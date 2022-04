Plaza Grande: oleada de jubilaciones de maestros yucatecos ante quiebra del Isstey

La cultura, por los aires

La secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, sí que sabe generar recursos públicos para el Estado, porque hace unos días el Diario Oficial del Estado publicó el Acuerdo 46/2022, donde informa del precio por la renta de espacios, teatros y servicios artísticos que proporcione el gobierno estatal.

La renta del Teatro José Peón Contreras para un evento de seis horas es de $40,000, la del Armando Manzanero, $30,000; Daniel Ayala, $15,000; Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya, $40,000, y plaza exterior del mismo museo, $30,000. En el caso de servicios artísticos, una actuación de la Orquesta Típica Yucalpetén cuesta $90,000; del ballet folclórico, $50,000; Orquesta Jaranera, $20,000; Coro de Cámara, $20,000; trovadores de Yucatán, $8,000, y Banda de Música del Estado, $40,000, entre otros.

Tsunami de jubilados ante quiebra del Isstey

La pronosticada quiebra del Isstey y la reforma que pretende el gobierno del Estado para tratar de generar un equilibrio financiero, que sin duda afectará la situación actual del magisterio estatal yucateco, está apresurando la jubilación de muchos docentes que tienen la antigüedad de servicio.

Ya están renunciando a sus plazas para gozar de una jubilación que, con las reglas actuales, les permita mantener una buena parte de sus ingresos económicos. En el jardín de niños “Vicente Guerrero” se jubilaron tres maestras y en el “Morelos”, otras dos. Se sabe que en otras escuelas del sistema estatal también hay una ola de jubilaciones por los problemas financieros del Isstey.

El cuarto "rey" de Tizimín, un soberano al que "no le da" el sol

Parece que el alcalde de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, no se resigna a la pérdida de cabello que cada vez es más evidente y por eso pocas veces se quita el sombrero, y aunque la ocasión exija solemnidad no se descubre, como ocurrió el lunes pasado, cuando acudió a la ofrenda floral en el parque Benito Juárez, con motivo del aniversario del natalicio del llamado Benemérito de las Américas.

A sus 57 años, Couoh parece necesitar ya ayuda de la medicina pues no hay evento o sesión de cabildo en que no lleve su eterno sombrero o alguna gorra a pesar de estar en interiores y sus asesores no le hacen algún señalamiento al respecto para no hacerlo enojar y les hable como lo hizo en reciente campaña de limpieza, en donde una vez más se quejó de la situación en que recibió el municipio, cuando dijo que le dejaron la ciudad de Reyes “en la mad…”.

Es sabido que la vanidad forma parte de la personalidad de Pedro Couoh, pues no es un secreto que en lo referente a la información oficial que se publica en redes sociales tiene que verificar que las fotos le favorezcan… en lo que se pueda.

Se cumple la profecía del kau

Y en lo referente a la reciente colocación de paraguas en el parque principal de Tizimín, solo representó más trabajo para los empleados de servicios municipales, pues, ante la cantidad de kaues que habitan en los frondosos árboles del centro de entretenimiento, los adornos amanecieron al día siguiente que los colocaron “lechados” con excremento.

La limpieza de los paraguas corre a cargo de trabajadores municipales, quienes a “mano pelona”, con fibra para lavar trastes, detergente y agua los lavan para después colocarlos de nuevo en medio del ambiente “komó” en que queda el sitio en tanto se seca totalmente.

Entre las opiniones en redes por la colocación de los paraguas como elemento ornamental está que los pongan en los alrededores del quiosco, para que se ensucien menos y dar un poco de sombra a ese espacio.

Burlas en el Congreso por una presentación

La presentación artística de Las Trovadoras del Mayab en la sesión plenaria de ayer en el Congreso dio pie a diversos comentarios entre los diputados de distintos partidos, incluidos los panistas.

La plática fue de que actos así le restan seriedad al trabajo legislativo, hasta la broma de que será una nueva temática para el uso de la tribuna. Algunos comentaron al panista Jesús Ballote Pérez que le faltó llevar perros, gatos y más animales para enmarcar la presentación de su iniciativa sobre nueva ley de protección a la fauna del Estado, y a Esteban Abraham Macari, también panista, le preguntaban si llevaría toros y vacas cuando presente alguna iniciativa sobre ganadería.

Aunque todos aprobaron en asuntos generales de la sesión que se pemitiera la presentación artística de las Trovadoras del Mayab, que interpretaron Aires del Mayab, mientras una mestiza bailaba, algunos comentaron: “pobre diputada, casi no pasa a la tribuna”, “como se lo niegas”.

Melba Gamboa Ávila, diputada del PAN, aclaró que lo hacía a nombre de su compañera Manuela Cocom Bolio, quien por problemas de salud no asistió ayer a la sesión plenaria.