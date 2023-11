Miró Lupita Quintal Catzín una foto del Archivo del Diario y casi lagrima. Era la primera imagen publicada de ella, en 2007, combatiendo con su amiga Laura Charruf.

Y hoy, a largos 16 años de distancia, es la referente del karate mexicano. La “Capi”, recién desempacada de Santiago de Chile, donde ganó la medalla de oro en karate, no duda en decir que “ha merecido la pena cada momento que he dedicado a practicar karate”.

Y con ello, se incluyen sacrificios, largas temporadas fuera de casa, lesiones, terapias.

“Un sinnúmero de aprendizajes, de sinsabores, de ratos que a veces te hacen pensar en tirar la toalla, pero, cuando logras metas como las de este año, como son las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos de Santiago, te das cuenta que todo sacrificio tiene su recompensa”.

Lupita Quintal, campeona panamericana en karate, visita el Diario de Yucatán.-foto de José Valerio Caamal Balam

A Santiago, confiesa en larga plática en Grupo Megamedia, llegó acarreando una lesión que le implicó estar varios días sin entrenar.

“Tenía los recuerdos de lo vivido en anteriores Panamericanos, con lesiones y fuera del podio, pero esta vez no me iban a doblegar. Y vaya que uno aprende a que el poder de la mente es enorme, porque, entre terapias día y noche, dediqué tiempo a pensar, a reflexionar. Y el juego mental me ayudó a la hora de la verdad”.

Una de las leyendas que ilustran las paredes del Diario dice: “Si el plan no funciona, cambia el plan, no cambies la meta”. Y así, cambió su estrategia: mentalmente, llegó al tope; con la rodilla vendada y peleó por ese oro que, hoy en día, la tienen en todo lo alto del karate panamericano.

