El comisionado de la NFL Roger Goodell cree que el fútbol americano será un deporte global en la próxima década y que su liga va con todo en ese empeño. Ello incluye, según informó Goodell ayer, añadir otra plaza internacional para la temporada regular del próximo año. No dio detalles, pero Brasil y España son favoritos y se espera que haga el anuncio en uno o dos meses.

“Estamos entusiasmados por eso”, indicó Goodell sobre ingresar a un nuevo mercado. “No veo expandiendo el número de franquicias como expandir la oportunidad para que la gente disfrute el juego”.

Goodell habló en un foro que incluyó a oficiales de los equipos de Las Vegas y eventos para promocionar el Super Bowl, que se disputará en el Estadio Allegiant el 11 de febrero.

Aseguró que los duelos de campeonato volverán muchas veces más a Las Vegas después de esta campaña.

“Creo que probablemente hace 10 años no hubiera dicho que me vería aquí sentado viendo un Super Bowl”, aseguró Goodell. “Pero no me sorprende, pues creo que los líderes de la comunidad vieron la oportunidad y tuvieron una visión. Algo que he visto, cuando se involucran, van a obtener algo”.

Goodell indicó que este año se vendieron todos los espacios de publicidad para el Super Bowl antes de lo normal, según CBS.

Los Super Bowls estaban siendo considerados el máximo evento deportivo que jamás ha ocurrido en Las Vegas, una ciudad conocida por recibir eventos de gran magnitud, incluyendo la Fórmula Uno el mes pasado.

Ahora la ciudad está siendo conocida como una ciudad de equipos deportivos y los Raiders han sido una parte importante.

Goodell aseguró que Las Vegas les ayuda en su misión de crecer el deporte en el mundo debido a que es un destino internacional.

Estará ausente

Trevor Lawrence, quarterback estelar de los Jaguares de Jacksonville, tiene un esguince en el tobillo derecho y según informó el equipo no hay fecha programada para que vuelva a la actividad.

“No voy a imponerle un cronograma a Trevor. No lo pondré en una situación que comprometa su lesión, vamos a observarlo y ya veremos cómo está en un par de días”, afirmó el entrenador de los Jaguares, Doug Pederson, en conferencia de prensa.

Lawrence se lastimó el tobillo el lunes en la derrota de Jaguares en tiempo extra por 31-34 ante Cincinnati en el juego que cerró la Semana 13 de la temporada.

El mariscal de campo abandonó el partido al final del último periodo del tiempo regular luego de que fue pisado por su compañero Walker Little, acción que provocó que se torciera el tobillo.

Trevor se levantó ayudado por el defensivo de Cincinnati, Trey Hendrickson, pero de inmediato volvió al césped, se quitó el casco y lo lanzó con rabia al campo en señal de dolor y frustración porque sabía que tendría que abandonar el duelo.

El quarterback dejó el estadio con una bota ortopédica apoyado en muletas.

Ayer fue sometido a estudios que arrojaron, según Doug Pederson, que la lesión no requerirá un procedimiento más intrusivo, por lo que no está descartado para jugar ante los Cafés.

“No creo que una cirugía sea un medio necesario en este momento debido a la ubicación de la lesión que es en la parte superior del tobillo derecho, no es por lo que la cirugía esté justificada”, abundó el coach.

Es la segunda vez en la temporada que Lawrence sufre un esguince, el anterior lo tuvo en la rodilla en la Semana 3, incidente que no le impidió volver para la siguiente jornada.

El nacido en Knoxville, Tennessee, ha sido titular en 46 juegos consecutivos desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2021.— EFE Y AP