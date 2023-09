“Checo” busca ser competitivo con Red Bull

El mexicano Sergio Pérez afirmó que en Red Bull no entendieron “lo que fue mal” en el Gran Premio de Singapur, en el que firmaron su peor resultado del año, pero a la vez se mostró confiado en que vuelvan a ser competitivos en Japón, que “debería ser uno de los mejores trazados” para ellos.

“El objetivo en Japón es estar de vuelta, no entendimos lo que fue mal o lo que no funcionó en Singapur, aunque tenemos algunas ideas. Pero el circuito es tan diferente que no hay una razón para pensar que no seremos fuertes en Suzuka. Este debería ser uno de los mejores trazados para nosotros”, aseguró Pérez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón que arranca hoy.

“Hay algunos indicativos de que nos confundimos con la configuración del coche, aunque fuimos más competitivos en la carrera que en la clasificación”, añadió.— EFE