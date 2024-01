Las polémicas no sueltan a Julio César Chávez Jr quien inició el 2024 como tendencia debido a las fuertes acusaciones en contra de su padre, Julio César Chávez González.

A través de un vídeo que circula en Youtube, el boxeador explotó ante las cámaras y criticó no solo a su papá, sino también a toda su familia. Incluso, llamó “basura” al deportista e hizo fuertes declaraciones al respecto, pues incluso dijo que quería matarlo y lo acusó de secuestro.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. La hizo pedazos, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó dañada para toda la vida por ese güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”., comentó

Dicha respuesta de Julio César Chávez Jr ocurrió en una dinámica que realizó el pugilista de 37 años de edad con sus seguidores, asegurando que da este tipo de declaraciones para no quedarse callado ante los supuestos abusos que ha sufrido.

“Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos, ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, agregó el Junior.

Además, Junior señaló que Chávez intentó asesinarlo y afirmó que a todos los van a meter a la cárcel por complicidad.

“Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos… que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente”.

Julio César Chávez responde a su hijo

A través de su cuenta de Twitter, el pugilista Julio César Chávez dedicó unas palabras a su hijo:

“Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo y ojalá, Dios quiera, que te caiga un rayito de luz y deja de hablar pendejad*s”.

Sobre las declaraciones que le han hecho de por qué no lo ayuda, Chávez confesó que su hijo vive en Estados Unidos y ahí las leyes son muy diferentes:

“Si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro (….) De todas las cosas que ha dicho que sigue ofendiendo o lastimando a su esposa, a mí, de todas las pendejadas que dice”.

Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

En otro video difundido en redes sociales, el boxeador dijo que estaba muy triste por la situación de su hijo:

“Las cosas han empeorado muchísimo… las leyes son otras, me tiene restringido, dice que ya no soy su papá. Me da mucha tristeza, mucho sentimiento”.

Lee aqui: Jenni Hermoso es presentada como nueva jugadora de Tigres UANL