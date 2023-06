Toros, arte y sentimiento por medio de las palabras

Amigos aficionados…

Muchos lectores, entre conocedores y no, reaccionaron ante el artículo publicado el martes pasado sobre la expresión que quizá sea la más conocida e internacional de la fiesta brava: el “olé” que describe y desgrana el abogado Rafael Ramos Vázquez en “Punto de vista…”

Y como tenía guardado por allá algunos temas, les di lectura y comparto hoy varias frases conocidas del toreo, de sus protagonistas directos que son los toreros, letrados, Nóbeles, cantantes y demás. Eso, con el fin de reiterar, una y otra vez, que esto de la afición hacia la más bella de todas las fiestas es sencillamente universal.

Aquí, algunas que tomé del internet. Seguramente en la mente de ustedes habrá alguna más.

Vea usted si no…

“La fiesta de los toros tiene futuro. Siempre habrá locos maravillosos”, de Antonio Chenel “Antoñete”.

“Cada vaca... con su toro”, frase popular que se escucha entre los taurinos.

“Hay que ser muy hombre y muy torero dentro y fuera de la plaza”, de Pablo Lozano, que fue empresario, ganadero y mecenas de muchos toreros.

“La tendencia de un toro de lidia es la nobleza. No tiene que ser cobarde, pero sí noble”, de Fernando Lozano, que fue matador.

“Yo creo que los antitaurinos, no sé si todos, utilizan la cabeza para embestir y no para pensar”, de Fernando Savater; así se refería el escritor español de nuestros amigos antitaurinos.

“Me rebelo contra los que quieren quitarme lo que es mío, mi vida”, de Santiago Martín “El Viti”, con respecto a #FuerzaNovilleros, propósito que dicho sea de paso rindió frutos puesto que en Bogotá hay toros gracias a la suma de esfuerzos.

“Si quieres salir de algo, sales. Pero tienes que querer de verdad”, de José Miguel Arroyo “Joselito”, figura mundial del toreo.

“Una cosa que he aprendido es que no hay que buscar el triunfo sino tu propio camino”, de Sebastián Castella, figura francesa.

“No me gusta aparentar lo que no siento”, de José Tomás, el monstruo de Galapagar; no es muy dado a hablar pero cuando lo hace exhala este tipo de frases, llenas de sentimiento.

“Mantendré mi posición de estar a favor de las corridas de toros”, de Mario Vargas Llosa. Quien mejor que un reconocido literato peruano, Premio Nobel, para defender a los toros.

“La búsqueda de la imposible perfección es lo que te hace soñar”, de Enrique Ponce, el maestro español que imprime sentimientos a cada paso y cada cite.

“No voy a escupir en el plato que me ha dado de comer porque sería de necios”, de Miguel Bosé, el hijo del gran Luis Miguel Dominguín y gran cantante, el cual muestra respeto a la fiesta brava con esta frase.

“Siempre apoyaré la Fiesta. Ya soy algo mayor pero estaré al frente del timón mientras el cuerpo aguante”, así lo expresó Juan Carlos I, rey de España. Todas las clases sociales burguesas y de barrio a favor de la gran fiesta taurina.

“Siempre he sido muy taurino y cada uno se expresa y transmite su alegría con lo que siente”, de Sergio Ramos, multicampeón de fútbol con Real Madrid y que celebró sus títulos toreando con el capote en la cancha.

“De niño nunca soñé ser cantante, yo soñaba ser torero”, de Joaquín Sabina, el genio de la canción.

Y las muchas más. Gracias, tauromaquia.