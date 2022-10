Angela Lansbury, estrella de 'Murder, She Wrote' y 'La Bella y la Bestia', muere a los 96 años.

Angela Lansbury, 'La reportera del crimen', muere a los 96 años, murió a los 96 años. Sus interpretaciones fueron brillantes, al ser una actriz versátil que cautivó a generaciones de fanáticos.

Su familia anunció el fallecimiento de la actriz a la edad de 96 años, mediante un comunicado.

La actriz nacida en Londres hizo la última reverencia de su vida como una de las intérpretes más condecoradas de la historia del teatro.

“Los hijos de Dame Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a.m. de hoy, martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”, dijo su familia. dijo en un comunicado.

Lansbury ganó cinco premios Tony , el más reciente en 2009 a la mejor actriz destacada en una obra de teatro por su trabajo en "Blithe Spirit" de Noel Coward.

La trayectoria de Angela Lansbury, "La reportera del crimen"

Viajando entre Irlanda, Londres y Nueva York durante la siguiente década, Angela Lansbury se recuperó profesionalmente en 1978, cuando creó el papel icónico de la Sra. Lovett, en la ópera musical de Broadway de Stephen Sondheim, “Sweeney Todd”.

El camino de Lansbury quedó sellado por el papel por el que probablemente será mejor recordada y ciertamente más querida por "Murder, She Wrote" o la ("La reportera del crimen" en español) que puso a Lansbury al frente de 256 episodios, lo que le valió 12 impresionantes nominaciones al Emmy, aunque nunca ganó.

¿Qué premios recibió Angela Lansbury?

Angela Lansbury recibió un premio Screen Actors Guild Life Achievement Award en 1996, una American National Medal of the Arts en 1997, un Kennedy Center Honor en 2000 y, una reconocimiento en el Castillo de Windsor por la reina Isabel II.

Su trabajo más conocido en Great White Way fue probablemente como la macabra pastelera Nellie Lovett, en "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street". Ella obtuvo un Tony a la mejor actriz musical en 1979 por ese papel.

Sus otros tres premios Tony fueron a la mejor actriz en un musical por "Mame" en 1966, "Dear World" en 1969 y "Gypsy" en 1975. También recibió un Tony por su trayectoria

"Nos entristece profundamente saber del fallecimiento de Angela Lansbury", según un comunicado de Actors' Equity, el sindicato que representa a los artistas de teatro en vivo.

"Una estrella del teatro, la televisión y el cine, Angela Lansbury fue miembro de Equity durante 65 años asombrosos. Deja una biblioteca de trabajo para disfrutar durante muchas generaciones. Enviamos nuestras condolencias a sus amigos y familiares".

El actor Eric McCormack, mejor conocido por su trabajo en la comedia de situación de NBC "Will & Grace", recordó con cariño su tiempo con Lansbury en "The Best Man" de Gore Vidal en 2012

"Tan privilegiado que pude pasar tiempo con esta mujer increíble", dijo en un comunicado. "Nadie como ella"