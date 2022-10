Verónica Castro reaparece y niega acoso a menores de edad: ''me da asco hablar de eso''

Verónica Castró rompió el silencio tras las acusaciones en su contra por presunto acoso a menores de edad. A través de una entrevista telefónica en Ventaneando, la actriz habló por primera vez del tema públicamente y negó todas las declaraciones, y aunque asegura que ella sigue con su vida normal, siente tristeza por el grupo de jóvenes que se atrevió a expornerla de esa manera.

Hace unas semanas Verónica Castro fue exhibida y acusada por presunto acoso a varias niñas menores de edad. Una joven de nombre Tiara expuso al programa de Jorge Carbajal que la cantante las acosaba a través de videollamadas y grupos de Whatsapp, sin embargo, en todo momento ella ha negado estas acusaciones e incluso se alejó de redes sociales pues asegura que son seres de oscuridad que la quieren afectar.

Verónica Castro reaparece; así negó acoso a menores de edad

La mamá de Cristian Castro agradeció a Pati Chapoy el espacio para hablar del tema y afirmó que todo se trata de una mala campaña para dañar su imagen; además, comentó que Tiara está influenciada por alguien y que le da mucha pena que actúe de esta manera.

“Estoy muy contenta y agradecida porque el grupo de chicas que compartían se han comunicado, ha salido afuera la verdad. Han puesto todo en su lugar, no había nada de nada... Me da mucha pena esta pobre muchacha, me da mucha tristeza. Me duele mucho, yo siempre me he acercado a toda la gente de corazón. Quedó muy claro”, expresó la actriz.

Asimismo, Verónica Castró habló sobre el supuesto grupo de Whatsapp llamado "Los fantasmas de Verónica" y confirmó que sí existió pero que ellas mismas lo organizaron y ellas decidieron que Tiara fuera la jefa; incluso recordó que le mandaban regalos y hasta un peluche cuando la operaron de las piernas.

“Entre ellas, hay diferentes grupos, unas eran las fantasmas... Hasta juntaron para enviarme un oso de peluche, en las piernas por las operaciones. Ellas me mandaban un oso de peluche. Ellas mismas decidían un zoom, decidieron que la jefa fuera Tiara. Ellas se organizaban”, explicó.

Verónica Castro habla del vídeo privado de Gabriel Soto y niega hablar de temas íntimos

Sobre las polémicas conversaciones sobre temas sexuales e íntimos, que presuntamente sostenía con las jóvenes, Verónica Castro aclaró que ella habla en doble sentido, pero nunca en afán de acosarlas o exhibirlas a algo que no quieren e incluso reveló que le da asco hablar de ese tipo de cosas

“No, absolutamente nada. El tema recurrente era de ellas. Obviamente ‘ay abuelita, el sapito’, habla uno en doble sentido, pero en realidad hablar de eso, te lo juro me da asco. Lo que dice esa gente es de terror. Si yo fuera una mamá que viera eso, que le estuvieran haciendo algún daño, sería la primera en saltar”, añadió.

Sólo en México un video de este tipo no genera más preguntas o incluso una investigación a fondo de lo que ocurrió en realidad. #VeronicaCastro pic.twitter.com/5RCmm1UTzn — Mike Reyes (@SonOfImpeach) October 16, 2022

Con respecto a Gabriel Soto, en donde también salieron a la luz unas conversaciones subidas de tono de su parte, la mamá de Cristian Castro aseguró que ella nunca había visto ese vídeo y que las mismas jovencitas se lo pasaron.