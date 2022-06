Checo Pérez: Ella es la mujer con la que ''engañó'' a su esposa tras el GP de Mónaco (FOTOS)

Comparta este artículo

Checo Pérez está atravesando por una de sus peores polémicas, pues luego de que ganara el Gran Premio de Mónaco fue captado en una fiesta, y posteriormente en un yate, con una mujer que no era su esposa, Carola Martínez, quien apenas hace unas semanas acaba de dar a luz a su tercer hijo. Ahora, a tan solo unos días de este escándalo, se ha revelado quién es la mujer con la que estaba Checo Pérez durante el festejo del GP de Mónaco.

Checo Pérez: ella es la mujer con la que "engañó" a su esposa

Sería una modelo ucraniana llamada Khrystyna con la que Checo Pérez le habría sido infiel a su esposa Carola Martínez, luego de ganar el GP de Mónaco el pasado domingo 29 de mayo.

Khrystyna es fanática de la Fórmula 1 y en especial de Sergio "Checo" Pérez, el piloto mexicano que ha conseguido ya varios logros en este deporte. Ella es una de sus más fieles seguidoras y así lo demostró en esta foto en la que, literalmente, le dice que es su piloto favorito y además, su "amor platónico".

“Conoce a la nueva adicta a la F1. Yo????????????!!! Y mi piloto favorito y crush Checo Pérez”

La modelo originaria de Ucrania tiene actualmente 25 mil seguidores en su cuenta de Instagram y ahí aprovecha para compartir un poco de su vida en pasarelas, sesiones de fotos y más. Además de ser fanática de la Fórmula 1, al parecer también es amante del ejercicio y de la vida fit, pues de vez en cuando igual comparte sus rutinas de ejercicio y fotos en el gimnasio.

Así fue la fiesta del Checo Pérez en Mónaco

Tras salir con la victoria del GP de Mónaco, Checo Pérez primero celebró con Felipe Calderón, expresidente de México, con quien se dio un chapuzón en una pisicina.

Por la noche, decidió salir a festejar con varios amigos y ahí fue captado en una discoteca con varios de sus compañeros pilotos, entre los que destacaron Carlos Sainz, sin embargo, llamó la atención que Checo Pérez estaba bailando muy cerca de una mujer que no era su esposa. Hasta ahí, no había nada "raro", pues el vídeo que se volvió viral no captó nada fuera de lo normal.

Sin embargo, horas después, Checo Pérez decidió seguir la fiesta en Mónaco en un yate donde además de ser visto un poco borracho, también se filtraron varios vídeos e imágenes en los que se puede ver como está "abrazando" a una mujer que tampoco era su esposa, Carola Martínez.

Ante dicha situación se encendieron las alarmas y enseguida comenzaron los rumores sobre una posible infidelidad por parte del piloto mexicano y pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, Carola Martínez, esposa del Checo Pérez, cambió su foto de perfil en Instagram; eliminó la que tenía en la que salían ambos el día de su boda y puso una en la que sólo sale ella.

Cabe mencionar que el día de ayer, 1° de junio, la pareja cumplió tres años de casados. Se unieron en matrimonio en 2018 y actualmente tienen tres hijos: Sergio Pérez Jr., Carlota y Emilio.