 90 gracias a Andrés Fassi, Vicepresidente del Pachuca, quien en 1996 creó la "Ultra Tuza" con la idea de traer al país azteca la cultura que en Argentina ya era una sensación. Después de esto, los demás equipos copiaron dicha idea y empezaron a crear sus propias porras, hasta que de un momento a otro, todos los clubes del fútbol mexicano ya contaban con su barra.

Por su parte, en Europa, a este tipo de grupos que usan la violencia mientras apoyan a sus equipos de futbol se les conoce como hooligans mientras que en otros países como Rusia se les conoce como ultras.

¿Conoces a la Ultra Tuza del Pachuca? pic.twitter.com/eb14bQRZo4 — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) August 13, 2017

Las barras bravas mexicanas más violentas

Atlético San Luis: La Guerrilla.

La Guerrilla. Cruz Azul: La Sangre Azul.

La Sangre Azul. Tigres: Libres y Lokos.

Libres y Lokos. Monterrey: La Adicción.

La Adicción. Chivas: La Irreverente / Legión 1908.

La Irreverente / Legión 1908. Toluca: La Perra Brava.

La Perra Brava. América: La Monumental / Ritual del Kaos.

La Monumental / Ritual del Kaos. Pumas: La Rebel / La Plus.

Las barras bravas más peligrosas del mundo

Boca Juniors: La 12 (Argentina).

La 12 (Argentina). River Plate: Los borrachos del Tablón (Argentina).

Los borrachos del Tablón (Argentina). PAOK: Fans del PAOK (Grecia).

Fans del PAOK (Grecia). Galatasaray: UltrAsian (Turquía).

UltrAsian (Turquía). Estrella Roja: Ultra Bad Boys (Serbia).

Ultra Bad Boys (Serbia). Lazio : Irriducibili (Italia).

: Irriducibili (Italia). Palmeiras: Mancha Alvi-Verde (Brasil).

Mancha Alvi-Verde (Brasil). Real Madrid: Ultras Sur (España).

Ultras Sur (España). Catania: Curva Nord (Italia) Catania.

Curva Nord (Italia) Catania. Colo-Colo: Garra Blanca (Chile).

¿Por qué piden la desaparición de las barras bravas en México?

Dentro de las barras bravas existen jerarquías y los miembros de más alto nivel en ocasiones reciben pagos nominales por parte de los dirigentes de clubes o incluso comisiones por negocios o la venta de algún jugador.

La verdadera causa de estos pagos no es otra más que la extorsión por parte de las barras a los dirigentes, amenazas hacia su seguridad y la de sus familiares si no se da el correspondiente dinero como recompensa a su entrega y apoyo incondicional a un club.

Las peleas entre barristas son comunes dentro y fuera de los estadios, llegando incluso a la muerte de los participantes en estas riñas por ‘defender’ los colores de un equipo y su historia. Es ahí cuando nos percatamos que, en estos casos, el deporte es simplemente un pretexto para hacer uso de la violencia en un intento por obtener notoriedad mediática tal y cómo ocurrió en el partido de Querétaro vs Atlas el pasado sábado 5 de marzo en el estadio "La Corregidora".

Los actos más violentos de las barras bravas en los últimos años

El conflicto entre las aficiones del Querétaro y Atlas no surgió de forma espontánea, sino que tiene una historia que se remonta al 2007. Los Gallos luchaban por no descender, así que iban con todo por una victoria en la última fecha del torneo contra Atlas. Al finalizar el encuentro de la última Jornada del Clausura 2007, las barras de ambos conjuntos: La Resistencia Albiazul y la Barra 51 se encontraron afuera del recinto e iniciaron un enfrentamiento que dejó a varias personas lesionadas y detenidas.

Lo mismo sucedió en los años 2010 y 2013, donde también hubo riñas, lesionados y detenidos, puesto que por lo grave de la situación, la policía tuvo que intervenir, desafortunadamente, esto no sucedió el sábado pasado, pues las autoridades no hicieron nada para evitar la tragedia entre Querétaro vs Atlas.

Por otra parte, en el partido entre Veracruz y Tigres de la jornada 7 del Clausura 2017, André-Pierre Gignac anotó un gol y fue a festejar a una parte de las gradas donde estaba su familia, sin embargo los aficionados locales se sintieron agredidos y esto provocó un enfrentamiento entre seguidores de ambos clubes.

