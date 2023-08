El grupo Brics, ¿nuevo orden mundial o un contrasentido en sí mismo?

JOHANNESBURGO, Sudáfrica.— “Juntos, los países Brics representan una cuarta parte de la economía mundial, constituyen una quinta parte del comercio mundial y albergan a más del 40% de la población mundial”, subrayó Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, durante la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del grupo de economías emergentes Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el pasado miércoles 23 de agosto, en el Centro de Convenciones de Sandton, distrito financiero de Johannesburgo, sede del evento.

¿Qué es el grupo Brics?

En el año 2006, Brasil, Rusia, la India y China crearon el grupo BRIC, nombre formado por las iniciales de cada nación y al que se unió Sudáfrica en el año 2010 añadiendo al acrónimo la letra S.

El bloque representa más del 42 % de la población mundial y el 30 % del territorio del planeta, así como el 23 % del producto interior bruto (PIB) y el 18 % del comercio mundiales.

Los Brics, es una asociación y grupo económico, político y social formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se integrarán a partir del 1 de enero de 2024, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, según se dio a conocer al concluir la XV Cumbre del grupo.

Interés en el grupo

Actualmente, cuarenta países han expresado interés en ingresar en ese club, según el gobierno de Sudáfrica, que ha recibido expresiones formales de interés de los líderes de 23 países, incluidos Argentina, Irán, Arabia Saudí, Bolivia, Cuba, Honduras, Venezuela, Argelia o Indonesia.

¿Cómo surge la organización?

Brics es el acrónimo de una asociación económica-comercial de las cinco economías nacionales emergentes que en la década de los años 2000 eran las más prometedoras del mundo.

El origen del acrónimo BRIC data de 2001 y fue acuñado por el economista Jim O'Neill, de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, quien creó el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes de ese momento, se refirió a las economías emergentes cuya población y actividad crecían a ritmos importantes, sin embargo, los países no asumieron la idea oficialmente hasta el año 2008.

Los países Brics fueron considerados el paradigma de la cooperación Sur - Sur.

¿Qué tienen en común?

Estas naciones tienen en común una gran población, un enorme territorio, una gran cantidad de recursos naturales, el dinamismo del crecimiento de su producto interno bruto (PIB) y la participación en el comercio mundial, lo que los hace atractivos como destino de inversiones.

Población: China e India tienen una población superior a los mil cuatrocientos millones, Brasil encima de doscientos y Rusia por encima de los ciento cuarenta millones.

Territorio: Suman casi 38.5 millones de kilómetros cuadrados, que les proporciona dimensiones estratégicas continentales así como una gigantesca cantidad de recursos naturales.

La XV Cumbre de los Brics en Sudáfrica

En la XV Cumbre de los Brics, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció que Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habían sido invitados a unirse al bloque.? La membresía plena entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

En el foro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la creación de una moneda de referencia del bloque dentro de una mayor integración financiera.

El líder brasileño abogó por la adopción de una unidad de cuenta de referencia para el comercio entre los países Brics, y dejó en claro que no sustituirá a las monedas nacionales de estos países.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó que, en el terreno económico, los cinco países de los Brics superan al Grupo de los Siete países más desarrollados, conocido como G7, en paridad de poder adquisitivo.

Además, consideró un proceso irreversible la renuncia al dólar en los intercambios y transferencias entre la alianza Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.

“Como resultado, el porcentaje del dólar en las operaciones de exportación e importación en el marco de los Brics disminuyó. El pasado año ascendió sólo al 28.7%”, destacó el mandatario ruso sobre la llamada “desdolarización” de las economías del bloque, que éste busca contrarrestar con el impulso de monedas locales para comerciar.

Los Brics, un contrasentido en sí mismo

Tras la XV Cumbre de los Brics en Sudáfrica, el editorialista Jorge Castañeda Gutman, publicó su artículo "Por fin un acierto" en el Diario en el que presenta su punto de vista sobre el grupo de los Brics.

En su artículo, Castañeda Gutman aseguró que fue un acierto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el que México no solicitara ni insistiera en un posible ingreso al grupo de los Brics.

El exsecretario de Relaciones Exteriores de México (2000-2003), asegura que el grupo de los Brics "es un contrasentido en sí mismo".

Y agrega, "Incluye a dos dictaduras (China y Rusia), una democracia en plena deriva autoritaria (India), y dos democracias amenazadas (Brasil y Sudáfrica). Pero no tiene ninguna coherencia, salvo la que le dio Jim O’Neill, de Goldman Sachs, hace veinte años, cuando se refirió a economías emergentes cuya población y actividad crecían a ritmos elevados".

El político mexicano señala en su artículo que hoy existe una contradicción fundamental dentro de los Brics. "China no es parte del llamado Sur global, de lo cual se jactan los Brics de ser representantes, ni en el sentido geográfico, ni en el sentido económico. Todo su territorio se encuentra al norte del Ecuador y hasta del Trópico de Cáncer. Sobre todo, no es una economía emergente, no es una economía en desarrollo; tiene el PIB más grande del mundo en PPP, y el segundo en precios corrientes. Es la fábrica del orbe y una potencia militar, tecnológica y financiera sin parangón, fuera de Estados Unidos".

Jorge Castañeda también destaca lo que tienen en común China y los países del Brics: "Lo único que tienen en común China y la India son el número de sus habitantes y un comercio importante entre ambos, de la misma manera que Brasil sí le vende materias primas a China y nada más".