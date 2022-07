Plaza Grande: Rommel Pacheco no quita el dedo del renglón y suma porra

Yucatán multicolor

Varias administraciones gubernamentales de Yucatán han empelado el color verde como distintivo del Estado. No es extraño dada la extensa vegetación que lo cubre. El escudo mismo de la entidad representa el ágil salto de un venado sobre una planta de henequén, en un fondo verde.

El verde también integra la paleta de colores de otro símbolo de yucatequismo, la no oficial bandera del Estado: consta de los mismos tres tonos del ejército Trigarante que tiñen el pendón mexicano.

Pero ahora parece que los colores de Yucatán son una variedad multicolor a lo largo y ancho de la paleta iridiscente, o al menos eso es lo que impulsa con vigor la secretaria de Turismo estatal, Michel Fridman Hirsch, en el sur de California.

La funcionaria promueve en el vecino país la marca “#TheColorsOfYucatan”, con carteles policromos, que ella misma exhibe en su Instagram, a todo lo ancho de una calle en San Diego.

Inauguramos, con el Cónsul de México en San Diego, @carlos_glezgtez, la participación de @yucatanturismo en “Puente a México”, donde mostramos nuestra riqueza turística, cultural y gastronómica ante un mercado con el que estamos cada vez más conectados.#TheColorsOfYucatan pic.twitter.com/1sYXQ5aueI — Michelle Fridman (@Mich_fridman) July 16, 2022

Diario de Yucatán, fuente de información

La referencia a una información publicada por Diario de Yucatán se incluye en el libro del momento, “La Casa Gris. Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista”, del periodista Raúl Olmos.

La obra no ha dejado de ser la comidilla entre la clase política y las redes sociales, debido a la extensa y documentada denuncia sobre la ostentosa mansión en Houston, con alberca de 23 metros incluida, que habitaron el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Carolyn Adams, entre 2019 y 2020.

En el tercer capítulo, que lleva por nombre “La señora del dinero” -se refiere a Carolyn Adams y toma una frase de Andrés Manuel López Obrador que se hizo famosa cuando abordó el escándalo: “Al parecer la señora tiene dinero”-, el autor expone que en 2015 la nuera de AMLO se incorporó a Stella Hodings, del empresario regiomontano Carlos Álvarez de Alba, y que, entre otras cosas, tiene en marcha un proyecto en Holbox, donde disputa la propiedad de 25 predios.

Algunos de ellos, señala el autor del libro, “se los había vendido el empresario yucateco Ermilo Roger Castilla Ponce, quien en febrero de 2019 fue encarcelado, acusado por su propia familia de haber falsificado documentos para vender parcelas de la isla”. La información fue tomada del Diario por el autor, que hace la siguiente referencia: “’Empresario yucateco preso por presunto fraude’, nota de Jessica Ruiz Rubio publicada el 7 de febrero de 2019 en el Diario de Yucatán”.

El "Yo-Yo" de la 4T

Parece que los múltiples compromisos políticos del secretario general y jurídico del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, empiezan a afectar su puntualidad en eventos porque el funcionario de la 4T llegó al XIV Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Yucatán (FTEY-CTM) a más de la mitad del desarrollo del orden del día.

Su lugar en la mesa de honor lo ocupaba la delegada del Infonavit en Yucatán, Nayely Guadalupe Balam Chan, quien apenas llegó su jefe le cedió su lugar. El maestro Castro Vázquez, quien fue destapado como candidato a la gubernatura por Morena, no justificó su retraso cuando recibió la invitación a dirigir un mensaje y, como buen candidato que busca votos, habló y habló de sus logros al frente del Infonavit con frases como “yo hice, yo logré, yo propuse…”.

La euforia de Rogerio Castro se desvaneció y no se comprometió a nada cuando el secretario de Acción Política de la CTM nacional, Juan Carlos Velasco Pérez, le pidió que gestione ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que la tasa de interés en los créditos hipotecarios sea de 4% anual, como estaba cuando empezó el Infonavit, y que de verdad aplique la conversión del crédito hipotecario de salarios mínimos a pesos como un apoyo a los trabajadores.

Asiente, pero no se compromete

Otra funcionaria de la 4T que asistió al congreso cetemista local fue la delegada del IMSS en Yucatán, Míriam Victoria Sánchez Castro, quien también escuchó reclamos de Velasco Pérez por la falta de buena atención del personal del Seguro Social y de solidaridad cuando los obreros están enfermos.

“Necesitamos atención médica con celeridad, calidez del personal, hospitales bien equipados y que no falten medicamentos”, exigió el líder cetemista.