Sin embargo, esta rivalidad no es la única que existe entre las barras bravas mexicanas, pues así como este último enfrentamiento, el fútbol en México se ha visto manchado varias veces por este tipo de actos violentos. Aquí te dejamos un hilo de Twitter en el que podrás encontrar testimonios de varios usuarios y aficionados que han presenciado riñas entre las porras de sus equipos.

Afuera del Azul nos corretearon seguidores de Pumas.

Y en CU nos sacaron antes del estadio porque ya nos estaban aventando cosas desde pebetero https://t.co/Tu7Xlz1bvz — Raúl Cárdenas Rico (@raulm_cr) March 7, 2022

Semifinal del 2015. Chivas 0-3 Santos.

Veníamos de regreso a Torreón y nos paramos en un restaurante ya a las afueras de Guadalajara.

Llegaron elementos de la barra de Chivas a querer golpearnos e intimidarnos con piedras.



Nos encerramos en el baño. Habían niños y mujeres. https://t.co/GoQ1WWopIb pic.twitter.com/7P3y5rlqZv — Francisco Torres (@paqotorres) March 7, 2022

“Nomás porque viene con su morrita para qué vea que no somos pasados de verga” : Las amenazas de dos de “La Adicción” en el BBVA el año pasado jaja



Ojalá ya prohiban su entrada y se disuelvan TODAS las barras en México ?? https://t.co/poiLcme24s — Jersey Santos Laguna - Andrés ? (@JerseySantosLag) March 7, 2022

En CU los de la mierdel nos corretearon hasta el metro copilco,



Llegando al Azteca por insurgentes los de la Legión1908 nos agredieron



Saliendo de un atlas america,la barra51 nos agredió y traía a mi hijo.



Saliendo de CU me toco ver como golpearon a 2 por playera del ame https://t.co/tLXJN31g99 — iPiojito (?’`–’´)??? (@iPichojos) March 7, 2022

2013 Pumas vs América ... transbordando rumbo a Tacuba línea naranja, Unos pndjos del rk me quisieron golpear por tan solo llevar mi jersey de Pumas. Afortunadamente los policías y la gente se percató, solo tenía 17 años e iba sola hsdp. ????????? https://t.co/O4WBrg7SFh — Elizabeth Rami? (@andyy_rc11) March 7, 2022

En Veracruz vivía cerca del Pirata Fuente y siempre me tocó ver peleas entre barras y como apedreaban los camiones visitantes.



vs América, vs Pumas, vs Puebla y me tocó presenciar aquella trifulca contra Tigres en 2015. https://t.co/fhQ6Rlh8Om — Xibalbá. (@GJSolano_) March 7, 2022

¿Qué pasó en el partido de Querétaro vs Atlas?

Durante el partido de Querétaro ante el Atlas en el estadio "La Corregidora" se vivieron momentos muy violentos, luego de durante los primeros 17 minutos de la segunda mitad, aficionados de los gallos blancos y de los rojinegros protagonizaron una riña que dejó decenas de heridos.

La violencia duró varios minutos y se extendió hasta la cancha, por lo que el partido terminó suspendiéndose. Sin embargo, vídeos captados desde diversas partes del recinto comenzaron a ser difundidos en redes sociales, en donde se exhibe a aficionados desnudando, pateando y golpeando con múltiples objetos a seguidores del equipo rival.

¡TARDE LAMENTABLE! ???



La violencia de apoderó de La Corregidora y los altercados se trasladaron al terreno de juego...



Querétaro 0-1 Atlas#GallosxFOX pic.twitter.com/m8NN7ktvME — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2022

¿Cuántos muertos hubo en Querétaro vs Atlas?

De acuerdo a las declaraciones que ofreció el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que ninguna persona perdió la vida en los hechos violentos y dispuso que María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Secretaria General de Gobierno de Querétaro, será la encargada de difundir la información oficial para evitar la propagación de rumores sobre estos hechos.

Asimismo, reveló que se ofrecerá información con total transparencia del estado de salud, tratamientos, así los resultados de análisis toxicológicos de todos los involucrados.