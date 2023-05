Chivas Vs. Tigres: Exjugador del Guadalajara es ''exhibido'' revendiendo boletos para la final

MÉXICO.— Este domingo 28 de mayo en el estadio Akron se llevará al cabo el partido de vuelta entre Chivas y Tigres, donde el ganador se convertirá en el campeón del Clausura 2023. Debido a la importancia de este juego varias personas de forma desesperada han intentado conseguir boletos, es así como algunos han pensando en recurrir a los revendedores.

No obstante, en redes sociales, usuarios han reportado que un exjugador de las Chivas del Guadalajara andaría ofreciendo entradas para el partido solo que el precio de éstas rebasa los 30 mil pesos, ¿de quién se trata?

¿Quién es el exjugador de Chivas que fue ''exhibido'' revendiendo boletos para la final?

Para sorpresa de varios 'chivahermanos', internautas han dado a conocer que Jorge Enríquez García, mejor conocido como 'Chatón', quien fue jugador del Guadalajara hace años, pasó de ser un elemento de los rojiblancos a convertirse en un "revendedor".

'Chatón' Enríquez es señalado de revender boletos para la final

De acuerdo con internautas, Jorge 'Chatón' Enríquez, desde su propia cuenta de Twitter, promocionó sus servicios como revendedor de boletos.

“Todavía me quedan boletos para el que quiera. Los que no a verlo en su casa”, escribió el exjugador de Chivas en la red social.

Ahuevo todavía me quedan boletos pal que quiera!!! Los que no a verlo en su casa uD83CuDF9F?uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) May 27, 2023

Asimismo algunos cibernautas afirmaron haber visto capturas de pantalla en las que se muestran sus supuestas conversaciones con el exjugador para conseguir un boleto, porque recordemos que si los revendedores está haciendo de las suyas es porque los boletos ya están agotados.

"Los aficionados buscando boletos y el 'Chatón' revendiendo a diestra y siniestra descaradamente...", escribió un usuario en Twitter acompañado de una imagen donde supuestamente el exjugador de Chivas le ofrece boletos en 25 mil, 30 mil y 35 mil pesos.

Exjugador de Chivas reacciona tras ser "exhibido" vendiendo boletos hasta en 35 mil pesos

Luego de que el también medallista olímpico fuera exhibido supuestamente vendiendo boletos para el partido de Chivas contra Tigres, 'Chatón' Enríquez, respondió de manera irónica a las críticas de los internautas, quienes consideraron un abuso de su parte ofrecer entradas con precio que oscilan entre los 25 y 35 mil pesos.

Sin embargo, su publicación solo aumentó el enojo de los cibernautas, quienes criticaron su "cinismo". Ante esto Jorge 'Chatón' Enríquez García compartió otro mensaje con el que intentó aclarar la polémica que ya se había desatado en redes sociales.

"No tengo... dejen de mam*%&!. Pero parece que si tienen mucho dinero pa pagar. No he vendido ni uno jajajajajaja ni para mí", apuntó el exjugador del Guadalajara.

Y agregó: "Si cuando era jugador me valía ma*@$%& su opinión, imagínate ahorita!... Buenas noches, arriba las Chivas, la doble moral y la reventa", concluyó Enríquez, quien se mostró disgustado con los usuarios que lo estaban criticando por supuestamente revender boletos.

Cabron no tengo es la que dejen de mamar pero parece que si tienen mucho dinero pa pagar no he vendido ni uno jajajaja ni para mi uD83EuDD23uD83EuDD23 https://t.co/JaPRgVOhSI — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) May 27, 2023

Si cuando era jugador me valía madres su opinión imagínate ahorita! Soy mil veces pero de lo que creen! Buenas noches! Arriba las chivas, la doble moral y la reventa uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) May 27, 2023

Cabe destacar que aunque un internauta exhibió al 'Chatón' Enríquez mostrando que el exjugador de la Chivas le ofreció boletos, hasta el momento no se ha podido comprobar que las capturas hayan sido reales.

Pero horas más tarde de compartir varios tuits a modo de respuesta a los comentarios y críticas de que está revendiendo boletos para la final entre Chivas y Tigres, compartió un vídeo con el que dio continuidad a la polémica en la que se vio envuelto.

Buenos días!!! Habrá lleno total ??uD83EuDD0D ahí les dejo a los llori negros que se siguen manifestando pidiéndome boletos uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 un tengo!!! Pero ya cuestan 45 mil! uD83EuDD11 pic.twitter.com/5PxyahnceH — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) May 27, 2023

uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83DuDD95uD83CuDFFB mira mama de pura reventa uD83EuDD11uD83EuDD11uD83EuDD11 y Talachas #MeLaPelan pic.twitter.com/QrYbUtQmzz — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) May 27, 2023

Te puede interesar: Final Liga MX Chivas Vs. Tigres en VIVO: Fechas y horarios