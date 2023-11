El Barcelona vino de atrás y con una soberbia actuación de Robert Lewandowski derrotó (2-1) al Alavés, un resultado que le permite mantener no dejar escapar al Real Madrid y Girona.

La victoria blaugrana calmó la presión sobre el atacante polaco, que volvió a marcar tras seis partidos de no lograrlo en LaLiga.

Por desgracia, su doblete pasó a segundo término con el final del partido, al darse a conocer unas imágenes en las que se puede ver al exjugador del Bayern Múnich tener un gesto negativo con el joven Lamine Yamal, quien apenas tiene 16 años de edad.

Todo ocurrió después de un ataque fallido del cuadro culé, en el que Yamal no le dio un pase a Lewandowski, quien le reclamó y se negó a darle la mano.

🚨😬| Robert Lewandowski refused to high-5 Lamine Yamal today..



Only 16 years old, should Lewandowski be acting like this?



pic.twitter.com/N387nePjH7