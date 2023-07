A qué hora y dónde ver los partidos de la jornada 1 de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado continúa la acción en la Liga MX con la primera jornada del Apertura 2023.

Tres partidos destacados donde entra en acción el campeón del fútbol mexicano, el último súper líder y uno de los cuatro grandes.

El Atlético de San Luis recibe al Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras, con la expectativa de ver el debut oficial de Fernando Ortiz como estratega de Rayados, equipo que no ha anunciado ningún refuerzo para este torneo y que sigue a la espera de "la bomba" que José Antonio Noriega, el presidente deportivo, fue a buscar al continente europeo.

Más tarde, el campeón del futbol mexicano, los Tigres de Robert Dante Siboldi, vivirán una auténtica fiesta ante su gente cuando reciban al Puebla, equipo con el cual empezaron su camino a la octava estrella.

Finalmente, la Máquina cierra las actividades del sábado en la cancha del Estadio Jalisco cuando enfrente al Atlas, con la misión de empezar con el pie derecho el primer torneo con Ricardo Ferretti desde la primera jornada.

Horarios de los partidos de la Jornada 1 Apertura Liga Mx

ATLÉTICO DE SAN LUIS VS MONTERREY - HORA: 17:00 horas - TRANSMISIÓN: ESPN TIGRES VS PUEBLA - HORA: 19:00 horas - TRANSMISIÓN: TUDN ATLAS VS CRUZ AZUL - HORA: 21:10 horas - TRANSMISIÓN: TUDN