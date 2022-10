Canciones de Luis Carlos Monroy, muy inspiradoras

Imagina poder compartir el escenario con figuras como Alejandro y Vicente Fernández, Ricardo Arjona, Juan Gabriel, Rocío y Shaila Dúrcal, Leonel de Sin Bandera y Fonseca, entre otros.

Esta ha sido la vida de Luis Carlos Monroy, que cuando comenzó a componer e interpretar canciones a los 15 años nunca se imaginó del lugar que ocuparía hoy pero que disfruta al máximo.

“La carrera de músico me ha dejado un sinfín de satisfacciones y estar en el escenario con grandes cantantes que interpretan los temas que uno escribe para ellos es de las experiencias más bonitas”, afirma Lui Monroy, como también se le conoce al que fuera integrante del grupo 3 de Copas, durante una entrevista con el Diario, previa a su presentación en conocido gastro restaurante ubicado en Itzimná.

Para ser un cantautor independiente se requiere de mucha valentía y amor a la profesión para no abandonarla en el camino.

“Ha valido la pena estos treinta y cinco años de carrera, porque empecé joven a componer y cantar. Ha sido un regalo estar en este medio que es la música”.

“Me han grabado decenas de canciones, desde 1997 hasta la fecha, he recibido tres postulaciones al Grammy Latino y ganado uno; he cosechado el mayor de los reconocimientos, que es el cariño del público con sus aplausos, y haber estado en muchos escenarios, incluyendo el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, y Caesars Palace en Las Vegas, ambos con Alejandro Fernández, y el Foro Sol, acompañando en su momento a Juan Gabriel.

Todo eso ha valido la pena al poder conocer muchos lugares y países, y seguir vigente al día de hoy en el mundo de la música”, agrega el cantautor que en 1997 le graban su primer tema “A la mitad de la cama”, en la voz de Manuel Mijares.

Hay artistas que pensaron en alguna ocasión dejar la música, cuando les iba mal, pero Lui Monroy no piensa así. “Momentos difíciles hay en la música como en cualquier trabajo. Pero al grado de pensar en dejar esta profesión, nunca. Porque el que nace para esto sabe que ya no lo puede dejar”.

“Creo que un compositor y cantante nace y con el tiempo mejora y se perfecciona con la preparación; pero es muy difícil dejar esta carrera cuando realmente la amas, cuando naciste para ello”, afirma el compositor que también ha sido escuchado en las voces de Pandora, Litzy, Julio Preciado y Bronco, entre otros.

Luis Carlos Monroy cuenta entre sus filas de intérpretes de su temas, entre otros, a Alejandro Fernández, Mijares, Shaila Dúrcal y La Original Banda El Limón, entre otros.

“Soy un compositor y cantante que puede manejar varios géneros, pero lo que más me gusta interpretar es la música mexicana tradicional como ranchera, boleros y baladas. Incluso las canciones de banda que me han grabado las interpreto de manera personal con un arreglo más pop y romántico”.

“Que voy a hacer con mi amor” reventó las listas de popularidad en la voz de Alejandro Fernández, y cuando fue el tema de la telenovela de Televisa “La esposa Virgen”. Este tipo de acontecimientos a veces deja el sentir de que no se va poder superar un éxito de esta magnitud, pero Monroy no lo ha experimentado de esta manera.

“La canción ‘Que voy a hacer con mi amor’ que nos grabó Alejandro Fernández abrió mi carrera como autor y me dio en el año 2005 el Premio SACM. De ahí en adelante comencé a componer más, llegó el Grammy con el tema ‘El mejor perfume’, interpretado por La Original Banda El Limón, y luego con la película ‘El crimen del padre Amaro’ tuve la fortuna de componer el tema principal , que fue un corrido que contaba la historia. Está en uno ponerse metas para ir superando lo que uno hace, y yo no he parado de componer desde que tenía 15 años y comencé en esta carrera”, dice entusiasmado.

Mañana jueves Lui Monroy se presenta en Senza Gastrobar, ubicado en Itzimná, en un concierto que promete se disfrutará como si un grupo de amigos lo acompañara en una noche íntima y bohemia.

“Garantizo, como en todas mis presentaciones, que la vamos a pasar bien y vamos a divertirnos, porque me encanta interactuar con los asistentes, platicar de lo que hago, compartir momentos especiales de cada uno de los temas que interpreto y todos dejemos los problemas afuera del lugar y la pasemos de lujo”, concluye.— Renata Marrufo Montañez