La doctora Sánchez solo movió la cabeza en señal de aprobación…

Funcionarios de la 4T prefieren no comprometerse

María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también estuvo en Yucatán el fin de semana pasado, para desactivar cualquier intento de protesta por la reunión trilateral sobre el medio ambiente de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, y ofreció “ni una granja porcícola más en la región”, una demanda de ambientalistas locales y simpatizantes de Morena.

Algunos morenistas pensaron que estaban en el tiempo del PRI, cuando pedían y pedían y lograban sacar algo al secretario de estado. El dirigente y político de izquierda antigranjas Jesús Solís Alpuche escribió en su cuenta de Facebook que a la titular de Semarnat le plantearon que en Kinchil no hay servicio médico suficiente y el IMSS solo atiende a ocho pacientes diarios, además de que no llega el programa federal Sembrando Vida, pero la funcionaria de la 4T no se comprometió a nada.

A Rogerio Castro ya le surgen "simpatizantes"

Ahora que fue destapado extraoficialmente Rogerio Castro Vázquez como posible aspirante de Morena a la gubernatura yucateca, le salen "simpatizantes" que piensan en su futuro. Tal es el caso de Roger Marín Martín, quien fuera candidato perdedor del PAN a la alcaldía de Hocabá en 2018 y ahora ya enfocó sus baterías hacia el grupo del secretario general y jurídico del Infonavit.

Se le ha visto muy cercano a Jesús Bastarrachea Cabrera, asesor de Castro Vázquez, y lo representa muchas veces en eventos en el Estado. A Marín Martín, también exfuncionario del gobierno estatal, se le vio en días pasados en una rueda de prensa en la que se presentó una agrupación denominada AMIC delegación Yucatán, que luego resultó no reconocida por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción al no cumplir con tener por lo menos 50 socios.

En esa rueda de prensa, en la que estuvieron personas relacionadas con la 4T, se lanzaron acusaciones al gobierno del estado y al ayuntamiento de Mérida relacionadas con la adjudicación de contratos de obra pública. Tal parece que Marín Martín ya tiene listo su plan B, C o D, para no quedar fuera de la jugada en el próximo proceso electoral.

Lo ''truenan'' como juez

A menos que surja algo inesperado o alguien tenga el ánimo de torcer la ley, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado, Renán Marcelino Puc Chi, se quedará con las ganas de ser juez… al menos por ahora.

El líder sindical, quien “vendió” una imagen de cercanía con funcionarios de filiación panista, estuvo muy activo en la defensa de la reforma judicial que promovió el Ejecutivo, incluso contra el sentir de sus representados. Pronto se supo la razón: tenía la esperanza –¿será que hasta el ofrecimiento?– de recibir el nombramiento de juez por sus “servicios” al grupo en el poder. Sin embargo, la situación ha resultado distinta, pues hace una semana salió tronado en el examen de aspirantes a jueces. Legalmente seguirá en la banca por un tiempo más.

Aún en duda

Todo lo contrario ocurre con Sary Eugenia Ávila Novelo, hija del expresidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Ricardo Ávila Heredia. A pesar de que hace un tiempo fue incluida en la lista de aspirantes a participar en los concursos de oposición para ser jueces, la joven estaba impedida legalmente de acceder al cargo mientras su padre continuara en el Poder Judicial.

Ese candado quedó eliminado al solicitar su retiro anticipado el abogado Ávila Heredia. Aun así, queda en el aire la presunción –señalada por especialistas en Derecho– de que se estaba violando la ley de todas formas al incluirla en esa lista durante el tiempo en que el magistrado estaba en funciones, pues el reglamento del Consejo de la Judicatura establece ese impedimento entre los requisitos para participar en el concurso.

De vuelta a las andadas

Cuando parecía que entraba en un período de calma política, el diputado federal Rommel Pacheco Marrufo –por ahora en el PAN– ha vuelto a las andadas y ya son comunes sus reuniones con vecinos de colonias y tampoco pierde la ocasión de figurar en cuanto evento se presente.

Hace unos días, su esposa, Alhely Fallah –mejor conocida como Lylo Fa–, generó encontradas reacciones al publicar en las redes sociales una imagen con la frase “Rommel próximo alcalde y gobernador”.

La imagen –con un cartel sostenido por otra mujer– remataba el efecto con esta leyenda: “Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundooooo”.

A fines de junio pasado el exclavadista puso en marcha el programa “Rommel tu vecino, por la seguridad y la reactivación económica” y entregó equipos a pequeños negocios de varias colonias. Ese activismo ha causado escozor en algunos sectores del gobierno y del PAN, que ven al diputado federal muy desbocado fuera de tiempo.

Claro, para estas actividades recibe financiamiento de quienes lo ven como “promesa”, principalmente una familia de empresarios vinculados a los giros de gimnasios y bares. Lo cierto es que se sabe más del medallista por sus aspiraciones políticas que por su trabajo en la Cámara de Diputados.